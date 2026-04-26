Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. április 26.)

2026. április 26.

Névnap

Ervin

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 365.43 Ft

CHF: 397.26 Ft

GBP: 421.93 Ft

USD: 311.85 Ft



Ötöslottó

A sorsolás dátuma: 2026. április 25.

Az Ötöslottó nyerőszámai a 17. héten emelkedő számsorrendben a következők:

22, 23, 65, 78, 80

Joker: 551886

Ezen a héten nem volt telitalálat.

5-ös találat: 0 db

4-es találat: 8 db

3-as találat: 1385 db

2-es találat: 48551 db



Befektetés, tőzsde

OTP: 41610 Ft

MOL: 4100 Ft

RICHTER: 13000 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2026.04.27: Éjszaka lesznek borongós körzetek, majd reggel, délelőtt vékonyodik a felhőzet és napos, fátyolfelhős idő valószínű kevés gomolyfelhővel. Csapadék nem lesz. A légmozgás nagyrészt mérsékelt marad. Hajnalban -3, +7, délután 14, 20 fok várható.

2026.04.28: Változóan felhős idő várható több-kevesebb napsütéssel. A délnyugati megyékben alakulhatnak ki záporok. Az északias szél délutántól, estétől több helyen megélénkül. Hajnalban általában 3, 10 fok valószínű, de a keleti fagyzugokban több fokkal hidegebb is lehet. Délután 16, 22 fok várható.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatás nem terheli szervezetünket, de a melegedés miatt a fokozottan érzékenyek körében előfordulhat fáradékonyság, koncentrálási nehézség, fejfájás. (2026.04.25)

Akciók

