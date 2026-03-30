2026. március 30. hétfő Zalán
5 °C Budapest
VB selejtezők (Európa)
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A világon átlagosan mindössze napi 4961 lépést teszünk meg, ami jóval elmarad a szakértők által ajánlott 7000-10 000 lépéstől.
Egészség

Kiderült a kényelmetlen igazság: hiába a szakértők figyelmeztetése, az emberek nagy része hanyagolja ezt a pofonegyszerű napi rutint

Jeki Gabriella
2026. március 30. 19:00

Mindössze napi 30 perc gyaloglás vagy kerékpározás akár 30-40 százalékkal csökkentheti a korai halálozás kockázatát, de jelentősen mérsékelheti a krónikus betegségek kialakulását is. De vajon tényleg eleget mozgunk? A CHART by Pénzcentrum friss epizódjában azt vizsgáljuk, mennyire része Európában a mindennapoknak az aktív közlekedés, és hogyan áll ebben Magyarország.

Meglepő térkép mutatja meg, hol a legaktívabbak az emberek Európában. Az Eurostat adatai alapján ugyanis jelentős különbségek vannak az egyes országok között. A CHART by Pénzcentrum friss adatgyűjtése azt mutatja, Hollandiában például a lakosság 44 százaléka sétál vagy kerékpározik legalább napi fél órát, ami kiemelkedő arányt reprezentál. A dobogó közelében található Szlovákia, valamint Dánia, ahol szintén erős az aktív közlekedés kultúrája.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A lista másik végén azonban jóval alacsonyabb értékeket találunk. Cipruson szinte alig mérhető a napi 30 perces mozgás aránya, Portugáliában, Törökországban és Spanyolországban pedig csak a lakosság néhány százaléka teljesíti ezt az ajánlást. A különbségek mögött a városszerkezet, a közlekedési szokások, az éghajlat és az életmód is szerepet játszik. Magyarország a felső-középmezőnyben helyezkedik el: a CHART by Pénzcentrum friss epizódjában bemutatott chartok tanúsága szerint a hazai lakosság 20,5 százaléka mozog legalább napi fél órát aktív módon, ami nem kiugróan magas, de nem is számít gyengének európai összehasonlításban.

VIDEÓ

A globális adatok azonban még árnyaltabb képet mutatnak. Egy nemzetközi kutatás szerint a világon átlagosan mindössze napi 4961 lépést teszünk meg, ami jóval elmarad a szakértők által ajánlott 7000-10 000 lépéstől. A legaktívabbak közé tartozik Hongkong közel 7000 lépéssel, míg Indonéziában az átlag alig haladja meg a 3500 lépést.

CHART by Pénzcentrum: érdekes számok, statisztikák - heti 3-szor a YouTube-on!

Ha érdekel, miről mesélnek a számok, iratkozzatok fel a Pénzcentrum YouTube csatornájára. A CHART by Pénzcentrum hetente többször - hétfőn, szerdán és pénteken - friss adatokkal, érdekes témákkal, és olyan nézőpontokkal jön, amik segítenek jobban átlátni, hogyan változik a világ körülöttünk, és benne mi magunk is.
Címlapkép: Getty Images
#egészség #kerékpár #eurostat #mozgás #statisztika #egészséges életmód #youtube #gyaloglás #egészség megőrzése #CHART by Pénzcentrum

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 30. hétfő
Zalán
14. hét
Egészség legolvasottabb
Tovább
1
5 napja
Pokoli húsvét vár 1,5 millió magyarra: erre jobb, ha mindenki időben felkészül
2
3 hete
Kiderült a palackozott vizek sötét titka: literszám vedelik, de ezzel sokan nem számolnak
3
3 hete
Meghalt Kiss László
4
4 hete
Te is szedsz Normaflore-t? Most közölték a gyártóról: rengeteg beteget érint
5
2 hónapja
Te is szedsz D-vitamint? Most közölték róla, van egy komoly kockázata
PÉNZÜGYI KISOKOS
Országos Betétbiztosítási Alap (OBA)
Az OBA célja a betétesek és ezen keresztül a pénzügyi rendszer stabilitásának védelme. A szervezet 100 ezer euró értékhatárig garanciát vállal a névre szóló lakossági és devizabetétek kifizetésére abban az esetben, ha az azt kezelő pénzintézet fizetésképtelenné válik. A védelem alá eső betétek esetén tehát nem kell félni, a bank fizetőképessége esetén is hozzá fogunk jutni a pénzünkhöz.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
