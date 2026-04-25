2026. április 25. szombat Márk
22 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A szlovén parlament épületének szimmetrikus homlokzata zászlókkal és szobrokkal Ljubljanában, Szlovéniában.
Világ

Előrehozott választásokat írhatnak ki, ha ezt nem sikerül megszavazni a parlamentben: a leköszönő minisztelelnök sem vállalná a kormányalakítás feladatát Szlovéniában

MTI
2026. április 25. 15:10

Natasa Pirc Musar szlovén államfő nem állít miniszterelnök-jelöltet, mert jelenleg egyik szlovén politikai erő sem rendelkezik a kormányalakításhoz szükséges parlamenti többséggel, ezért a jelölés lehetőségét a képviselőkre bízza - közölte maga az államfő szombaton Ljubljanában.

Az elnök tájékoztatása szerint a héten folytatott konzultációk során egyetlen párt sem tudott felmutatni biztos parlamenti támogatást a kormányalakításhoz, ezért nem kívánt kisebbségi kormány vezetésére jelöltet állítani. Pirc Musar közölte azt is, hogy Robert Golob leköszönő miniszterelnök, a Szabadság Mozgalom vezetője jelezte: a jelenlegi politikai helyzetben nem vállalja a kormányalakítás feladatát.

A miniszterelnök-jelöltet a képviselőcsoportok vagy legalább tíz képviselő terjesztheti elő. Az alkotmány értelmében a parlamentben több fordulóban választhatnak miniszterelnököt. Ha egyik jelölt sem szerzi meg a szükséges támogatást, az államfő feloszlathatja a parlamentet és előrehozott választást írhat ki.

A március 22-i parlamenti választásokon a legtöbb mandátumot, 29-et a balközép Szabadság Mozgalom szerezte meg. A Janez Jansa vezette jobboldali Szlovén Demokrata Párt (SDS) 28 képviselői helyhez jutott. Az Új Szlovénia (NSi), a Szlovén Néppárt (SLS) és a Focus pártok szövetsége kilenc mandátumot szerzett. A Szociáldemokraták és az Anze Logar vezette Demokraták hat-hat, míg a Baloldal és a Vesna közös listája, valamint a Resni.ca mozgalom öt-öt mandátumot kapott. A magyar és az olasz nemzeti közösség egy-egy garantált képviselői hellyel rendelkezik a 90 fős parlamentben.

Címlapkép: Getty Images
#kormány #európa #külföld #parlament #világ #választás #politika #szlovénia #elnök #külpolitika #2026

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:41
15:20
15:10
14:54
14:33
NAPTÁR
Tovább
2026. április 25. szombat
Márk
17. hét
Április 25.
Állategészségügyi világnap
Április 25.
A pingvinek világnapja
Április 25.
Malária világnap
PÉNZÜGYI KISOKOS
Portfolió
Befektetések esetében azt jelenti, hogy a befektetőnek milyen jellegű befektetései (részvény, kötvény, ingatlan stb.) vannak, de jelenti ugyanazon jellegű befektetések (pl. részvénybefektetés) diverzifikációját (több cég papírjaiba történő részvénybefektetések) is. Egy befektető alapvetően azért alakít ki portfoliót, hogy ne csupán egyetlen befektetési formától, vagy papírtól függjön. A portfolió alapvetően a kockázatmegosztás eszköze. Máshonnan nézve a portfolio a kockázatcsökkentés eszköze. Egy befektető alapvetően azért alakít ki portfoliót, hogy ne csupán egyetlen befektetéstől vagy befektetési formától függjön. A kisebb kockázat általában alacsonyabb hozamot is jelent, de az esetleges nagyobb veszteségek is elkerülhetők. Már néhány millió forintos befektetés esetén is érdemes portfóliót kialakítani, könnyen hozzáférhető betétek mellett, egyéb befektetéseket is tartani pl. állampapír, részvény, kötvény.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
