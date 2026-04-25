Pentobarbitált tartalmazó fiola, amelyet eutanáziához és halálos inyecionhoz használnak egy kórházban
Világ

Trump visszahozná a pentobarbitalt és a kivégzőosztagot: így gyorsítaná a halálbüntetések végrehajtását az USA

MTI
2026. április 25. 16:35

A halálbüntetés végrehajtásához vezető jogi utak lerövidítéséről és a végrehajtás módjainak szélesítéséről szóló intézkedéseket jelentett be pénteken az amerikai szövetségi igazságügyi minisztérium. A szövetségi legfőbb ügyészség feladatát is ellátó minisztérium közleménye szerint a jogi előkészítés után azt az utasítást adták a Szövetségi Büntetés-végrehajtási Hivatalnak (Federal Bureau of Prison - FBP), hogy a halálbüntetés végrehajtásának korábbi eljárásrendje alapján az ismét alkalmazza a Biden-adminisztráció idején betiltott pentobarbital hatóanyagot.

Az utasítások között szerepel a halálbüntetés módjainak szélesítése akár kivégzőosztag intézményének ismételt bevezetésével. A további tervek között szerepel a halálra ítélt bűnelkövetők fellebbezési és kegyelmi folyamatának lerövidítése, illetve az eljárás gyorsítása, annak érdekében, hogy a büntetés kiszabása és végrehajtása közötti, általában években mérhető időszak rövidebbé váljon.

A minisztérium egyben arra is utasította a börtönök működtetéséért felelős szövetségi kormányszervet, hogy vizsgálja meg a halálra ítéltek számára fenntartott részlegek átköltöztetését, átszervezését, valamint halálbüntetés végrehajtására alkalmas új létesítmény kialakítását. A közleményben emlékeztetnek arra, hogy Donald Trump elnök hivatalba lépése napján arról írt alá rendeletet, hogy az igazságügyi minisztérium mint legfőbb ügyészség, a közbiztonság védelmében kezdeményezzen halálbüntetést a legsúlyosabb bűncselekmények esetében, és ösztönözze a már kiszabott legsúlyosabb ítéletek tényleges végrehajtását.

Todd Blanche megbízott igazságügyi miniszter bírálta az előző adminisztráció büntetés-végrehajtási politikáját, mert az "elmulasztotta annak a kötelezettségnek a teljesítését, hogy megóvja az amerikai embereket, amikor elutasította azt, hogy előmozdítsa az ügyeket és végrehajtsák a legsúlyosabb büntetést a legveszélyesebb bűnözőkkel szemben".

Kapcsolódó cikkeink:
Címlapkép: Getty Images
#kormány #büntetés #börtön #világ #jog #usa #donald trump #politika #elnök #amerikai #börtönbüntetés

NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. április 25.
Veszélyben a nyári repülős utak? Mi lesz a foglalásokkal, ha beüt a kerozinhiány?
2026. április 24.
Tömeglehúzás a magyarok kedvenc európai városaiban: így verik át a turistákat a jegyvásárlásnál
2026. április 25.
Vége a vihar előtti csendnek: olyan gigantikus időjárási anomália közelít, ami az egész világot a feje tetejére állítja
2026. április 25.
Drámai számok érkeztek a magyar iskolákból: minden harmadik diák érintett, erről minden szülőnek tudnia kell
2026. április 25.
Vége az aranyéletnek? Magyar Péterék átírják a tao-rendszert, rengeteg sportklub kerülhet új helyzetbe
1
1 hete
Moszkva üzent Magyar Péternek: Lavrov kemény szavakat küldött a leendő magyar kormányfőnek
2
1 hete
Váratlan fordulat Orbán Viktor utolsó csúcstalálkozóján: ezért vonhatja felelősségre Ursula von der Leyen
3
1 hete
Halállistát tett közzé Oroszország: 21 európai helyszín került a rakéták célkeresztjébe, csak meg kell nyomni a gombot
4
1 hete
Donald Trump kimondta, mit gondol Magyar Péterről: erre a váratlan fordulatra senki sem számított
5
1 hete
Magyar Péter bejelentése: megvan a parlamenti megállapodás, ekkor választhatja meg miniszterelnöknek az Országgyűlés
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. április 25. 16:04
Vége a vihar előtti csendnek: olyan gigantikus időjárási anomália közelít, ami az egész világot a feje tetejére állítja
Pénzcentrum  |  2026. április 25. 13:03
Drámai számok érkeztek a magyar iskolákból: minden harmadik diák érintett, erről minden szülőnek tudnia kell
Agrárszektor  |  2026. április 25. 16:04
Olyan fordulat jöhet az EU-ban, amire a 21. században még nem volt példa