A hitelminősítő várakozása szerint a szlovák hazai össztermék (GDP) az idén mindössze 0,5 százalékkal növekszik a tavaly mért 0,8 százalékos növekedés után.
Trump visszahozná a pentobarbitalt és a kivégzőosztagot: így gyorsítaná a halálbüntetések végrehajtását az USA
A halálbüntetés végrehajtásához vezető jogi utak lerövidítéséről és a végrehajtás módjainak szélesítéséről szóló intézkedéseket jelentett be pénteken az amerikai szövetségi igazságügyi minisztérium. A szövetségi legfőbb ügyészség feladatát is ellátó minisztérium közleménye szerint a jogi előkészítés után azt az utasítást adták a Szövetségi Büntetés-végrehajtási Hivatalnak (Federal Bureau of Prison - FBP), hogy a halálbüntetés végrehajtásának korábbi eljárásrendje alapján az ismét alkalmazza a Biden-adminisztráció idején betiltott pentobarbital hatóanyagot.
Az utasítások között szerepel a halálbüntetés módjainak szélesítése akár kivégzőosztag intézményének ismételt bevezetésével. A további tervek között szerepel a halálra ítélt bűnelkövetők fellebbezési és kegyelmi folyamatának lerövidítése, illetve az eljárás gyorsítása, annak érdekében, hogy a büntetés kiszabása és végrehajtása közötti, általában években mérhető időszak rövidebbé váljon.
A minisztérium egyben arra is utasította a börtönök működtetéséért felelős szövetségi kormányszervet, hogy vizsgálja meg a halálra ítéltek számára fenntartott részlegek átköltöztetését, átszervezését, valamint halálbüntetés végrehajtására alkalmas új létesítmény kialakítását. A közleményben emlékeztetnek arra, hogy Donald Trump elnök hivatalba lépése napján arról írt alá rendeletet, hogy az igazságügyi minisztérium mint legfőbb ügyészség, a közbiztonság védelmében kezdeményezzen halálbüntetést a legsúlyosabb bűncselekmények esetében, és ösztönözze a már kiszabott legsúlyosabb ítéletek tényleges végrehajtását.
Todd Blanche megbízott igazságügyi miniszter bírálta az előző adminisztráció büntetés-végrehajtási politikáját, mert az "elmulasztotta annak a kötelezettségnek a teljesítését, hogy megóvja az amerikai embereket, amikor elutasította azt, hogy előmozdítsa az ügyeket és végrehajtsák a legsúlyosabb büntetést a legveszélyesebb bűnözőkkel szemben".
