2026. április 24. péntek György
19 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Baba Yaga nevű éjszakai drónbombázó
Világ

Óriási fordulat az ukrajnai háborúban: mesterséges intelligencia segítségével kerekednének felül az ukránok

Pénzcentrum
2026. április 24. 09:52

Új szakaszba lép az ukrajnai háború. A jövőben a mesterséges intelligenciával vezérelt, autonóm drónoké lesz a főszerep – jelentette ki Kirilo Budanov, az ukrán elnöki hivatal kabinetvezetője a Kijevi Biztonsági Fórumon. Az ukrán vezető hangsúlyozta: a harctéri eredményeket határozott diplomáciával kell megtámogatni, de a területi engedmények továbbra is teljesen elfogadhatatlanok Kijev számára - közölte a Portfolio.

A fronton zajló harcok dinamikája megváltozott, a drónok puszta mennyiségi növelése már nem biztosít egyértelmű fölényt, az új taktika fókuszában ezért a technológiai áttörés áll - mondta Budanov. Ennek legfontosabb elemei az irányítási rendszerek fejlesztése és a mesterséges intelligencia széles körű alkalmazása.

Az ukrán vezető kifejtette, hogy a harctéren a jövő az autonóm fegyverrendszereké. Olyan eszközökre van szükség, amelyek emberi beavatkozás nélkül is képesek a célpontok felismerésére és a manőverezésre. Elmondása szerint az ukrán fejlesztések már folyamatban vannak.

Meggyőződése, hogy ezek hamarosan váratlan helyzet elé állítják az orosz csapatokat. A folyamatban lévő katonai műveletek kapcsán hozzátette: az orosz olajipari infrastruktúra elleni célzott támadások eddig kifejezetten eredményesnek bizonyultak.

A katonai sikerek azonban csak megfelelő diplomáciai támogatással kamatoztathatók igazán. A két terület szorosan összefügg, hiszen a fronton elért eredmények teremtik meg az érdemi béketárgyalások alapfeltételeit. Kijev álláspontja ugyanakkor megingathatatlan. Ukrajna semmilyen körülmények között nem tesz a nemzeti érdekeivel ellentétes területi engedményeket Oroszországnak, így ez a kérdés továbbra sem képezheti alku tárgyát.
Címlapkép: Getty Images
#ukrajna #oroszország #fegyver #világ #drón #mesterséges intelligencia #kijev #háború #orosz-ukrán háború #diplomácia

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
Több friss hír
10:02
09:52
09:44
09:22
09:11
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
NAPTÁR
Tovább
2026. április 24. péntek
György
17. hét
Április 24.
A kísérleti állatok világnapja
Április 24.
A rendőrség napja
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
PÉNZÜGYI KISOKOS
Terhelés
A számlatulajdonos megbízza bankját, hogy a számlája terhére meghatározott összeget utaljon át a jogosult bankszámlája javára. Ha a szerződés "egyszerű átutalást" említ, az alatt átutalási megbízást (terhelést) kell érteni.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
