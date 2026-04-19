A washingtoni Fehér Ház gyönyörű kék égbolt mellett
Világ

Elképesztő részletek derültek ki Oroszország titkos flottájáról: Ukrajna pusztulását hozhatja az új engedmény?

Pénzcentrum
2026. április 19. 14:34

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök élesen bírálta az Egyesült Államok döntését. Washington ugyanis a nyugati szankciók ellenére meghosszabbította az Oroszország számára biztosított kőolaj-értékesítési mentességet. Az intézkedés hátterében az iráni konfliktus okozta globális energiaválság áll - tudósított a BBC.

Az amerikai kormányzat pénteken bejelentette, hogy május 16-ig engedélyezi a már hajókra rakott orosz kőolaj és finomított kőolajtermékek megvásárlását. Washington azzal érvelt, hogy az intézkedés célja a globális olajellátás biztosítása. Eközben állításuk szerint "felgyorsulnak" a háború lezárására irányuló tárgyalások. A mentességet először március 13-án vezették be. A lépés már akkor széles körű ellenkezést váltott ki Zelenszkij és európai szövetségesei körében.

A mentesség hátterében az amerikai-izraeli-iráni konfliktus áll, amely súlyosan megzavarta a globális energiapiacokat. Irán megtorló lépésként nemcsak Izraelt és az öbölbeli amerikai katonai bázisokat támadta. Célba vette az Egyesült Államok arab szövetségeseinek energetikai létesítményeit és más civil infrastruktúrákat is. Emellett Teherán gyakorlatilag lezárta a Hormuzi-szorost. Ezen a tengeri útvonalon halad át a világ kőolaj- és cseppfolyósítottföldgáz-forgalmának (LNG) mintegy 20 százaléka. A piacok felbolydultak, és egyre komolyabb félelmek fogalmazódnak meg egy esetleges globális recesszióval kapcsolatban.

Kapcsolódó cikkeink:

Zelenszkij vasárnapi felszólalásában úgy fogalmazott, hogy "minden dollár, amelyet orosz olajért fizetnek, az ukrajnai háborút finanszírozza". Az ukrán elnök szerint Oroszország úgynevezett árnyékflottájában több mint 110 tankerhajó található. Ezek a hajók rejtett tulajdonosi szerkezettel kerülik meg a szankciókat, fedélzetükön összesen több mint 12 millió tonna kőolajjal. Ennek értékesítése mintegy 10 milliárd dollárt (7,4 milliárd fontot) juttatna Moszkva kasszájába. Ez az összeg Zelenszkij szavaival "közvetlenül új csapásokká alakul Ukrajna ellen".

Az ukrán vezető arra is rámutatott, hogy Oroszország csak az elmúlt héten több mint 2360 támadó drónt, 1320-nál több irányított légibombát és közel 60 különféle típusú rakétát vetett be ukrán települések ellen. Ennek része volt a hónapok óta legpusztítóbb, április 15-i támadás is. Ennek során egyetlen éjszaka alatt, több hullámban több mint 700 drónt és rakétát indítottak, amelyek legalább 18 ember életét oltották ki.

A háborúban jelenleg patthelyzet alakult ki. Oroszország az ukrán területek mintegy 20 százalékát tartja ellenőrzése alatt, miközben Ukrajna is rendszeres támadásokat hajt végre orosz energetikai létesítmények ellen. Az Egyesült Államok által vezetett béketárgyalási erőfeszítések az iráni konfliktus miatt félbeszakadtak.
Címlapkép: Getty Images
#egyesült államok #ukrajna #oroszország #világ #szankció #irán #energiaválság #volodimir zelenszkij #orosz-ukrán háború #kőolaj #energiaellátás

TolllerBela
23 perce
@Bertalan Kedves Bertalan ! Már elnézést az oroszoktól, hogy három hétig várniuk kellett, mielőtt rátámadtak Ukrajnára, de hát a háború már csak ilyen, tudod ? Vannak akik évszázadokig nem támadnak rá a szomszédjukra, tudnak várni ! És vannak a genya fasiszták, akik ahogy erőt éreznek magukban, rögtön támadnak - ilyenek az oroszok ! Most miről tárgyaljanak velük ? Hogy meddig jöhetnek előre ? Semeddig ! Van földjük, vizük, emberük elég, gazdálkodjanak azzal !
Bertalan
40 perce
Kedves Volodimir! A haború az ilyen volt ilyen és ilyen lesz Ezt kellett volna figyelembe venni, amikor az oroszok 3 hétig várták a határin a támadás előtt, hogy valaki menjen tárgyalni velük. A késő bánat után jön a vízözön és a java még hátra van!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:24
15:00
14:46
14:34
14:10
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. április 19.
Szörnyű tévedésben van, aki kidobja az otthon porosodó régi hanglemezeket: némelyik darab félmillió forintot is érhet
2026. április 18.
Ugyanaz a ruha, de húszezer forint a különbség: durván ráfázhat, aki a legelső webáruházból rendel
2026. április 19.
Brutális, ami Magyarországra vár, ha tovább húzódik az iráni háború: elkerülhetetlen a kőkemény drágulás?
2026. április 19.
Elképesztő, mi nyílt az üres üzletek helyén ezen a legendás hazai körúton: szabályosan özönlenek ide az emberek
2026. április 19.
Kitálalt a hazai fagylaltmester: húsbavágó igazság derült ki az idei nyári szezon árairól
NAPTÁR
Tovább
2026. április 19. vasárnap
Emma
16. hét
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
6 napja
Megszólalt a Kreml Orbánék buktája után: erre számíthat Magyarország, erre készül Oroszország
2
4 napja
Moszkva üzent Magyar Péternek: Lavrov kemény szavakat küldött a leendő magyar kormányfőnek
3
4 napja
Váratlan fordulat Orbán Viktor utolsó csúcstalálkozóján: ezért vonhatja felelősségre Ursula von der Leyen
4
1 hete
Kiszivárgott a Kreml jóslata az április 12-i magyarországi választásról: sokakat meglephet, mire számítanak Putyinék
5
2 hete
Lehullt a lepel, miért olcsó nálunk az energia: valójában semmi köze az orosz függéshez - J.D. Vance is benézte, mi a valódi ok
PÉNZÜGYI KISOKOS
Regressz
visszakövetelési jog. Ha a biztosító a más által a biztosítottnak okozott kárt a direkt biztosítás alapján megtérítette, ezt az összeget a károkozótól visszakövetelheti. Ha a károkozó ellen pert indít, az ügyfél többletigényét is érvényesíteni köteles, sőt a biztosítottat elsőbbség illeti meg, ha a befolyt összeg nem elegendő mindkettejük igényének kielégítésére. Visszakövetelési joggal élhet a biztosító a felelősségbiztosítás esetén is, ha biztosítottja szándékosan vagy súlyosan gondatlanul okozta a kárt. (A károsultat azonban mindig kártalanítani kell!)

EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. április 19. 13:03
Brutális, ami Magyarországra vár, ha tovább húzódik az iráni háború: elkerülhetetlen a kőkemény drágulás?
Pénzcentrum  |  2026. április 19. 10:10
Már-már hihetetlen lottócsoda Magyarországon: a választás óta eddig minden hazai sorsoláson volt telitalálat
Agrárszektor  |  2026. április 19. 15:31
Ömlik az ukrán tojás az EU-ba: kemény, mennyit vásárolnak