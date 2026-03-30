Büntetlenül pusztítják a védett erdőket: Budapesten és a Kevélyekben illegális downhill-pályák vágnak keresztbe Natura 2000-es területeket.
Kiderült a kényelmetlen igazság: hiába a szakértők figyelmeztetése, az emberek nagy része hanyagolja ezt a pofonegyszerű napi rutint
Mindössze napi 30 perc gyaloglás vagy kerékpározás akár 30-40 százalékkal csökkentheti a korai halálozás kockázatát, de jelentősen mérsékelheti a krónikus betegségek kialakulását is. De vajon tényleg eleget mozgunk? A CHART by Pénzcentrum friss epizódjában azt vizsgáljuk, mennyire része Európában a mindennapoknak az aktív közlekedés, és hogyan áll ebben Magyarország.
Meglepő térkép mutatja meg, hol a legaktívabbak az emberek Európában. Az Eurostat adatai alapján ugyanis jelentős különbségek vannak az egyes országok között. A CHART by Pénzcentrum friss adatgyűjtése azt mutatja, Hollandiában például a lakosság 44 százaléka sétál vagy kerékpározik legalább napi fél órát, ami kiemelkedő arányt reprezentál. A dobogó közelében található Szlovákia, valamint Dánia, ahol szintén erős az aktív közlekedés kultúrája.
A lista másik végén azonban jóval alacsonyabb értékeket találunk. Cipruson szinte alig mérhető a napi 30 perces mozgás aránya, Portugáliában, Törökországban és Spanyolországban pedig csak a lakosság néhány százaléka teljesíti ezt az ajánlást. A különbségek mögött a városszerkezet, a közlekedési szokások, az éghajlat és az életmód is szerepet játszik. Magyarország a felső-középmezőnyben helyezkedik el: a CHART by Pénzcentrum friss epizódjában bemutatott chartok tanúsága szerint a hazai lakosság 20,5 százaléka mozog legalább napi fél órát aktív módon, ami nem kiugróan magas, de nem is számít gyengének európai összehasonlításban.
A globális adatok azonban még árnyaltabb képet mutatnak. Egy nemzetközi kutatás szerint a világon átlagosan mindössze napi 4961 lépést teszünk meg, ami jóval elmarad a szakértők által ajánlott 7000-10 000 lépéstől. A legaktívabbak közé tartozik Hongkong közel 7000 lépéssel, míg Indonéziában az átlag alig haladja meg a 3500 lépést.
