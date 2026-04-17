Megkongatták a vészharangot: drámai üzemanyaghiány fenyeget, rengeteg utas bukhatja a nyaralását

A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) figyelmeztetése szerint Európának nagyjából hat hétre elegendő kerozinkészlete maradt. Ennek oka, hogy Irán több mint hat hete gyakorlatilag lezárta a Hormuzi-szorost, amely a Perzsa-öbölből kiinduló repülőgép-üzemanyagok fő szállítási útvonala - írta a BBC.

Az IEA havi olajpiaci jelentésében arra figyelmeztetett, hogy ha Európa nem képes pótolni közel-keleti importjának legalább felét, júniusra kritikus szintre csökkenhetnek a készletek. Fatih Birol, az ügynökség főigazgatója szerint a blokád fennmaradása esetén hamarosan járattörlésekre is sor kerülhet. Az Öböl menti térség eddig a világ legnagyobb kerozinexportőre volt, Európa pedig a repülőgép-üzemanyag importjának mintegy 75 százalékát innen szerezte be.

Az európai országok jelenleg más forrásokból, elsősorban az Egyesült Államokból és Nigériából próbálják pótolni a kieső mennyiségeket. Az IEA szerint az amerikai kerozinexport az elmúlt hetekben ugrásszerűen megnőtt.

A jó hír, hogy Donald Trum nemrég bejelentette, hogy a tűzszünet idejére Irán megnyitja a Hormuzi-szorost. Azonban még ha az összes szállítmány Európába érkezik is, az a kiesett mennyiségnek alig több mint a felét fedezné.

Az ügynökség elemzése szerint a fizikai hiány augusztusig elodázható, ha a pótlás eléri a 75 százalékot. Ha viszont ez nem sikerül, egyes repülőtereken már nyáron járattörlésekre és a kereslet visszaesésére kell számítani.

Amaar Khan, az Argus Media európai kerozinpiaci vezetője szerint ha az Öböl menti szállítások a közeljövőben újraindulnának is, öt-hat hétbe telne, mire az üzemanyag megérkezik. Így a nyári utazási csúcsidőszak előtt szinte biztosan lesznek hiányok egyes európai térségekben. A nagy légi közlekedési csomópontok, például a londoni Heathrow repülőtér várhatóan előnyt élveznek majd a kisebb légikikötőkkel szemben.

Az irányadó európai kerozinár április elején történelmi csúcsra, tonnánként 1838 dollárra ugrott, szemben a háború előtti 831 dollárral. A repülőgép-üzemanyag jellemzően a légitársaságok működési költségeinek 20-40 százalékát teszi ki. Az easyJet csütörtöki tájékoztatása szerint csak márciusban 25 millió fontnyi többletköltséget okozott a válság. Ez annak ellenére történt, hogy a cég üzemanyag-szükségletének több mint háromnegyedét előzetesen, fedezeti ügyletekkel fix áron kötötte le. A holland KLM pedig az emelkedő üzemanyagárak miatt a következő hónapra 160 európai járatát törölte.

Az Európai Bizottság közlése szerint egyelőre nincs bizonyíték az üzemanyaghiányra az EU-ban, de elismerték, hogy a közeljövőben ellátási gondok léphetnek fel. Az európai repülőterek érdekvédelmi szervezete levélben figyelmeztette a Bizottságot. Az Airlines for Europe iparági szervezet azt kérte az EU-tól, hogy a konfliktusból eredő üzemanyaghiányt és a légtérzárakat minősítse "rendkívüli körülménynek". Ezzel a légitársaságok mentesülhetnének a járattörlések után fizetendő jelentős utaskártalanítási kötelezettségek alól.