Letartóztattak és megvádoltak egy amerikai különleges alakulatnál szolgáló katonát: a vád szerint bennfentes információk alapján fogadott a venezuelai elnök, Nicolás Maduro elfogására.
Hatalmas veszélyben lehetnek a hegymászók a Mount Everesten: komoly akadályt kell legyűrniük
Egy hatalmas, instabil jégtömb akadályozza a feljutást a Mount Everest alaptáborából az 1-es táborba a tavaszi mászószezon kezdetén. A késlekedés hetekkel vetette vissza az előkészületeket. Egyre nő az aggodalom, hogy idén ismét veszélyes torlódások alakulhatnak ki a csúcs közelében - írta meg a BBC.
A mintegy harminc méter magas jégtornyot – szaknyelven szerákot – az úgynevezett jégesés-doktorok fedezték fel. Ők azok a serpák, akik a Szagarmátha Szennyezésellenes Bizottság (SPCC) megbízásából rögzítik a köteleket és a létrákat a hegy alsóbb szakaszain. A csapat három hete érkezett az alaptáborba. Április közepére már a 3-as táborig kellett volna biztosítaniuk az útvonalat, de az 1-es tábortól mintegy hatszáz méterrel lejjebb továbbra is áll az akadály.
A szerák megkerülésére és megmászására sem találtak biztonságos megoldást, pedig négy napot töltöttek a terep feltérképezésével.
Mesterséges olvasztásra nem találtunk módszert. Nincs más lehetőségünk, mint megvárni, amíg magától elolvad és leszakad
– mondta Cering Tendzing serpa, az SPCC alaptábori koordinátora. A serpák szerint a jégtömb alsó része gyengül, a repedések pedig tágulnak, így az összeomlása már csak napok kérdése lehet.
A nepáli turisztikai minisztérium alternatív megoldásokon is dolgozik. Felmerült, hogy helikopterrel szállítják a kötélrögzítő csapatot és a felszerelést a 2-es táborba, hogy onnan felfelé már megnyissák az útvonalat. Ram Krisna Lamicshane, a minisztérium főigazgatója megerősítette: az akadály helyén csak a biztonságos körülmények helyreállása után folytatják a munkát.
A kedvező időjárási ablak várhatóan május végéig tart. Purnima Sresztha nepáli hegymászó, aki hatodszor készül a csúcsra, az alaptáborból nyilatkozva elmondta, hogy bízik az útvonal megnyitásában. Ugyanakkor figyelmeztetett: a mászóablak szűkülésével sok hegymászónak rövid idő alatt kell megkísérelnie a csúcstámadást, ami ismét komoly torlódásokat okozhat.
Az iráni háború miatti emelkedő üzemanyagárak és utazási nehézségek ellenére idén is hatalmas az érdeklődés a hegy iránt. A turisztikai minisztérium adatai szerint eddig 367-en váltottak mászóengedélyt, akiknek a többsége kínai állampolgár. Kína idén nem adott ki engedélyeket külföldieknek a saját területéről induló tibeti oldalra, így a legtöbb mászó kénytelen a nepáli útvonalat választani. Összehasonlításképpen: tavaly a nepáli oldalról több mint hétszázan jutottak fel a csúcsra, míg a kínai oldalról mindössze százan.
Nepál 2019 óta folyamatosan szigorítja az engedélyezési rendszert és emeli az árakat. Ekkor járták be a világot azok az elhíresült fotók, amelyek a csúcs alatti drámai sorban állást mutatták be. Idén tavasszal a külföldi mászók engedélydíja tizenegyezerről tizenötezer dollárra nőtt. A nepáli állampolgárok által fizetendő összeg pedig a duplájára, ezer dollárra emelkedett.
-
-
-
