Nemcsak Ukrajna kitartását méltatta, hanem arról is beszélt, hogy a Nyugat teljesen új szintre emelné az együttműködést az országgal.
Óriási fordulat az ukrajnai háborúban: mesterséges intelligencia segítségével kerekednének felül az ukránok
Új szakaszba lép az ukrajnai háború. A jövőben a mesterséges intelligenciával vezérelt, autonóm drónoké lesz a főszerep – jelentette ki Kirilo Budanov, az ukrán elnöki hivatal kabinetvezetője a Kijevi Biztonsági Fórumon. Az ukrán vezető hangsúlyozta: a harctéri eredményeket határozott diplomáciával kell megtámogatni, de a területi engedmények továbbra is teljesen elfogadhatatlanok Kijev számára - közölte a Portfolio.
A fronton zajló harcok dinamikája megváltozott, a drónok puszta mennyiségi növelése már nem biztosít egyértelmű fölényt, az új taktika fókuszában ezért a technológiai áttörés áll - mondta Budanov. Ennek legfontosabb elemei az irányítási rendszerek fejlesztése és a mesterséges intelligencia széles körű alkalmazása.
Az ukrán vezető kifejtette, hogy a harctéren a jövő az autonóm fegyverrendszereké. Olyan eszközökre van szükség, amelyek emberi beavatkozás nélkül is képesek a célpontok felismerésére és a manőverezésre. Elmondása szerint az ukrán fejlesztések már folyamatban vannak.
Meggyőződése, hogy ezek hamarosan váratlan helyzet elé állítják az orosz csapatokat. A folyamatban lévő katonai műveletek kapcsán hozzátette: az orosz olajipari infrastruktúra elleni célzott támadások eddig kifejezetten eredményesnek bizonyultak.
A katonai sikerek azonban csak megfelelő diplomáciai támogatással kamatoztathatók igazán. A két terület szorosan összefügg, hiszen a fronton elért eredmények teremtik meg az érdemi béketárgyalások alapfeltételeit. Kijev álláspontja ugyanakkor megingathatatlan. Ukrajna semmilyen körülmények között nem tesz a nemzeti érdekeivel ellentétes területi engedményeket Oroszországnak, így ez a kérdés továbbra sem képezheti alku tárgyát.
