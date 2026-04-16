2026. április 16. csütörtök Csongor
22 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
| |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
| |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A fotó Jeruzsálemben, Izraelben készült
Világ

Végre véget érhet a vérontás? Meglepő közvetítő bukkant fel a háttérben, a tőzsdék máris reagáltak a hírre

Pénzcentrum
2026. április 16. 13:45

A közel-keleti helyzet enyhülésének reményét erősíti, hogy Izrael és Libanon is tűzszüneti lehetőségekről tárgyal, miközben Donald Trump amerikai elnök és több nemzetközi szereplő is diplomáciai megoldást sürget a térségben – számolt be róla a Reuters.

A Reuters információi szerint az izraeli kabinet már megvitatta egy esetleges libanoni fegyvernyugvás lehetőségét a Hezbollahhal zajló, immár több mint hat hete tartó konfliktus közepette. Trump arról beszélt, hogy izraeli és libanoni vezetők tárgyalásokat folytathatnak, miközben Pakisztán közvetítő szerepet vállal a háttérben.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A békefolyamatot segítheti, hogy április 8-a óta továbbra is érvényben van az Egyesült Államok közvetítésével létrejött tűzszünet, és újabb közvetlen egyeztetések várhatók a felek között. A Reuters szerint ugyanakkor továbbra is több nyitott kérdés akad, köztük Irán nukleáris programja, amely továbbra is az egyik legnagyobb akadálya az átfogó rendezésnek.

Kapcsolódó cikkeink:

A konfliktus február vége óta több ezer halálos áldozatot követelt, és a világgazdaságra is komoly hatást gyakorolt, különösen az energiahordozók piacán. A befektetők ugyanakkor pozitívan reagáltak a diplomáciai fejleményekre, a béketárgyalások hírére több nemzetközi részvénypiac is emelkedett.
 
 
Címlapkép: Getty Images
#világ #usa #donald trump #izrael #világgazdaság #részvénypiac #háború #Közel-Kelet #fegyveres konfliktus #tűzszünet #béketárgyalás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:01
13:45
13:32
13:15
13:01
PÉNZÜGYI KISOKOS
Készletek fordulatszáma
a készletek árbevételben történő megtérülését mutatja, vagyis azt, hogy hányszor térülnek meg a készletek az árbevételben. Képlete: Nettó árbevétel/Készletek

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
