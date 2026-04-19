Lengyelország, Varsó, 2025. augusztus 15. A lengyel hadsereg felvonulása. M142 Himars. közeli felvétel egy fegyvermintáról. khaki színű MLRS rendszer. rakétarendszer. Hatkerekű katonai jármű platformja. Harctéri dominancia. Egy civil é
Gazdaság

Hatalmas katonai botrány van kibontakozóban a magyar határ mellett: súlyos gyanúba keveredett a hazánkban is aktív fegyvergyártó

Pénzcentrum
2026. április 19. 13:44

Verseny nélkül, egy előre lejátszott eljárás keretében kaphatja meg a német Rheinmetall a román haderő hárommilliárd eurós harcjármű-beszerzési tenderét. A döntés komoly aggályokat vet fel. A vállalat ugyanis jelentős áremelést követel, miközben a gyártás zöme Magyarországon valósulhat meg. Ezzel Románia elesik a remélt ipari és gazdasági előnyöktől - jelentette a Portfolio.

A program célja 298 új, NATO-szabványnak megfelelő gyalogsági harcjármű beszerzése. Ezek a járművek a kiöregedett, szovjet korszakból származó technikát váltanák le. A román védelmi miniszter a közelmúltban egyértelművé tette, hogy a szerződést mindenképpen a Rheinmetall kapja. Mindezt annak ellenére jelentette ki, hogy a német cég 30 százalékkal megemelte az árat. Sőt, engedmény helyett inkább a beszerzendő járművek számának csökkentését javasolta. A folyamat átláthatóságát súlyosan rontja, hogy az előzetes információkérési felhívást kizárólag a Rheinmetallnak küldték meg, teljesen kizárva ezzel a lehetséges versenytársakat.

A gigaberuházásnak eredetileg nemcsak a katonai képességeket kellett volna növelnie. Komoly hazai ipari fejlesztéseket, technológiatranszfert és helyi gyártást is magában kellett volna foglalnia. Ez a célkitűzés azonban meghiúsulni látszik. A Rheinmetall Lynx harcjárműveinek előállítása ugyanis elsősorban a vállalat magyarországi üzemére támaszkodna. Ez a tény drasztikusan korlátozza a romániai gazdasági hasznot és az ipari értékteremtést.

A tender körüli anomáliák ráadásul nem egyediek. Hasonló problémák jellemzik a román védelmi beszerzések felgyorsítására hivatott SAFE-keretrendszer más projektjeit is. A kézifegyverek beszerzésénél például hiába merült fel több neves piaci szereplő, köztük a Beretta, az FN Herstal vagy a Heckler & Koch neve. A hivatalos ajánlattételi felhívást végül csak egyetlen cég kapta meg.

Ez a gyakorlat nemcsak a tisztességes piaci versenyt számolja fel, de a SAFE saját szabályzatával és a vonatkozó jogi előírásokkal is ellentétes. A rendszer ugyanis kötelezővé teszi az összes alkalmas ajánlattevő bevonását, valamint az ajánlatok átlátható és objektív összehasonlítását. A jelenlegi folyamat, amely a preferált partnerek korai kijelölését, az utólagos áremelkedések elfogadását és a hazai ipar bevonására vonatkozó elvárások felpuhítását foglalja magában, kifejezetten veszélyezteti az eredeti célkitűzéseket.
