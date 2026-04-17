Bandar Abbes, Irán - 2012. február 28. : Szállítóhajó a Hormuzi-szorosban.
Világ

Váratlan bejelentés Trumptól: A tűzszünet idejére Irán megnyitja a Hormuzi-szorost

Pénzcentrum
2026. április 17. 16:28

Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy Irán ismét megnyitja a Hormuzi-szorost a hajóforgalom előtt. Az iráni kikötők elleni amerikai blokád azonban a teljes békemegállapodás aláírásáig érvényben marad. Ezzel párhuzamosan csúcstalálkozó kezdődött Párizsban az európai vezetők részvételével a tengerszoros biztonságának garantálásáról. Erre a konfliktusban érintett Egyesült Államokat és Izraelt nem hívták meg - számolt be a 24.hu.

Az amerikai elnök a közösségi oldalán erősítette meg, hogy a szoros ismét teljesen nyitott és biztonságosan hajózható a tűzszünet ideje alatt. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az iráni kikötők blokádját csak egy átfogó megállapodás megkötését követően oldják fel.

A megegyezés hamarosan megszülethet, mivel a feltételek többségéről már dűlőre jutottak a felek. Trump utalt arra is, hogy a személyes részvételű béketárgyalások akár már a hétvégén folytatódhatnak az amerikai és az iráni vezetés között Iszlámábádban. Kijelentette, hogy a békeszerződés véglegesítése érdekében kész személyesen is a pakisztáni fővárosba utazni.

Eközben, ahogy korábban beszámoltunk róla, Párizsban francia és német kezdeményezésre csúcstalálkozó kezdődött a Hormuzi-szoros szabad hajózásának garantálásáról. Az eseményen mintegy harminc semleges ország vesz részt. Emmanuel Macron francia államfő személyesen tárgyalt Keir Starmer brit és Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel, valamint Friedrich Merz német kancellárral. A többi résztvevő videókapcsolaton keresztül csatlakozott az egyeztetéshez.

A találkozóra az Egyesült Államok és Izrael nem kapott meghívást. Macron ugyanis ragaszkodik ahhoz, hogy az Irán ellen háborút indító szövetségesek maradjanak ki a jövőbeli hajózásbiztonsági missziókból. Teherán eredetileg éppen az ellene irányuló támadások miatt zárta le a kereskedelmi hajóforgalom elől a stratégiai fontosságú tengerszorost.
2026. április 17.
Veszélyes új "drog" terjed a magyar fiatalok között: szinte már mindenki zsebében ott lapulhat – drasztikus a hatása az egészségre
2026. április 16.
Drámaian nyílik a bérolló Magyarországon: súlyos, mennyi pénzért robotolnak a legszegényebb dolgozók
2026. április 17.
Durva szigorítás jön 2027-től, elárverezhetik a gyorshajtók autóját: bezárták a kiskaput, nincs menekvés
2026. április 17.
2026-ban is működik a legális hiteltrükk: így jutnak jóval könnyebben lakáshoz az élelmes magyarok
2026. április 17.
Eldőlt az árrésstop sorsa? Megszólaltak a magyar boltok: ezt várják a Tisza Párttól
Kezesség
A kezesség a különböző hitelfelvételekhez kapcsolódóan a hitel visszafizetésének biztosítékaként jöhet jóba. Az adós helyett nemfizetés esetén a kezes felel, ő fizeti ki a tartozást. Az egyszerű kezesség esetén előbb az adóson kell behajtani a tartozást, s ha ez sikertelen, akkor lehet a kezestől követelni a fizetést.

