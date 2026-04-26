Felkavaró előrejelzés érkezett: ebben a három megyében olyan szél lesz, hogy keresztülhúzhatja a hétvégi terveket

Vasárnap az erős, több helyen viharos szél felkavarhatja a port, ami a látótávolság csökkenéséhez vezethet - hívta fel a figyelmet a HungaroMet Zrt. vasárnap reggeli veszélyjelzésében. Azt írták: vasárnap a reggeli óráktól elsősorban az északkeleti országrészben, a Balaton térségében, valamint a hegyekben az északias irányú szelet óránkénti 70-80 kilométer feletti széllökések kísérhetik.

Alacsonyabb valószínűséggel északnyugaton is előfordulhatnak óránként 70 kilométeres körüli széllökések. Délutántól fokozatosan veszít erejéből a légmozgás. Ezért Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár Bereg és Győr-Moson-Sopron vármegyékben elsőfokú, citromsárga figyelmeztetés van érvényben széllökés veszélye miatt vasárnap éjfélig.

Tehát ma délutánig síkvidéken kiemelten északkeleten viharos (70-80 km/h) széllökések kísérhetik az északi szelet. Másutt síkvidéken helyenként, elsősorban a Dunántúlon, középső területeken a délelőtt folyamán átmenetileg (egy-egy lökés erejéig) alakulhatnak ki 65-70 km/h körüli széllökések északnyugati irányból. Az erős, több helyen viharos szél a talajállapot függvényében felkavarhatja a port, ami látástávolság romlást okozhat. Ezt követően kritériumokat elérő veszélyes időjárási jelenség nem várható.

Ezen túlmenően az országos előrejelzés szerint vasárnap napközben szakadozott frontális felhőzet érkezik, amely dél felé haladva szétesik, feloszlik fölöttünk - alapvetően napos idő lesz többnyire kevés fátyol- és gomolyfelhő mellett. Utóbbiakból több az északkeleti vidékeken lehet, de arrafelé is legfeljebb egy-egy helyen fordulhat elő futó zápor, másutt nem lesz csapadék. Az északnyugatira, északira forduló szelet napközben sokfelé kísérik erős, elsősorban északkeleten, az Észak-Dunántúlon és a hegyekben helyenként viharos lökések is. A csúcshőmérséklet többnyire 16 és 21 fok között várható, ennél kissé alacsonyabb északkeleten lehet. Késő este többnyire 2 és 12 fok közé hűl le a levegő.

Vasárnap este változó vastagságú fátyolfelhőzetre számíthatunk, csapadék nem lesz. Az északnyugati, északi szél az esti órákban fokozatosan mérséklődik. A minimum-hőmérséklet általában 0 és +7 fok között alakul, de a kevésbé felhős, szélcsendes északi, északkeleti fagyzugokban néhol akár 0 fok alá is lehűlhet a levegő.