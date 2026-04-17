Váratlan bejelentés Trumptól: A tűzszünet idejére Irán megnyitja a Hormuzi-szorost

Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy Irán ismét megnyitja a Hormuzi-szorost a hajóforgalom előtt. Az iráni kikötők elleni amerikai blokád azonban a teljes békemegállapodás aláírásáig érvényben marad. Ezzel párhuzamosan csúcstalálkozó kezdődött Párizsban az európai vezetők részvételével a tengerszoros biztonságának garantálásáról. Erre a konfliktusban érintett Egyesült Államokat és Izraelt nem hívták meg - számolt be a 24.hu.

Az amerikai elnök a közösségi oldalán erősítette meg, hogy a szoros ismét teljesen nyitott és biztonságosan hajózható a tűzszünet ideje alatt. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az iráni kikötők blokádját csak egy átfogó megállapodás megkötését követően oldják fel.

A megegyezés hamarosan megszülethet, mivel a feltételek többségéről már dűlőre jutottak a felek. Trump utalt arra is, hogy a személyes részvételű béketárgyalások akár már a hétvégén folytatódhatnak az amerikai és az iráni vezetés között Iszlámábádban. Kijelentette, hogy a békeszerződés véglegesítése érdekében kész személyesen is a pakisztáni fővárosba utazni.

Eközben, ahogy korábban beszámoltunk róla, Párizsban francia és német kezdeményezésre csúcstalálkozó kezdődött a Hormuzi-szoros szabad hajózásának garantálásáról. Az eseményen mintegy harminc semleges ország vesz részt. Emmanuel Macron francia államfő személyesen tárgyalt Keir Starmer brit és Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel, valamint Friedrich Merz német kancellárral. A többi résztvevő videókapcsolaton keresztül csatlakozott az egyeztetéshez.

A találkozóra az Egyesült Államok és Izrael nem kapott meghívást. Macron ugyanis ragaszkodik ahhoz, hogy az Irán ellen háborút indító szövetségesek maradjanak ki a jövőbeli hajózásbiztonsági missziókból. Teherán eredetileg éppen az ellene irányuló támadások miatt zárta le a kereskedelmi hajóforgalom elől a stratégiai fontosságú tengerszorost.