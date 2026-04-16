Végre véget érhet a vérontás? Meglepő közvetítő bukkant fel a háttérben, a tőzsdék máris reagáltak a hírre

A közel-keleti helyzet enyhülésének reményét erősíti, hogy Izrael és Libanon is tűzszüneti lehetőségekről tárgyal, miközben Donald Trump amerikai elnök és több nemzetközi szereplő is diplomáciai megoldást sürget a térségben – számolt be róla a Reuters.

A Reuters információi szerint az izraeli kabinet már megvitatta egy esetleges libanoni fegyvernyugvás lehetőségét a Hezbollahhal zajló, immár több mint hat hete tartó konfliktus közepette. Trump arról beszélt, hogy izraeli és libanoni vezetők tárgyalásokat folytathatnak, miközben Pakisztán közvetítő szerepet vállal a háttérben.

A békefolyamatot segítheti, hogy április 8-a óta továbbra is érvényben van az Egyesült Államok közvetítésével létrejött tűzszünet, és újabb közvetlen egyeztetések várhatók a felek között. A Reuters szerint ugyanakkor továbbra is több nyitott kérdés akad, köztük Irán nukleáris programja, amely továbbra is az egyik legnagyobb akadálya az átfogó rendezésnek.

A konfliktus február vége óta több ezer halálos áldozatot követelt, és a világgazdaságra is komoly hatást gyakorolt, különösen az energiahordozók piacán. A befektetők ugyanakkor pozitívan reagáltak a diplomáciai fejleményekre, a béketárgyalások hírére több nemzetközi részvénypiac is emelkedett.



