Végleg betelt a pohár az iráni tárgyalásokon: ha ezt nem lépi meg az Egyesült Államok, teljesen lőttek a megegyezésnek
Bár a közelmúltbeli béketárgyalásokon történt némi előrelépés, továbbra is mélyek az ellentétek Irán és az Egyesült Államok között. Az iráni vezetés kölcsönös kötelezettségvállalást vár el a megállapodás feltételeként. Eközben élesen bírálják Donald Trumpot az ország nukleáris jogainak korlátozására tett kísérletei miatt. Mindezt a jelenlegi tűzszünet lejárta előtti feszült helyzetben teszik - számolt be a Portfolio.
Mohammad Báger Gálibáf, az iráni parlament elnöke a Taszním hírügynökségnek nyilatkozva elmondta, hogy bár néhány kérdésben már sikerült dűlőre jutniuk az amerikaiakkal, a végleges megegyezéstől még messze vannak. Leszögezte, hogy a kompromisszum csak akkor működhet, ha mindkét fél teljesíti a vállalt kötelezettségeit. Irán számára elfogadhatatlan az a felállás, amelyben kizárólag ők tesznek eleget a megállapodásban foglaltaknak, míg a másik fél tétlen marad.
A legfőbb vitás pontokat jelenleg is az iráni atomprogram és a Hormuzi-szoros helyzete jelenti. Gálibáf ugyanakkor hangsúlyozta országa elkötelezettségét a tartós béke iránt. A felek közötti egyeztetések első fordulója múlt hétvégén zajlott Pakisztánban. A közvetítők eközben már dolgoznak egy újabb találkozó megszervezésén. A diplomáciai lépések kimondottan sürgetőek, mivel a Donald Trump által meghirdetett kéthetes tűzszünet kedd este lejár.
A megegyezést nehezítő feszültséget jól mutatja Maszúd Pezeskján iráni elnök reakciója is. A Reuters beszámolója szerint az államfő élesen bírálta az amerikai elnököt, amiért az megfosztaná Iránt a békés célú atomenergia-felhasználáshoz fűződő jogaitól. Pezeskján felháborodva kérte számon Trumpot. Megkérdőjelezte, hogy milyen vélt bűnre hivatkozva, és egyáltalán milyen felhatalmazás alapján próbál megvonni egy független nemzettől alapvető jogokat.
Rugalmas díjazás, vállalkozásra szabott megoldások – az Ultrával új szintre emeli a céges bankolást az OTP Bank (x)
OTP Bank vállalkozói számlacsomagok: minden fejlődési szakaszban olyan megoldást kínál, amely az adott cégmérethez, forgalomhoz és igényekhez igazodik.