Már a Pokémon-közösségbe is befurakodtak a csalók: így húznak le most rengeteg pénzzel gyereket, felnőttet

Amit egykor az iskolai szünetekben cserélgettek a gyerekek, az ma már egy dollármilliárdos piacot jelent. A Pokémon-kártyák értéke az egekbe szökött, ami a bűnözők figyelmét is felkeltette. A száguldó piacot betöréshullám, online csalások és szabályozási törekvések kísérik - írja a Business Today.

A fordulópontot a Pokémon-kártyák piacán Logan Paul, a youtuberként, birkózóként és bokszolóként is ismert közszereplő 2025 áprilisi aukciója jelentette. Ekkor egy rendkívül ritka Pikachu Illustrator kártyát 16,5 millió dollárért - nagyjából 5,14 milliárd forintért - ütöttek le a Goldin Auctions árverésén. A Guinness Rekordok Könyve által is hivatalosan megerősített tranzakció minden idők legmagasabb ára, amelyet valaha egy gyűjtőkártyáért fizettek. Paul a relikviát eredetileg 2021-ben szerezte meg 5,275 millió dollárért, ami már akkor is világrekordnak számított. A kártyát Nisida Acuko tervezte egy 1998-as versenyre, és mindössze néhány tucat példány létezik belőle. Paul darabja ráadásul az egyetlen, amely tökéletes, tízes állapotminősítést kapott.

A számok önmagukért beszélnek: a Strategic Market Research jelentése szerint a globális gyűjtőkártyapiac értéke 2024-ben 15,8 milliárd dollár volt, 2030-ra pedig várhatóan eléri a 23,5 milliárd dollárt. A keresletet részben a nosztalgia hajtja. Az Y és a Z-generáció tagjai immár felnőtt vásárlóerővel térnek vissza gyerekkori hobbijukhoz. Egy szingapúri gyűjtő a Bloombergnek elmondta, hogy a 2025 júniusában 14 ezer szingapúri dollárért, vagyis nagyjából 11 ezer amerikai dollárért vásárolt Pikachu Charizard X kártyája rövid idő alatt megduplázta az értékét.

Az árak emelkedésével párhuzamosan viszont a bűnözői érdeklődés is jelentősen megugrott.

A BBC beszámolója szerint az Egyesült Királyságban valóságos betöréshullám söpört végig a Pokémon-kártyákat árusító boltokon. Az utóbbi hetekben Rugby, Bristol, Bournemouth, Peterborough, Nottingham, Trowbridge, Gloucester és Warrington városában is raboltak ki üzleteket. Chris Grundy, a warringtoni Celestial Collectables tulajdonosa elmondta, hogy a tolvajok furgonnal érkeztek, majd egy ecsetnyéllel elfordították a biztonsági kamerákat. Miután betörték az üvegpanelt, mindössze négy perc alatt kifosztották a boltot. A tettesek mintegy 60 ezer font értékű árut vittek magukkal, köztük bevizsgált kártyákat, egyedi darabokat és bontatlan csomagokat.

A fizikai betörések mellett az online csalások is komoly fenyegetést jelentenek a piacon. Egyedül Szingapúrban több mint hatszáz, Pokémon-kártyákhoz kapcsolódó internetes kereskedelmi csalást jelentettek 2025 vége óta. Ezek összesített kára meghaladja az 1,1 millió szingapúri dollárt. Az Egyesült Államokban a csalók több mint kétmillió dollárral próbálták megkárosítani a gyűjtőket. A visszaélések miatt egyre több ország fontolgatja a gyűjtőkártyák és a vakcsomagok értékesítésére vonatkozó szabályozások szigorítását.