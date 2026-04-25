Világ

Zelenszkij az orosz dróntámadásról: jöhet a 21. európai uniós szankciós csomag Ororszország ellen

MTI
2026. április 25. 13:10

Az oroszok taktikája nem változik: a megszállók csapásmérő drónokat, robotrepülőgépeket és jelentős mennyiségű ballisztikus rakétát vetettek be az éjjel Ukrajna ellen. Főleg a városi polgári infrastruktúrát vették célba, lakóházak, energetikai létesítmények és üzemek rongálódtak meg - írta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szombaton a Telegramon a legutóbbi súlyos orosz légitámadás-sorozatról. Az államfő közlése szerint az orosz erők gyakorlatilag egész éjszaka támadták Dnyiprót és az ország más városait. 

"Jelenleg négy halottról és harminc sebesültről tudunk. Dnyipro kórházaiban 11 embert kell ellátni sebesülése miatt. A mentés egy eltalált lakóépületnél még mindig tart. A romok alatt még lehetnek emberek" - emelte ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, hozzátéve, hogy Dnyiprón kívül a csernyihivi, az odesszai és a harkivi területeken is vannak sebesültek.

"Minden ilyen támadásnak figyelmeztetnie kell Ukrajna partnereit arra, hogy a helyzet megoldására azonnali és határozott lépéseket kell tenni, légvédelmünket gyorsan meg kell erősíteni. Hálás vagyok a csütörtöki ciprusi találkozókon meghozott döntésükért is, miszerint további összegekkel járulnak hozzá a fegyverbeszerzési PURL programhoz" - írta bejegyzésében az elnök. Hozzátette, hogy Oroszországgal szemben máris a 21. európai uniós szankciós csomag összeállításán kell dolgozni, mert a 20. késése a blokkolás miatt időt adott az agresszornak a helyzethez való alkalmazkodásra.

"Már egyeztetünk az EU csapatával a lehetséges új szankciós lépésekről. A legfontosabb, hogy jelentősen korlátozzuk az orosz hadiipar lehetőségeit" - hangsúlyozta Zelenszkij. Olekszandr Hanzsa, Dnyipropetrovszk megye kormányzója a Telegramon közölte, hogy időközben az éjszakai támadás dnyiprói sebesültek száma 27-re nőtt.

Újra orosz drónok csaptak le Ukrajnára, négyen meghaltak és legalább 30-an megsérültek
Újra orosz drónok csaptak le Ukrajnára, négyen meghaltak és legalább 30-an megsérültek
Jelen tudás szerint a támadásban hárman meghaltak és 21-en megsebesültek, azonban a mentési munkálatok jelenleg is tartanak. További öt, a romok alatt rekedt emberről is tudni.

Nem sokkal később pedig arról tájékoztatott a kormányzó, hogy délelőtt újabb orosz támadás érte Dnyiprót, lakóépületet ért találat, egy ember meghalt, hét megsebesült. Ivan Fedorov, Zaporizzsja megye kormányzója közölte, hogy az orosz hadsereg egy menetrend szerinti autóbuszt támadott meg Jurkivka faluban, egy ember meghalt, négyen megsebesültek. Vjacseszlav Csausz, az északi Csernyihiv megye kormányzója közölte, hogy az orosz csapatok kombinált támadásában két ember halt meg és hét sebesült meg a régióban.

Román evakuáció: több mint kétszáz ember kényszerült elhagyni otthonát, félezer otthonban gáz sincs egy orosz drón miatt
Román evakuáció: több mint kétszáz ember kényszerült elhagyni otthonát, félezer otthonban gáz sincs egy orosz drón miatt
Áldozatok nincsenek, a román katasztrófavédelem azonban elővigyázatosságból evakuálta a környéken élőket, mert a törmelékek robbanóanyagot tartalmazhatnak.
#európai unió #ukrajna #oroszország #világ #drón #háború #volodimir zelenszkij #orosz-ukrán háború #szankciók #rakéta #fegyveres konfliktus

NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. április 25.
Veszélyben a nyári repülős utak? Mi lesz a foglalásokkal, ha beüt a kerozinhiány?
2026. április 24.
Tömeglehúzás a magyarok kedvenc európai városaiban: így verik át a turistákat a jegyvásárlásnál
2026. április 25.
Drámai számok érkeztek a magyar iskolákból: minden harmadik diák érintett, erről minden szülőnek tudnia kell
2026. április 25.
Vége az aranyéletnek? Magyar Péterék átírják a tao-rendszert, rengeteg sportklub kerülhet új helyzetbe
2026. április 24.
Brutálisan beszakadt a hazai sörfogyasztás: kiderült az igazság arról, miért isznak egyre kevesebbet Magyarországon
1
1 hete
Moszkva üzent Magyar Péternek: Lavrov kemény szavakat küldött a leendő magyar kormányfőnek
2
1 hete
Váratlan fordulat Orbán Viktor utolsó csúcstalálkozóján: ezért vonhatja felelősségre Ursula von der Leyen
3
1 hete
Halállistát tett közzé Oroszország: 21 európai helyszín került a rakéták célkeresztjébe, csak meg kell nyomni a gombot
4
1 hete
Donald Trump kimondta, mit gondol Magyar Péterről: erre a váratlan fordulatra senki sem számított
5
1 hete
Magyar Péter bejelentése: megvan a parlamenti megállapodás, ekkor választhatja meg miniszterelnöknek az Országgyűlés
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. április 25. 13:03
Drámai számok érkeztek a magyar iskolákból: minden harmadik diák érintett, erről minden szülőnek tudnia kell
Pénzcentrum  |  2026. április 25. 12:27
Pokoli hetek várnak közel 2 millió magyarra: nincs mese, ezt most át kell vészelni
Agrárszektor  |  2026. április 25. 12:59
Rengeteg gyümölcs rekedt a hűtőházakban: mi lesz ezzel a sok áruval?