Public Domain. President Donald Trump attends an event promoting his Administration’s “One, Big Beautiful Bill Act”, Thursday, June 26, 2025, in the East Room of the White House. (Official White House Photo by Molly Riley)
Világ

Már Harry hercegbe is beleszállt Donald Trump: Ukrajna az ok, amiért nagyon összevesztek

Pénzcentrum
2026. április 24. 10:43

Harry herceg az ukrajnai háborúval kapcsolatban szólalt fel a Kijevi Biztonsági Fórumon: szavaira Donald Trump is reagált. Közben Ukrajna áttörést jelentett be a drónok távvezérlése terén, az EU pedig lezárta a régóta húzódó hitelmegállapodást Kijevvel - számolt be a The Guardian.

Harry herceg csütörtökön a Kijevi Biztonsági Fórumon mondott beszédet, amelyben felszólította az Egyesült Államokat, hogy tartsa be az Ukrajna szuverenitásával kapcsolatos nemzetközi kötelezettségvállalásait.

A herceg hangsúlyozta, hogy nem politikusként, hanem "katonaként, aki érti a szolgálatot" és "humanitárius szakemberként" szólal meg. Emlékeztetett arra, hogy Washington annak idején garanciát vállalt Ukrajna szuverenitásának és határainak tiszteletben tartására, amikor Kijev lemondott nukleáris fegyvereiről. Donald Trump válaszában leszögezte:

Azt hiszem, én jobban képviselem az Egyesült Királyságot, mint Harry herceg… De nagyra értékelem a tanácsát

- fogalmazott az amerikai elnök.

Marián Zablockij ukrán parlamenti képviselő eközben bejelentette, hogy egy elfogódrónnal hajtott végre "történelmi kísérletet". Az eszközt először az irodájából, majd az államhatár közeléből, végül mintegy kétezer kilométer távolságból, külföldről irányította. A Wild Hornets dróngyártó cég megerősítette a kísérletet. Közölték, hogy a távvezérlést a drónirányítás elsődleges módszerévé kívánják tenni.

Mihajlo Fedorov védelmi miniszter szerint Ukrajna a világon elsőként alkalmazza rendszerszinten az elfogódrónok távvezérlését. Emellett már megerősített találatokról is beszámolt több száz, illetve ezer kilométeres távolságból.

Kapcsolódó cikkeink:

Oroszország csütörtökön még mindig küzdött a tuapszei fekete-tengeri olajterminálban pusztító tűzzel, amelyet egy hétfői ukrán csapás okozott. A helyi hatóságok közlése szerint négy tartály állt lángokban. A szerdai szennyezett csapadék pedig "fekete bevonatot hagyott a felületeken". A lakosságot felszólították, hogy a sűrű füst miatt maradjanak otthon. Az ukrán támadás célpontja az orosz olajexport volt, amely a háború finanszírozásának egyik fő forrását jelenti.

Az uniós vezetők üdvözölték, hogy sikerült áttörést elérni a 90 milliárd eurós ukrajnai hitel ügyében régóta tartó diplomáciai patthelyzetben. A megállapodást a huszadik oroszellenes szankciós csomaggal együtt fogadták el. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke közölte, hogy a 2026-ra tervezett 45 milliárd eurós keret első részletét még az idei második negyedév végéig, azaz júniusig folyósítani tudják. Az első kifizetés az ukrán dróngyártást finanszírozza majd, az "ukrán drónokat Ukrajnának" elv alapján.

Csütörtökön az orosz támadások során három embert öltek meg és legalább tízet megsebesítettek a közép-ukrajnai Dnyipropetrovszk megyében. Az áldozatok között volt egy kilenc- és egy tizennégy éves lány is. Oroszország területén egy dróncsapás következtében egy ember halt meg a Szamarai területen. Egy másik támadásban szintén egy ember vesztette életét a határ menti Belgorodi területen.
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. április 24.
Tömeglehúzás a magyarok kedvenc európai városaiban: így verik át a turistákat a jegyvásárlásnál
2026. április 23.
Mi történik a háttérben a hazánknak járó uniós milliárdokkal? Erre a számlára kaphatja meg a pénzt Magyarország
2026. április 24.
Itt az igazság az új kormány nagy ígéretéről: nem akárhogy térhet vissza a magyarok kedvenc adózási formája, a kata
2026. április 23.
Hatalmas tévhit dőlt meg a gyerekek mesenézéséről: itt a szigorú szabály, amit minden magyar szülőnek ismernie kell
2026. április 23.
Jön a többkulcsos adórendszer Magyarországon: annak fog fájni igazán, akinek ennyi félretett pénze van
1
1 hete
Moszkva üzent Magyar Péternek: Lavrov kemény szavakat küldött a leendő magyar kormányfőnek
2
1 hete
Váratlan fordulat Orbán Viktor utolsó csúcstalálkozóján: ezért vonhatja felelősségre Ursula von der Leyen
3
6 napja
Halállistát tett közzé Oroszország: 21 európai helyszín került a rakéták célkeresztjébe, csak meg kell nyomni a gombot
4
7 napja
Magyar Péter bejelentése: megvan a parlamenti megállapodás, ekkor választhatja meg miniszterelnöknek az Országgyűlés
5
1 hete
Donald Trump kimondta, mit gondol Magyar Péterről: erre a váratlan fordulatra senki sem számított
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. április 24. 10:02
Itt az igazság az új kormány nagy ígéretéről: nem akárhogy térhet vissza a magyarok kedvenc adózási formája, a kata
Pénzcentrum  |  2026. április 24. 08:31
Kész rémálom lett az álláskeresés Magyarországon: elképesztő, mennyi időbe telik most új munkát találni
Agrárszektor  |  2026. április 24. 10:32
Gigaharcsát fogtak a magyar horgászok: döbbenet, mekkora állat akadt horogra