Több tucat emberi jogi szervezet utazási figyelmeztetést adott ki a nyári VB miatt az Egyesült Államokba látogatók számára.
Ilyen lebukást se látni túl gyakran: Maduro elfogására fogadott az amerikai katona, letartóztatták
Letartóztattak és megvádoltak egy amerikai különleges alakulatnál szolgáló katonát: a vád szerint bennfentes információk alapján fogadott a venezuelai elnök, Nicolás Maduro elfogására. Ezzel mintegy 400 ezer dolláros nyereségre tett szert a Polymarket nevű predikciós piacon - írta a CNN.
A nyilvánosságra hozott vádirat szerint Gannon Ken Van Dyke törzsőrmester tavaly december végén nyitott számlát a Polymarketen. Mintegy 32 ezer dollárt tett fel arra, hogy Maduro januárra megbukik, ami akkoriban még rendkívül kockázatos fogadásnak számított. Az ügyészség állítása szerint azonban Van Dyke részt vett az Absolute Resolve hadművelet tervezésében és végrehajtásában. Emiatt minősített információkhoz fért hozzá még a fogadások megkötése előtt.
A Fort Braggben állomásozó aktív állományú katona december 27. és január 2. között összesen 13 fogadást kötött. Az utolsót mindössze néhány órával Maduro elfogása előtt tette meg: a több mint 400 ezer dolláros nyereséget először egy külföldi kriptotárcába utalta, majd egy online brókercégnél nyitott számlára helyezte át. Az ügyészség szerint ezzel a lépéssel a pénz eredetét próbálta eltitkolni.
Van Dyke ellen öt bűncselekmény, köztük minősített kormányzati információk eltulajdonítása és az azokkal való visszaélés, valamint lopás és csalás miatt emeltek vádat. Az amerikai Árutőzsdei Határidős Kereskedési Bizottság (CFTC) szintén eljárást indított ellene.
A hatóságok szinte azonnal felfigyeltek a katonára. Bár a Polymarketen a fogadók névtelenek, a szokatlanul nagy nyeremény felkeltette a nyomozók érdeklődését. Maga a Polymarket közölte, hogy miután azonosították a minősített információk alapján kereskedő felhasználót, ők maguk tettek bejelentést az Igazságügyi Minisztériumnál, és mindenben együttműködtek a nyomozókkal.
A predikciós piacokon folyó kereskedés volumene az elmúlt évben robbanásszerűen megnőtt, a felhasználók hetente több milliárd dollárt költenek ezeken az oldalakon. Az amerikai Kongresszusban idén több mint egy tucat törvényjavaslatot nyújtottak be a szabályozás szigorítására. Ezek egy része kétpárti támogatást élvez, és kifejezetten a kormányzati tisztviselők bennfentes kereskedését sújtaná szigorúbb büntetésekkel. Trump elnök a letartóztatás kapcsán Pete Rose-hoz, a fogadási botrány miatt a baseballból kitiltott legendás játékoshoz hasonlította az esetet, hozzátéve: "Az egész világ sajnos valamiféle kaszinóvá vált."
A Polymarket nemzetközi oldala, ahol a Maduro-fogadások is történtek, az amerikai szabályozás hatókörén kívül működik. Ennek köszönhetően olyan fogadási eseményeket, például háborúval kapcsolatos piacokat is kínálhat, amelyek az Egyesült Államokban illegálisnak számítanak. Szakértők szerint ugyanakkor az amerikai felhasználók VPN segítségével könnyedén hozzáférhetnek az offshore platformhoz. A vállalat márciusban új szabályzatot vezetett be, amely kifejezetten tiltja a bizalmas információk alapján történő kereskedést. Emellett azt is kizárja, hogy olyan személyek fogadjanak egy adott piacon, akik képesek befolyásolni az esemény kimenetelét.
