Elképesztő részletek derültek ki Oroszország titkos flottájáról: Ukrajna pusztulását hozhatja az új engedmény?

Az Ukrajna ellen bevetett orosz rakéták – a H–101, a Kalibr és az Iszkander – valós teljesítménye jelentősen elmarad a hivatalosan hirdetett adatoktól.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök élesen bírálta az Egyesült Államok döntését. Washington ugyanis a nyugati szankciók ellenére meghosszabbította az Oroszország számára biztosított kőolaj-értékesítési mentességet. Az intézkedés hátterében az iráni konfliktus okozta globális energiaválság áll - tudósított a BBC.
Az amerikai kormányzat pénteken bejelentette, hogy május 16-ig engedélyezi a már hajókra rakott orosz kőolaj és finomított kőolajtermékek megvásárlását. Washington azzal érvelt, hogy az intézkedés célja a globális olajellátás biztosítása. Eközben állításuk szerint "felgyorsulnak" a háború lezárására irányuló tárgyalások. A mentességet először március 13-án vezették be. A lépés már akkor széles körű ellenkezést váltott ki Zelenszkij és európai szövetségesei körében.
A mentesség hátterében az amerikai-izraeli-iráni konfliktus áll, amely súlyosan megzavarta a globális energiapiacokat. Irán megtorló lépésként nemcsak Izraelt és az öbölbeli amerikai katonai bázisokat támadta. Célba vette az Egyesült Államok arab szövetségeseinek energetikai létesítményeit és más civil infrastruktúrákat is. Emellett Teherán gyakorlatilag lezárta a Hormuzi-szorost. Ezen a tengeri útvonalon halad át a világ kőolaj- és cseppfolyósítottföldgáz-forgalmának (LNG) mintegy 20 százaléka. A piacok felbolydultak, és egyre komolyabb félelmek fogalmazódnak meg egy esetleges globális recesszióval kapcsolatban.
Zelenszkij vasárnapi felszólalásában úgy fogalmazott, hogy "minden dollár, amelyet orosz olajért fizetnek, az ukrajnai háborút finanszírozza". Az ukrán elnök szerint Oroszország úgynevezett árnyékflottájában több mint 110 tankerhajó található. Ezek a hajók rejtett tulajdonosi szerkezettel kerülik meg a szankciókat, fedélzetükön összesen több mint 12 millió tonna kőolajjal. Ennek értékesítése mintegy 10 milliárd dollárt (7,4 milliárd fontot) juttatna Moszkva kasszájába. Ez az összeg Zelenszkij szavaival "közvetlenül új csapásokká alakul Ukrajna ellen".
Az ukrán vezető arra is rámutatott, hogy Oroszország csak az elmúlt héten több mint 2360 támadó drónt, 1320-nál több irányított légibombát és közel 60 különféle típusú rakétát vetett be ukrán települések ellen. Ennek része volt a hónapok óta legpusztítóbb, április 15-i támadás is. Ennek során egyetlen éjszaka alatt, több hullámban több mint 700 drónt és rakétát indítottak, amelyek legalább 18 ember életét oltották ki.
A háborúban jelenleg patthelyzet alakult ki. Oroszország az ukrán területek mintegy 20 százalékát tartja ellenőrzése alatt, miközben Ukrajna is rendszeres támadásokat hajt végre orosz energetikai létesítmények ellen. Az Egyesült Államok által vezetett béketárgyalási erőfeszítések az iráni konfliktus miatt félbeszakadtak.
