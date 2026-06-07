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Orfű, 2026. április 15.Autósok sebességét mérik a Speedmarathon elnevezésű közlekedésbiztonsági ellenőrzési akció során Orfűn 2026. április 15-én. A rendőrség a gyorshajtók kiszűrése érdekében április 13. és 19. között Magyarország e
Autó

Agyament száguldozót fogtak a rendőrök Csepelen: 50 helyett 129-el tépett, majdnem félmilliós bünti lett a vége

Pénzcentrum
2026. június 7. 14:04

Két hét alatt több mint nyolcszáz gyorshajtót szűrtek ki a rendőrök Budapest XXI. kerületében, Csepelen: a legdurvább eset az volt, mikor egy autós a megengedett ötven helyett 129 kilométerrel sepert át a kamera előtt - számolt be a Police.hu.

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A csepeli rendőrök május 18. és 31. között tartottak sebességellenőrzést a kerületben, amelynek során a műszerek összesen 805 szabálytalankodót rögzítettek.

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Az akció negatív rekordere a Weiss Manfréd úton bukott le, ahol a megengedett 50 km/órás tempó helyett 129 km/órás sebességgel haladt, így a sofőrre a jelentős sebességtúllépés miatt 468 ezer forintos közigazgatási bírságot szabtak ki.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság továbbra is kiemelten kezeli a gyorshajtások visszaszorítását, mivel a relatív és az abszolút sebességtúllépés számít az egyik legfőbb baleseti veszélyforrásnak. A közlekedésbiztonság javítása érdekében a jövőben is rendszeresen lehet számítani hasonló közúti ellenőrzésekre.

címlapkép: Kacsúr Tamás, MTI/MTVA 
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