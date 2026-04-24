Sunset light over the majestic peak of Mount Everest, the highest mountain in the world, as seen on top of Gokyo Ri, by Gokyo village in Sagarmatha National Park, UNESCO World Heritage Site in Khumbu region, Solukhumbu district, easte
Világ

Hatalmas veszélyben lehetnek a hegymászók a Mount Everesten: komoly akadályt kell legyűrniük

Pénzcentrum
2026. április 24. 14:14

Egy hatalmas, instabil jégtömb akadályozza a feljutást a Mount Everest alaptáborából az 1-es táborba a tavaszi mászószezon kezdetén. A késlekedés hetekkel vetette vissza az előkészületeket. Egyre nő az aggodalom, hogy idén ismét veszélyes torlódások alakulhatnak ki a csúcs közelében - írta meg a BBC.

A mintegy harminc méter magas jégtornyot – szaknyelven szerákot – az úgynevezett jégesés-doktorok fedezték fel. Ők azok a serpák, akik a Szagarmátha Szennyezésellenes Bizottság (SPCC) megbízásából rögzítik a köteleket és a létrákat a hegy alsóbb szakaszain. A csapat három hete érkezett az alaptáborba. Április közepére már a 3-as táborig kellett volna biztosítaniuk az útvonalat, de az 1-es tábortól mintegy hatszáz méterrel lejjebb továbbra is áll az akadály.

A szerák megkerülésére és megmászására sem találtak biztonságos megoldást, pedig négy napot töltöttek a terep feltérképezésével.

Mesterséges olvasztásra nem találtunk módszert. Nincs más lehetőségünk, mint megvárni, amíg magától elolvad és leszakad

– mondta Cering Tendzing serpa, az SPCC alaptábori koordinátora. A serpák szerint a jégtömb alsó része gyengül, a repedések pedig tágulnak, így az összeomlása már csak napok kérdése lehet.

A nepáli turisztikai minisztérium alternatív megoldásokon is dolgozik. Felmerült, hogy helikopterrel szállítják a kötélrögzítő csapatot és a felszerelést a 2-es táborba, hogy onnan felfelé már megnyissák az útvonalat. Ram Krisna Lamicshane, a minisztérium főigazgatója megerősítette: az akadály helyén csak a biztonságos körülmények helyreállása után folytatják a munkát.

A kedvező időjárási ablak várhatóan május végéig tart. Purnima Sresztha nepáli hegymászó, aki hatodszor készül a csúcsra, az alaptáborból nyilatkozva elmondta, hogy bízik az útvonal megnyitásában. Ugyanakkor figyelmeztetett: a mászóablak szűkülésével sok hegymászónak rövid idő alatt kell megkísérelnie a csúcstámadást, ami ismét komoly torlódásokat okozhat.

Az iráni háború miatti emelkedő üzemanyagárak és utazási nehézségek ellenére idén is hatalmas az érdeklődés a hegy iránt. A turisztikai minisztérium adatai szerint eddig 367-en váltottak mászóengedélyt, akiknek a többsége kínai állampolgár. Kína idén nem adott ki engedélyeket külföldieknek a saját területéről induló tibeti oldalra, így a legtöbb mászó kénytelen a nepáli útvonalat választani. Összehasonlításképpen: tavaly a nepáli oldalról több mint hétszázan jutottak fel a csúcsra, míg a kínai oldalról mindössze százan.

Nepál 2019 óta folyamatosan szigorítja az engedélyezési rendszert és emeli az árakat. Ekkor járták be a világot azok az elhíresült fotók, amelyek a csúcs alatti drámai sorban állást mutatták be. Idén tavasszal a külföldi mászók engedélydíja tizenegyezerről tizenötezer dollárra nőtt. A nepáli állampolgárok által fizetendő összeg pedig a duplájára, ezer dollárra emelkedett.
