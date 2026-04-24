Váratlan fordulat: Donald Trump olyat lépett, amire senki sem számított Vlagyimir Putyinnal kapcsolatban

Az Egyesült Államok meghívja Vlagyimir Putyin orosz elnököt a következő G20-csúcstalálkozóra. Bár a hivatalos meghívót még nem küldték el, az amerikai kormányzat világossá tette, hogy Oroszországot szívesen látják az eseményen. A Kreml tud a lépésről, de Putyin személyes részvételéről egyelőre nem született döntés.

Az amerikai külügyminisztérium közleménye szerint Donald Trump kifejezte, hogy Oroszország minden G20-as találkozón szívesen látott vendég. Egy névtelenséget kérő kormányzati tisztviselő a The Washington Postnak megerősítette: Moszkva a szervezet tagjaként a miniszteri szintű egyeztetésekre és a vezetői csúcsra egyaránt meghívást kap.

Vlagyimir Putyin 2019 óta nem vett részt személyesen a találkozókon. A távolmaradás oka kezdetben a koronavírus-járvány, majd a 2022-ben indított, Ukrajna elleni invázió volt.

Az orosz delegáció utazását emellett az is nehezíti, hogy a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) háborús bűnök vádjával elfogatóparancsot adott ki az orosz elnök ellen.

Az orosz vezetés csütörtökön reagált a hírre. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője elmondta, hogy bár tudnak a meghívásról, a részvétel formájáról csak a rendezvény közeledtével határoznak. Hozzátette, hogy Oroszország eddig is minden csúcstalálkozón a megfelelő szinten képviseltette magát.