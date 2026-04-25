Fizz Liga
Premier League
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
West Palm Beach, USA - 2015. április 28: Dragon Ball Z és Pokemon játékkártyák termékfotója. A Pokemon kereskedelmi kártyákat a Nintendo gyártja, a Dragon Ball Z kártyák az Akira Toriyama által készített japán Dragon Ball animációs sor
Már a Pokémon-közösségbe is befurakodtak a csalók: így húznak le most rengeteg pénzzel gyereket, felnőttet

2026. április 25. 14:33

Amit egykor az iskolai szünetekben cserélgettek a gyerekek, az ma már egy dollármilliárdos piacot jelent. A Pokémon-kártyák értéke az egekbe szökött, ami a bűnözők figyelmét is felkeltette. A száguldó piacot betöréshullám, online csalások és szabályozási törekvések kísérik - írja a Business Today.

A fordulópontot a Pokémon-kártyák piacán Logan Paul, a youtuberként, birkózóként és bokszolóként is ismert közszereplő 2025 áprilisi aukciója jelentette. Ekkor egy rendkívül ritka Pikachu Illustrator kártyát 16,5 millió dollárért - nagyjából 5,14 milliárd forintért - ütöttek le a Goldin Auctions árverésén. A Guinness Rekordok Könyve által is hivatalosan megerősített tranzakció minden idők legmagasabb ára, amelyet valaha egy gyűjtőkártyáért fizettek. Paul a relikviát eredetileg 2021-ben szerezte meg 5,275 millió dollárért, ami már akkor is világrekordnak számított. A kártyát Nisida Acuko tervezte egy 1998-as versenyre, és mindössze néhány tucat példány létezik belőle. Paul darabja ráadásul az egyetlen, amely tökéletes, tízes állapotminősítést kapott.

A számok önmagukért beszélnek: a Strategic Market Research jelentése szerint a globális gyűjtőkártyapiac értéke 2024-ben 15,8 milliárd dollár volt, 2030-ra pedig várhatóan eléri a 23,5 milliárd dollárt. A keresletet részben a nosztalgia hajtja. Az Y és a Z-generáció tagjai immár felnőtt vásárlóerővel térnek vissza gyerekkori hobbijukhoz. Egy szingapúri gyűjtő a Bloombergnek elmondta, hogy a 2025 júniusában 14 ezer szingapúri dollárért, vagyis nagyjából 11 ezer amerikai dollárért vásárolt Pikachu Charizard X kártyája rövid idő alatt megduplázta az értékét.

Az árak emelkedésével párhuzamosan viszont a bűnözői érdeklődés is jelentősen megugrott.

A BBC beszámolója szerint az Egyesült Királyságban valóságos betöréshullám söpört végig a Pokémon-kártyákat árusító boltokon. Az utóbbi hetekben Rugby, Bristol, Bournemouth, Peterborough, Nottingham, Trowbridge, Gloucester és Warrington városában is raboltak ki üzleteket. Chris Grundy, a warringtoni Celestial Collectables tulajdonosa elmondta, hogy a tolvajok furgonnal érkeztek, majd egy ecsetnyéllel elfordították a biztonsági kamerákat. Miután betörték az üvegpanelt, mindössze négy perc alatt kifosztották a boltot. A tettesek mintegy 60 ezer font értékű árut vittek magukkal, köztük bevizsgált kártyákat, egyedi darabokat és bontatlan csomagokat.

A fizikai betörések mellett az online csalások is komoly fenyegetést jelentenek a piacon. Egyedül Szingapúrban több mint hatszáz, Pokémon-kártyákhoz kapcsolódó internetes kereskedelmi csalást jelentettek 2025 vége óta. Ezek összesített kára meghaladja az 1,1 millió szingapúri dollárt. Az Egyesült Államokban a csalók több mint kétmillió dollárral próbálták megkárosítani a gyűjtőket. A visszaélések miatt egyre több ország fontolgatja a gyűjtőkártyák és a vakcsomagok értékesítésére vonatkozó szabályozások szigorítását.
#generáció #rablás #piac #aukció #kereskedelem #bűnözés #dollár #világ #csalások #internetes csalások #2025

Portfolió
Befektetések esetében azt jelenti, hogy a befektetőnek milyen jellegű befektetései (részvény, kötvény, ingatlan stb.) vannak, de jelenti ugyanazon jellegű befektetések (pl. részvénybefektetés) diverzifikációját (több cég papírjaiba történő részvénybefektetések) is. Egy befektető alapvetően azért alakít ki portfoliót, hogy ne csupán egyetlen befektetési formától, vagy papírtól függjön. A portfolió alapvetően a kockázatmegosztás eszköze. Máshonnan nézve a portfolio a kockázatcsökkentés eszköze. Egy befektető alapvetően azért alakít ki portfoliót, hogy ne csupán egyetlen befektetéstől vagy befektetési formától függjön. A kisebb kockázat általában alacsonyabb hozamot is jelent, de az esetleges nagyobb veszteségek is elkerülhetők. Már néhány millió forintos befektetés esetén is érdemes portfóliót kialakítani, könnyen hozzáférhető betétek mellett, egyéb befektetéseket is tartani pl. állampapír, részvény, kötvény.

