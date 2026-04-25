Azerbajdzsán, Baku, nagy látószögű város látképe, északról, hajnalban
Világ

Azerbajdzsánban születhet meg az ukrán-orosz béke? Ukrajna hajlandó itt tárgyalni Oroszországgal

MTI
2026. április 25. 14:14

Ukrajna hajlandó valamely azerbajdzsáni helyszínen tárgyalni Oroszországgal a háború lezárásáról - jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szombaton Bakuban, Ilham Aliyev azeri elnökkel folytatott megbeszélései után.

"Megvitattuk a béketörekvéseket. Ukrajna számára nagyon fontos, hogy Oroszországban legyen szilárd elhatározás ennek az igazságtalan háborúnak a lezárására. Természetesen nagyra értékeljük partnereink szerepvállalását a közvetítésben. Elmondtuk Azerbajdzsán elnökének, hogy készek vagyunk háromoldalú tárgyalásokra is. Ilyeneket már tartottunk Törökországban és az amerikai partnereinkkel Svájcban" - idézte az Ukrinform hírügynökség Zelenszkijt. Az államfő hangsúlyozta, hogy Ukrajna kész a lehető leghamarabb egyeztetéseket kezdeni Azerbajdzsánban, amennyiben Oroszország is készen áll a diplomáciai megoldásra.

Zelenszkij azt mondta, hogy azeri látogatásán aláírtak hat dokumentumot, köztük biztonsági megállapodásokat. "Ma hat dokumentumot írtunk alá, különböző területeken. A részleteket tárgyalódelegációink később mindenképpen ismertetik. Most a legfontosabb terület a biztonság és a védelmi ipari komplexum. Ukrajna bizonyította ebben a háborúban, hogy ellen tud állni az agresszornak, és most megosztja tapasztalatait" - jelentette ki.

Zelenszkij külön kiemelte, hogy a nyílt háború alatt többször is találkozott már az azeri elnökkel, de ez volt az első hivatalos látogatása az országban. "Köszönöm Azerbajdzsánnak, hogy támogatja szuverenitásunk és területi integritásunk megőrzését. Ukrajna is mindig így tett Azerbajdzsánnal szemben" - fűzte hozzá az államfő.

