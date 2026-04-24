Már Harry hercegbe is beleszállt Donald Trump: Ukrajna az ok, amiért nagyon összevesztek

Harry herceg az ukrajnai háborúval kapcsolatban szólalt fel a Kijevi Biztonsági Fórumon: szavaira Donald Trump is reagált. Közben Ukrajna áttörést jelentett be a drónok távvezérlése terén, az EU pedig lezárta a régóta húzódó hitelmegállapodást Kijevvel - számolt be a The Guardian.

Harry herceg csütörtökön a Kijevi Biztonsági Fórumon mondott beszédet, amelyben felszólította az Egyesült Államokat, hogy tartsa be az Ukrajna szuverenitásával kapcsolatos nemzetközi kötelezettségvállalásait.

A herceg hangsúlyozta, hogy nem politikusként, hanem "katonaként, aki érti a szolgálatot" és "humanitárius szakemberként" szólal meg. Emlékeztetett arra, hogy Washington annak idején garanciát vállalt Ukrajna szuverenitásának és határainak tiszteletben tartására, amikor Kijev lemondott nukleáris fegyvereiről. Donald Trump válaszában leszögezte:

Azt hiszem, én jobban képviselem az Egyesült Királyságot, mint Harry herceg… De nagyra értékelem a tanácsát

- fogalmazott az amerikai elnök.

Marián Zablockij ukrán parlamenti képviselő eközben bejelentette, hogy egy elfogódrónnal hajtott végre "történelmi kísérletet". Az eszközt először az irodájából, majd az államhatár közeléből, végül mintegy kétezer kilométer távolságból, külföldről irányította. A Wild Hornets dróngyártó cég megerősítette a kísérletet. Közölték, hogy a távvezérlést a drónirányítás elsődleges módszerévé kívánják tenni.

Mihajlo Fedorov védelmi miniszter szerint Ukrajna a világon elsőként alkalmazza rendszerszinten az elfogódrónok távvezérlését. Emellett már megerősített találatokról is beszámolt több száz, illetve ezer kilométeres távolságból.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Oroszország csütörtökön még mindig küzdött a tuapszei fekete-tengeri olajterminálban pusztító tűzzel, amelyet egy hétfői ukrán csapás okozott. A helyi hatóságok közlése szerint négy tartály állt lángokban. A szerdai szennyezett csapadék pedig "fekete bevonatot hagyott a felületeken". A lakosságot felszólították, hogy a sűrű füst miatt maradjanak otthon. Az ukrán támadás célpontja az orosz olajexport volt, amely a háború finanszírozásának egyik fő forrását jelenti.

Az uniós vezetők üdvözölték, hogy sikerült áttörést elérni a 90 milliárd eurós ukrajnai hitel ügyében régóta tartó diplomáciai patthelyzetben. A megállapodást a huszadik oroszellenes szankciós csomaggal együtt fogadták el. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke közölte, hogy a 2026-ra tervezett 45 milliárd eurós keret első részletét még az idei második negyedév végéig, azaz júniusig folyósítani tudják. Az első kifizetés az ukrán dróngyártást finanszírozza majd, az "ukrán drónokat Ukrajnának" elv alapján.

Csütörtökön az orosz támadások során három embert öltek meg és legalább tízet megsebesítettek a közép-ukrajnai Dnyipropetrovszk megyében. Az áldozatok között volt egy kilenc- és egy tizennégy éves lány is. Oroszország területén egy dróncsapás következtében egy ember halt meg a Szamarai területen. Egy másik támadásban szintén egy ember vesztette életét a határ menti Belgorodi területen.