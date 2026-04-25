Kitüntetést kapott Ágoston Gergely, Horvátország legidősebb aktív idegenvezetője
Lovran község életműdíjjal tüntette ki Ágoston Gergelyt, Horvátország legidősebb aktív idegenvezetőjét - írta szombaton a Novi List című rijekai napilap. Az elismerést a község a kulturális és a társadalmi életben végzett több évtizedes munkájáért ítélte oda neki. A 93. életévében járó Ágoston Gergely - akit Lovranban csak "barba Madjar", azaz "a magyar bácsi" néven emlegetnek - 71 évesen szerezte meg idegenvezetői engedélyét. Azóta turisták ezreinek mutatta be Lovran és a környék történetét, különös figyelmet fordítva a magyar vonatkozású emlékekre.
Az ünnepi ülést a lovrani Hotel Excelsiorban tartották meg, ahol a község vezetői, valamint megyei és országos tisztségviselők jelenlétében adták át az elismerést. Ágoston Gergely köszönetet mondott a kitüntetésért, és ígéretet tett arra, hogy 93 évesen is folytatja munkáját.
Ágoston Gergely 1934-ben született Eszéken. Családjával hatéves koráig a Dráva-parti városban élt, majd Újvidékre költöztek. Az elemi iskolát ott kezdte, később Nagybecskereken folytatta tanulmányait. A gimnázium után a belgrádi egyetemen szerzett pszichológusi diplomát.
Pályafutása során Bácstopolyán, Zomborban és Szabadkán dolgozott a családsegítő szolgálatnál. Szabadkáról 1996-ban költözött Lovranba, ahol bekapcsolódott a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége (HMDK) Tengermelléki-fennsíki megyei szervezetének munkájába, és szoros kapcsolatot alakított ki a helyi közösséggel. A térség történetének megismerése érdekében idegenvezetői tanfolyamra iratkozott be, majd három megyére - Isztriára, a Kvarner-öböl térségére, valamint a Plitvicei-tavak vidékére - szóló idegenvezetői vizsgát tett. Kutatásai során a régió horvát-magyar közös múltjával is foglalkozott.
Nyugdíjas éveiben is aktívan dolgozik a magyar-horvát kapcsolatok erősítéséért. Közreműködésével jött létre Lovran és Budapest XVII. kerülete, Rákosmente testvérvárosi kapcsolata, valamint részt vett Lovran, Abbázia (Opatija) és Balatonfüred együttműködésének előkészítésében is. A kapcsolatok kialakításában végzett munkáját az érintett magyar települések díszoklevelekkel ismerték el.
Munkáját Magyarország is elismerte: Áder János akkori köztársasági elnök a Magyar Arany Érdemkereszttel tüntette ki.
