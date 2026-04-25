A Csendes-óceánon formálódó időjárási folyamatok arra utalnak, hogy 2026-ban rendkívül erős El Niño alakulhat ki.
Zelenszkij az orosz dróntámadásról: jöhet a 21. európai uniós szankciós csomag Ororszország ellen
Az oroszok taktikája nem változik: a megszállók csapásmérő drónokat, robotrepülőgépeket és jelentős mennyiségű ballisztikus rakétát vetettek be az éjjel Ukrajna ellen. Főleg a városi polgári infrastruktúrát vették célba, lakóházak, energetikai létesítmények és üzemek rongálódtak meg - írta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szombaton a Telegramon a legutóbbi súlyos orosz légitámadás-sorozatról. Az államfő közlése szerint az orosz erők gyakorlatilag egész éjszaka támadták Dnyiprót és az ország más városait.
"Jelenleg négy halottról és harminc sebesültről tudunk. Dnyipro kórházaiban 11 embert kell ellátni sebesülése miatt. A mentés egy eltalált lakóépületnél még mindig tart. A romok alatt még lehetnek emberek" - emelte ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, hozzátéve, hogy Dnyiprón kívül a csernyihivi, az odesszai és a harkivi területeken is vannak sebesültek.
"Minden ilyen támadásnak figyelmeztetnie kell Ukrajna partnereit arra, hogy a helyzet megoldására azonnali és határozott lépéseket kell tenni, légvédelmünket gyorsan meg kell erősíteni. Hálás vagyok a csütörtöki ciprusi találkozókon meghozott döntésükért is, miszerint további összegekkel járulnak hozzá a fegyverbeszerzési PURL programhoz" - írta bejegyzésében az elnök. Hozzátette, hogy Oroszországgal szemben máris a 21. európai uniós szankciós csomag összeállításán kell dolgozni, mert a 20. késése a blokkolás miatt időt adott az agresszornak a helyzethez való alkalmazkodásra.
"Már egyeztetünk az EU csapatával a lehetséges új szankciós lépésekről. A legfontosabb, hogy jelentősen korlátozzuk az orosz hadiipar lehetőségeit" - hangsúlyozta Zelenszkij. Olekszandr Hanzsa, Dnyipropetrovszk megye kormányzója a Telegramon közölte, hogy időközben az éjszakai támadás dnyiprói sebesültek száma 27-re nőtt.
Nem sokkal később pedig arról tájékoztatott a kormányzó, hogy délelőtt újabb orosz támadás érte Dnyiprót, lakóépületet ért találat, egy ember meghalt, hét megsebesült. Ivan Fedorov, Zaporizzsja megye kormányzója közölte, hogy az orosz hadsereg egy menetrend szerinti autóbuszt támadott meg Jurkivka faluban, egy ember meghalt, négyen megsebesültek. Vjacseszlav Csausz, az északi Csernyihiv megye kormányzója közölte, hogy az orosz csapatok kombinált támadásában két ember halt meg és hét sebesült meg a régióban.
Az államfő hangsúlyozta, hogy Ukrajna kész a lehető leghamarabb egyeztetéseket kezdeni Azerbajdzsánban, amennyiben Oroszország is készen áll a diplomáciai megoldásra.
Hatalmas botrány van kibontakozóban: mentősök és újságírók meggyilkolásával vádolják az egyik harcoló felet
Az ENSZ emberi jogi főbiztossága szerint bizonyítékok utalnak arra, hogy Izrael háborús bűncselekményeket követhetett el Libanonban.
Egy hatalmas, instabil jégtömb akadályozza a feljutást a Mount Everest alaptáborából az 1-es táborba a tavaszi mászószezon kezdetén.
Letartóztattak és megvádoltak egy amerikai különleges alakulatnál szolgáló katonát: a vád szerint bennfentes információk alapján fogadott a venezuelai elnök, Nicolás Maduro elfogására.
Váratlan fordulat: Donald Trump olyat lépett, amire senki sem számított Vlagyimir Putyinnal kapcsolatban
Az Egyesült Államok meghívja Vlagyimir Putyin orosz elnököt a következő G20-csúcstalálkozóra.
Harry herceg az ukrajnai háborúval kapcsolatban szólalt fel a Kijevi Biztonsági Fórumon: szavaira Donald Trump is reagált.
Óriási fordulat az ukrajnai háborúban: mesterséges intelligencia segítségével kerekednének felül az ukránok
Új szakaszba lép az ukrajnai háború. A jövőben a mesterséges intelligenciával vezérelt, autonóm drónoké lesz a főszerep.
Nemcsak Ukrajna kitartását méltatta, hanem arról is beszélt, hogy a Nyugat teljesen új szintre emelné az együttműködést az országgal.
Kiszivárgott egy titkos dokumentum: bosszúra készül Donald Trump a hátat fordító szövetségesek ellen
Az Egyesült Államok megtorló lépéseket fontolgat azokkal a szövetségeseivel szemben, akik nem nyújtottak kellő támogatást az Irán elleni háborúban.
Egyeztetés Washingtonban: Trump bejelentette a döntést, ami hetekre átírja a véres konfliktus menetét
Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy három héttel meghosszabbítják az Izrael és Libanon között hétfőn lejáró tűzszünetet.
Kongatják a vészharangot a szakértők: Ukrajna tényleg csak a kezdet volt - ekkor támadhat rá Oroszország a NATO-ra
Amíg Oroszország Ukrajnában harcol, a NATO elleni hagyományos háború "gyakorlatilag kizárt" - utána viszont bármi megtörténhet.
Súlyos figyelmeztetés Brüsszelből: évekig tarthat a kilábalás, az olcsó energiának búcsút mondhatunk
A közel-keleti konfliktus okozta energiaválság miatt az elmúlt két hónapban mintegy 24 milliárd euró többletköltség hárult Európára.
Vége a hónapokig tartó drámának: a Barátság-vezeték újraindulásával Ukrajna megkaphatja a vétózott kölcsönt
Ukrajna újraindította az orosz kőolaj tranzitját Magyarország és Szlovákia felé a Barátság (Druzsba) kőolajvezetéken.
Újabb fordulat a Hormuzi-szorosnál: Irán két hajót is lefoglalt, a tűzszünet sorsa továbbra is bizonytalan
Irán két hajót foglalt le a Hormuzi-szorosban, miközben az Egyesült Államok határozatlan időre felfüggesztette a támadásokat.
Tényleg találkozhat Putyin és Zelenszkij? Megszólalt a Kreml – csak ebben az esetben valósulhat meg a várva-várt forgatókönyv
Vlagyimir Putyin ugyanakkor korábban már jelezte, hogy Moszkvában bármikor kész fogadni ukrán hivatali partnerét.
Vlagyimir Putyin orosz elnök először 2022 júliusában, a teljes körű invázió kezdete utáni negyedik hónapban jelentette be Luhanszk megye teljes elfoglalását.
Váratlan fél lépett fel az orosz-ukrán háborúban: ennek a katonai nagyhatalomnak a vezetője békítené ki a feleket
Erdogan azt az elvárását is megfogalmazta, hogy a NATO európai tagországai vállaljanak több felelősséget a transzatlanti biztonság szavatolásában
Kész, vége: elfogadta a parlement az új törvényt – aki 2008 után született, soha többé nem dohányozhat
A jogszabály értelmében a 2009 januárja után születettek már soha nem vásárolhatnak legálisan dohányterméket.
