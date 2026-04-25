Zelenszkij az orosz dróntámadásról: jöhet a 21. európai uniós szankciós csomag Ororszország ellen

Az oroszok taktikája nem változik: a megszállók csapásmérő drónokat, robotrepülőgépeket és jelentős mennyiségű ballisztikus rakétát vetettek be az éjjel Ukrajna ellen. Főleg a városi polgári infrastruktúrát vették célba, lakóházak, energetikai létesítmények és üzemek rongálódtak meg - írta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szombaton a Telegramon a legutóbbi súlyos orosz légitámadás-sorozatról. Az államfő közlése szerint az orosz erők gyakorlatilag egész éjszaka támadták Dnyiprót és az ország más városait.

"Jelenleg négy halottról és harminc sebesültről tudunk. Dnyipro kórházaiban 11 embert kell ellátni sebesülése miatt. A mentés egy eltalált lakóépületnél még mindig tart. A romok alatt még lehetnek emberek" - emelte ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, hozzátéve, hogy Dnyiprón kívül a csernyihivi, az odesszai és a harkivi területeken is vannak sebesültek.

"Minden ilyen támadásnak figyelmeztetnie kell Ukrajna partnereit arra, hogy a helyzet megoldására azonnali és határozott lépéseket kell tenni, légvédelmünket gyorsan meg kell erősíteni. Hálás vagyok a csütörtöki ciprusi találkozókon meghozott döntésükért is, miszerint további összegekkel járulnak hozzá a fegyverbeszerzési PURL programhoz" - írta bejegyzésében az elnök. Hozzátette, hogy Oroszországgal szemben máris a 21. európai uniós szankciós csomag összeállításán kell dolgozni, mert a 20. késése a blokkolás miatt időt adott az agresszornak a helyzethez való alkalmazkodásra.

"Már egyeztetünk az EU csapatával a lehetséges új szankciós lépésekről. A legfontosabb, hogy jelentősen korlátozzuk az orosz hadiipar lehetőségeit" - hangsúlyozta Zelenszkij. Olekszandr Hanzsa, Dnyipropetrovszk megye kormányzója a Telegramon közölte, hogy időközben az éjszakai támadás dnyiprói sebesültek száma 27-re nőtt.

Jelen tudás szerint a támadásban hárman meghaltak és 21-en megsebesültek, azonban a mentési munkálatok jelenleg is tartanak. További öt, a romok alatt rekedt emberről is tudni.

Nem sokkal később pedig arról tájékoztatott a kormányzó, hogy délelőtt újabb orosz támadás érte Dnyiprót, lakóépületet ért találat, egy ember meghalt, hét megsebesült. Ivan Fedorov, Zaporizzsja megye kormányzója közölte, hogy az orosz hadsereg egy menetrend szerinti autóbuszt támadott meg Jurkivka faluban, egy ember meghalt, négyen megsebesültek. Vjacseszlav Csausz, az északi Csernyihiv megye kormányzója közölte, hogy az orosz csapatok kombinált támadásában két ember halt meg és hét sebesült meg a régióban.