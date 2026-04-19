Az iráni olajipar. Olajfúrótornyok az iráni zászló hátterében. Bányászat és olajexport. kereskedelem a globális üzemanyagpiacon. Üzemanyagipari koncepció.
Végleg betelt a pohár az iráni tárgyalásokon: ha ezt nem lépi meg az Egyesült Államok, teljesen lőttek a megegyezésnek

2026. április 19. 15:24

Bár a közelmúltbeli béketárgyalásokon történt némi előrelépés, továbbra is mélyek az ellentétek Irán és az Egyesült Államok között. Az iráni vezetés kölcsönös kötelezettségvállalást vár el a megállapodás feltételeként. Eközben élesen bírálják Donald Trumpot az ország nukleáris jogainak korlátozására tett kísérletei miatt. Mindezt a jelenlegi tűzszünet lejárta előtti feszült helyzetben teszik - számolt be a Portfolio.

Mohammad Báger Gálibáf, az iráni parlament elnöke a Taszním hírügynökségnek nyilatkozva elmondta, hogy bár néhány kérdésben már sikerült dűlőre jutniuk az amerikaiakkal, a végleges megegyezéstől még messze vannak. Leszögezte, hogy a kompromisszum csak akkor működhet, ha mindkét fél teljesíti a vállalt kötelezettségeit. Irán számára elfogadhatatlan az a felállás, amelyben kizárólag ők tesznek eleget a megállapodásban foglaltaknak, míg a másik fél tétlen marad.

A legfőbb vitás pontokat jelenleg is az iráni atomprogram és a Hormuzi-szoros helyzete jelenti. Gálibáf ugyanakkor hangsúlyozta országa elkötelezettségét a tartós béke iránt. A felek közötti egyeztetések első fordulója múlt hétvégén zajlott Pakisztánban. A közvetítők eközben már dolgoznak egy újabb találkozó megszervezésén. A diplomáciai lépések kimondottan sürgetőek, mivel a Donald Trump által meghirdetett kéthetes tűzszünet kedd este lejár.

A megegyezést nehezítő feszültséget jól mutatja Maszúd Pezeskján iráni elnök reakciója is. A Reuters beszámolója szerint az államfő élesen bírálta az amerikai elnököt, amiért az megfosztaná Iránt a békés célú atomenergia-felhasználáshoz fűződő jogaitól. Pezeskján felháborodva kérte számon Trumpot. Megkérdőjelezte, hogy milyen vélt bűnre hivatkozva, és egyáltalán milyen felhatalmazás alapján próbál megvonni egy független nemzettől alapvető jogokat.
#egyesült államok #világ #konfliktus #donald trump #irán #nukleáris energia #külpolitika #Közel-Kelet #tűzszünet #izraeli-iráni háború #diplomácia

Regressz
visszakövetelési jog. Ha a biztosító a más által a biztosítottnak okozott kárt a direkt biztosítás alapján megtérítette, ezt az összeget a károkozótól visszakövetelheti. Ha a károkozó ellen pert indít, az ügyfél többletigényét is érvényesíteni köteles, sőt a biztosítottat elsőbbség illeti meg, ha a befolyt összeg nem elegendő mindkettejük igényének kielégítésére. Visszakövetelési joggal élhet a biztosító a felelősségbiztosítás esetén is, ha biztosítottja szándékosan vagy súlyosan gondatlanul okozta a kárt. (A károsultat azonban mindig kártalanítani kell!)

