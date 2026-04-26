Megint telitalálat született a hatos lottón, ezúttal kettő is! - A Hatoslottó nyerőszámai a 17. játékhéten vasárnap, 2026-ban

Kihúzták a Hatoslottó 2026/17. heti, vasárnapi nyerőszámait. A mai sorsoláson nemhogy egy, hanem két telitalálatos szelvény is született!

A Hatoslottó játékban 45 számból kell 6-ot kiválasztani. A cél az, hogy minél többet eltalálj a hetente sorsolt 6 nyerőszám közül. Ez akkor jár pénznyereménnyel, ha legalább 3 találatod van egy mezőn, a főnyereményt a 6 találat jelenti.

A hatos lottó mai, vasárnapi nyerőszámai a 17. játékhéten 2026-ban emelkedő számsorrendben:

11; 17; 19; 26; 27; 30.

Mivel ma született telitalálat, így a 18. játékhéten 50 millió forintért játszhatnak a magyar szerencsevadászok.

További nyeremények:

6 találat: egyenként 118 646 220 forint

5 találat: egyenként 304 150 forint

4 találat: egyenként 6 760 forint

3 találat: egyenként 2 445 forint

Jokerszám: 551886

Ezen a játékhéten nem volt telitalálat a Jokeren, így a 18. héten 60 millió forint keresi majd gazdáját a Joker játékon.

