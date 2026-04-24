Új szakaszba lép az ukrajnai háború. A jövőben a mesterséges intelligenciával vezérelt, autonóm drónoké lesz a főszerep.
Már Harry hercegbe is beleszállt Donald Trump: Ukrajna az ok, amiért nagyon összevesztek
Harry herceg az ukrajnai háborúval kapcsolatban szólalt fel a Kijevi Biztonsági Fórumon: szavaira Donald Trump is reagált. Közben Ukrajna áttörést jelentett be a drónok távvezérlése terén, az EU pedig lezárta a régóta húzódó hitelmegállapodást Kijevvel - számolt be a The Guardian.
Harry herceg csütörtökön a Kijevi Biztonsági Fórumon mondott beszédet, amelyben felszólította az Egyesült Államokat, hogy tartsa be az Ukrajna szuverenitásával kapcsolatos nemzetközi kötelezettségvállalásait.
A herceg hangsúlyozta, hogy nem politikusként, hanem "katonaként, aki érti a szolgálatot" és "humanitárius szakemberként" szólal meg. Emlékeztetett arra, hogy Washington annak idején garanciát vállalt Ukrajna szuverenitásának és határainak tiszteletben tartására, amikor Kijev lemondott nukleáris fegyvereiről. Donald Trump válaszában leszögezte:
Azt hiszem, én jobban képviselem az Egyesült Királyságot, mint Harry herceg… De nagyra értékelem a tanácsát
- fogalmazott az amerikai elnök.
Marián Zablockij ukrán parlamenti képviselő eközben bejelentette, hogy egy elfogódrónnal hajtott végre "történelmi kísérletet". Az eszközt először az irodájából, majd az államhatár közeléből, végül mintegy kétezer kilométer távolságból, külföldről irányította. A Wild Hornets dróngyártó cég megerősítette a kísérletet. Közölték, hogy a távvezérlést a drónirányítás elsődleges módszerévé kívánják tenni.
Mihajlo Fedorov védelmi miniszter szerint Ukrajna a világon elsőként alkalmazza rendszerszinten az elfogódrónok távvezérlését. Emellett már megerősített találatokról is beszámolt több száz, illetve ezer kilométeres távolságból.
Oroszország csütörtökön még mindig küzdött a tuapszei fekete-tengeri olajterminálban pusztító tűzzel, amelyet egy hétfői ukrán csapás okozott. A helyi hatóságok közlése szerint négy tartály állt lángokban. A szerdai szennyezett csapadék pedig "fekete bevonatot hagyott a felületeken". A lakosságot felszólították, hogy a sűrű füst miatt maradjanak otthon. Az ukrán támadás célpontja az orosz olajexport volt, amely a háború finanszírozásának egyik fő forrását jelenti.
Az uniós vezetők üdvözölték, hogy sikerült áttörést elérni a 90 milliárd eurós ukrajnai hitel ügyében régóta tartó diplomáciai patthelyzetben. A megállapodást a huszadik oroszellenes szankciós csomaggal együtt fogadták el. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke közölte, hogy a 2026-ra tervezett 45 milliárd eurós keret első részletét még az idei második negyedév végéig, azaz júniusig folyósítani tudják. Az első kifizetés az ukrán dróngyártást finanszírozza majd, az "ukrán drónokat Ukrajnának" elv alapján.
Csütörtökön az orosz támadások során három embert öltek meg és legalább tízet megsebesítettek a közép-ukrajnai Dnyipropetrovszk megyében. Az áldozatok között volt egy kilenc- és egy tizennégy éves lány is. Oroszország területén egy dróncsapás következtében egy ember halt meg a Szamarai területen. Egy másik támadásban szintén egy ember vesztette életét a határ menti Belgorodi területen.
Váratlan fordulat: Donald Trump olyat lépett, amire senki sem számított Vlagyimir Putyinnal kapcsolatban
Az Egyesült Államok meghívja Vlagyimir Putyin orosz elnököt a következő G20-csúcstalálkozóra.
Kongatják a vészharangot a szakértők: Ukrajna tényleg csak a kezdet volt - ekkor támadhat rá Oroszország a NATO-ra
Amíg Oroszország Ukrajnában harcol, a NATO elleni hagyományos háború "gyakorlatilag kizárt" - utána viszont bármi megtörténhet.
Súlyos figyelmeztetés Brüsszelből: évekig tarthat a kilábalás, az olcsó energiának búcsút mondhatunk
A közel-keleti konfliktus okozta energiaválság miatt az elmúlt két hónapban mintegy 24 milliárd euró többletköltség hárult Európára.
Vége a hónapokig tartó drámának: a Barátság-vezeték újraindulásával Ukrajna megkaphatja a vétózott kölcsönt
Ukrajna újraindította az orosz kőolaj tranzitját Magyarország és Szlovákia felé a Barátság (Druzsba) kőolajvezetéken.
Újabb fordulat a Hormuzi-szorosnál: Irán két hajót is lefoglalt, a tűzszünet sorsa továbbra is bizonytalan
Irán két hajót foglalt le a Hormuzi-szorosban, miközben az Egyesült Államok határozatlan időre felfüggesztette a támadásokat.
Tényleg találkozhat Putyin és Zelenszkij? Megszólalt a Kreml – csak ebben az esetben valósulhat meg a várva-várt forgatókönyv
Vlagyimir Putyin ugyanakkor korábban már jelezte, hogy Moszkvában bármikor kész fogadni ukrán hivatali partnerét.
Vlagyimir Putyin orosz elnök először 2022 júliusában, a teljes körű invázió kezdete utáni negyedik hónapban jelentette be Luhanszk megye teljes elfoglalását.
Váratlan fél lépett fel az orosz-ukrán háborúban: ennek a katonai nagyhatalomnak a vezetője békítené ki a feleket
Erdogan azt az elvárását is megfogalmazta, hogy a NATO európai tagországai vállaljanak több felelősséget a transzatlanti biztonság szavatolásában
Kész, vége: elfogadta a parlement az új törvényt – aki 2008 után született, soha többé nem dohányozhat
A jogszabály értelmében a 2009 januárja után születettek már soha nem vásárolhatnak legálisan dohányterméket.
Évekig hamis néven élt Mexikóban taxisofőrként, miközben Európa egyik legkeresettebb bűnözőjeként körözték.
António Costa, az Európai Tanács elnöke, nehéz helyzetben van. Jövőre Franciaországban, Spanyolországban és Lengyelországban is sorsdöntő választásokat tartanak.
Váratlan fordulat a határidő lejárta előtt: Trump az utolsó pillanatban lépett, mi lesz az iráni háború lezárásával?
Donald Trump amerikai elnök meghosszabbította az Iránnal kötött fegyverszünetet.
Kiderült Ukrajna terve az EU-csatlakozáshoz: ezzel a váratlan ajánlattal szerelnék le a kritikus tagállamokat
Az egyik legérzékenyebb uniós támogatási rendszerhez sem nyúlnának évekig – ezzel próbálják eloszlatni a tagállamok félelmeit.
Pozsony szerint egy politikai döntés állhat az olajszállítás leállása mögött, és ez az uniós szankciókat is befolyásolja.
Hajszálon függ az energiaellátás: egyetlen váratlan incidens is elég ahhoz, hogy drámai láncreakció induljon el
A közelmúltbeli feszültségek és lezárási fenyegetések rávilágítottak arra, hogy a világkereskedelem és az energiaellátás mennyire kiszolgáltatott a szűk tengeri átjáróknak.
Hónapok óta erre a hírre várt Magyarország: Zelenszkij rendkívüli bejelentést tett a létfontosságú kőolajvezetékről
Ukrajna befejezte a Barátság kőolajvezeték javítását, a vezeték ismét üzembe helyezhető
Kétségbeesett lépésre kényszerültek a csúcsvezetők: olyan energiaválság közeleg, ami az összes eddigit felülmúlja
Fatih Birol, az IEA ügyvezető igazgatója kijelentette: "Ez valóban a történelem legnagyobb válsága."
A csapás különösen érzékeny időpontban történt, hiszen Magyarország és Szlovákia éppen a januárban leállt kőolajszállítások újraindulására vár.
