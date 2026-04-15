Donald Trump amerikai elnök szerint hamarosan újraindulhatnak a tárgyalások Iránnal.
Nyaralás 2026: óriási a baj, heteken belül földbe állhat a légiközlekedés, sorra törlik a járatokat
Szakértők szerint néhány héten belül rendszerszintű kerozinhiány fenyegetheti az európai légiközlekedést, ha a Hormuzi-szoros blokádja továbbra is fennmarad. A helyzet már Ázsiában is érezteti a hatását. Eközben az európai légitársaságok sorra törlik járataikat, és lefelé módosítják profitvárakozásaikat.
Claudio Galimberti, a Rystad Energy vezető közgazdásza a CNBC-nek elmondta, hogy a probléma három-négy héten belül rendszerszintűvé válhat. Emiatt Európában már májustól vagy júniustól súlyos járatritkításokra kerülhet sor. A szakember szerint a helyzet alakulása teljes mértékben attól függ, hogy mennyi kőolaj tud áthaladni a szoroson.
A stratégiai jelentőségű vízi úton a forgalom az Irán elleni amerikai-izraeli háború kitörése után állt le, miután Teherán lezárta a Hormuzi-szorost. A hétvégén az amerikai-iráni béketárgyalások összeomlását követően Washington tengeri blokádot vezetett be az iráni kikötőkbe befutó és az onnan induló hajók ellen. Az intézkedés célja, hogy elvágják Irán kőolajexportját. Rico Luman, az ING vezető közgazdásza szerint a közel-keleti szállítmányok teljesen elapadtak, így azokat sürgősen pótolni kell.
Az európai repülőtereket képviselő ACI Europe már a múlt héten figyelmeztetett arra, hogy a kerozinhiány akár három héten belül bekövetkezhet. Ez a nyári csúcsszezont is súlyosan megzavarhatja. A légiközlekedés évente 851 milliárd euróval járul hozzá az európai gazdasághoz, emellett 14 millió munkahelyet biztosít. A korlátozások Ázsiában, különösen Vietnámban és Thaiföldön már éreztetik a hatásukat. A globális piac szoros összefonódása miatt ez a válság hamarosan Európába is átgyűrűzik.
A február 28-án kezdődött konfliktus hordónként 100 dollár fölé hajtotta az olajárakat. A Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség (IATA) adatai szerint a kerozin ára márciusra havi összevetésben 103 százalékkal ugrott meg. Az Egyesült Államokban a repülőgép-üzemanyag gallononkénti ára a február végi 2,50 dollárról április elejére 4,88 dollárra, vagyis közel a duplájára emelkedett. A Brent típusú nyersolaj hordónkénti jegyzése kedden 99 dollár körül mozgott.
JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 106 053 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,39%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,61%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Az európai légitársaságok már elkezdték a felkészülést a válságra. A skandináv SAS áprilisban ezer járatát törölte. Michael O'Leary, a Ryanair vezérigazgatója pedig a nyári kapacitások csökkentését helyezte kilátásba arra az esetre, ha a kerozinhiány tartósnak bizonyul.
A Wizz Air 50 millió eurós eredménycsökkenéssel számol a 2026-os pénzügyi évben. Corneel Koster, a Virgin Atlantic vezérigazgatója a Financial Timesnak elmondta, hogy az üzemanyag-felárak bevezetése ellenére is nehezen tudják nyereséggel zárni az idei évet. Koster hangsúlyozta: bármi is történik a továbbiakban a Perzsa-öböl térségében, az események globális energiaárakra gyakorolt hatásának egy része tartósan velünk marad.
Rugalmas díjazás, vállalkozásra szabott megoldások – az Ultrával új szintre emeli a céges bankolást az OTP Bank (x)
OTP Bank vállalkozói számlacsomagok: minden fejlődési szakaszban olyan megoldást kínál, amely az adott cégmérethez, forgalomhoz és igényekhez igazodik.