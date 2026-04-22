Másfélmillió magyar földi pokláról derült ki az igazság: már két héttel hosszabb az allergiaszezon, mint korábban - ez az oka

Az éghajlatváltozás az 1990-es évek óta egy-két héttel meghosszabbította a pollenszezon időtartamát Európában. Ez derül ki a The Lancet orvosi szaklapban megjelent legújabb, az éghajlat és az egészségügy kapcsolatát vizsgáló jelentésből, amelyet 46 akadémiai és ENSZ-intézmény 65 kutatója állított össze - számolt be a The Guardian.

A tanulmány szerint a nyír, az éger és az olajfa pollenszezonja 2015 és 2024 között egy-két héttel korábban kezdődött az 1991 és 2000 közötti időszakhoz képest. A melegebb időjárás és a légkör magasabb szén-dioxid-koncentrációja kedvez a növények pollentermelésének.

Ez a szénanáthás betegeknél az enyhén kellemetlen tünetektől egészen az életveszélyes állapotokig terjedő allergiás reakciókat válthat ki.

A legfrissebb adatok alapján a nyír- és égerpollen okozta szezonális terhelés 15-20 százalékkal nőtt Dél-Angliában, Észak-Franciaországban, Németországban és Kelet-Európában.

A Lancet Countdown elnevezésű jelentés 43 indikátoron keresztül követi nyomon az éghajlatváltozás egészségügyi hatásait Európában. Az eredmények szerint a hőhullámokhoz köthető halálesetek száma a vizsgált időszakban átlagosan 52-vel nőtt egymillió főre vetítve. Emellett a napi szélsőséges hőségriasztások száma is megnégyszereződött. A klímaváltozás a fertőző betegségek terjedését szintén elősegítette: a dengue-láz terjedési kockázata az utóbbi évtizedekben a becslések szerint több mint háromszorosára emelkedett.

Az elmúlt évtizedben Európa 1435 régiójából 983-ban hosszabbodott meg a "szélsőséges vagy rendkívüli" nyári aszályok időtartama az azt megelőző négy évtizedhez képest. A szerzők hangsúlyozták, hogy sürgősen alkalmazkodni kell a melegedő bolygó viszonyaihoz. Ez a városok zöldítésétől kezdve a hőségkockázatokat figyelembe vevő közegészségügyi iránymutatások kidolgozásáig számos intézkedést magában foglal.

Nem minden mutató romlott azonban. A közlekedésből származó szálló por okozta halálozás az Európai Unióban 58 százalékkal csökkent 2000 és 2022 között, az áramtermeléshez köthető légszennyezés miatti halálozás pedig 84 százalékkal esett vissza. "Ez hatalmas változás" – mondta Joacim Rocklöv, a Heidelbergi Egyetem környezet-epidemiológusa, a jelentés társigazgatója. Hozzátette: "Megmutatja, hogy a fosszilis energiáról való átállásnak valódi egészségügyi haszna van, amely ráadásul rövid idő alatt is elérhető."