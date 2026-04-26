Mégis állva hagyja riválisait a Red Bull? Van itt valami, amivel a riválisok nem számoltak
A Red Bull négy évvel ezelőtt döntött úgy, hogy a vásárolt motorok helyett saját erőforrást fejleszt. A projekt az idei szezon első futamainak tanúsága szerint minden várakozást felülmúlt. A milton keynes-i központban a semmiből húztak fel egy korszerű motorgyárat. Ezzel a csapat a Forma–1 történetének egyik legmerészebb vállalkozását vitte sikerre - írta meg a The Guardian.
A 2022-ben, még Christian Horner irányítása alatt indított fejlesztési programot a rivális csapatok és a szakma jelentős része szkepticizmussal fogadta. A Renault és a Honda korábbi kudarcai a szabályváltozások idején nem sok jóval kecsegtettek egy újonnan alapított motorprogram számára. Laurent Mekies jelenlegi csapatfőnök ezt a kételyt egyfajta "kísértetnek" nevezi, amely végig ott lebegett a projekt felett. Ugyanakkor most már úgy véli, hogy ez az elszánt döntés a következő öt-tíz évre kivételes helyzetbe hozta a csapatot.
A projektet a Red Bull Ford Powertrains műszaki igazgatója, a Mercedestől átigazolt Ben Hodgkinson vezette. A kezdeményezés mára egy 700 fős csapattá nőtte ki magát. Az idei év első negyedévében összesen 120 új munkatársat vettek fel a motor- és a karosszériarészlegre. Ez a szám jól mutatja az erős toborzási lendületet, még a korábbi, meghatározó kulcsemberek távozása ellenére is.
Az üres, törmelékes telken felépített létesítmény igazi technológiai csúcsteljesítmény. A motorok összeszerelése laboratóriumi tisztaságú környezetben zajlik, ahol a legapróbb szennyeződéseket is kiszűrik. A külső beszállítóktól érkező alkatrészeket például egy külön helyiségben bontják ki és tisztítják meg. Az üzem önálló részlegeket tart fenn a főtengelyek tisztítására, valamint az olajanalízisre is. Ez utóbbi folyamat segít azonosítani azokat a mikroszkopikus részecskéket, amelyek az alkatrészek idő előtti kopását okozhatják.
Mekies elismeri, hogy az idei szezon első három futama alapján egyértelműen a Mercedes a mezőny legerősebb csapata. A stuttgartiakkal szemben nagyjából két-három tizedmásodperces lemaradásban vannak a köridőket tekintve. Ugyanakkor a saját fejlesztésű erőforrás már az első bevetésén is kifejezetten erősnek bizonyult. A csapatfőnök szerint az igazi hátrányuk nem a motorban, hanem a karosszériában keresendő. A Red Bull feladata most az, hogy az autó aerodinamikai és mechanikai csomagját felzárkóztassa a motorprogram szintjére.
A saját motorprogram egyik legnagyobb előnye, hogy a csapat teljesen függetlenné vált. Így a motor és a karosszéria fejlesztése tökéletes összhangban történhet, amit a Forddal kötött partnerség is támogat. Ez a fajta vertikális integráció hosszú távon olyan versenyelőnyt jelenthet, amelyet az ügyfélmotorokkal versenyző rivális istállók csak nehezen tudnak ellensúlyozni. A jövőre elkészülő új szélcsatorna pedig tovább erősíti majd a csapat infrastrukturális fölényét.
