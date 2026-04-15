2026. április 15. szerda Anasztázia, Tas
16 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
| | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
| | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
pilóta, repülőgép, repülés
Utazás

Nyaralás 2026: óriási a baj, heteken belül földbe állhat a légiközlekedés, sorra törlik a járatokat

Pénzcentrum
2026. április 15. 15:14

Szakértők szerint néhány héten belül rendszerszintű kerozinhiány fenyegetheti az európai légiközlekedést, ha a Hormuzi-szoros blokádja továbbra is fennmarad. A helyzet már Ázsiában is érezteti a hatását. Eközben az európai légitársaságok sorra törlik járataikat, és lefelé módosítják profitvárakozásaikat.

Claudio Galimberti, a Rystad Energy vezető közgazdásza a CNBC-nek elmondta, hogy a probléma három-négy héten belül rendszerszintűvé válhat. Emiatt Európában már májustól vagy júniustól súlyos járatritkításokra kerülhet sor. A szakember szerint a helyzet alakulása teljes mértékben attól függ, hogy mennyi kőolaj tud áthaladni a szoroson.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A stratégiai jelentőségű vízi úton a forgalom az Irán elleni amerikai-izraeli háború kitörése után állt le, miután Teherán lezárta a Hormuzi-szorost. A hétvégén az amerikai-iráni béketárgyalások összeomlását követően Washington tengeri blokádot vezetett be az iráni kikötőkbe befutó és az onnan induló hajók ellen. Az intézkedés célja, hogy elvágják Irán kőolajexportját. Rico Luman, az ING vezető közgazdásza szerint a közel-keleti szállítmányok teljesen elapadtak, így azokat sürgősen pótolni kell.

Az európai repülőtereket képviselő ACI Europe már a múlt héten figyelmeztetett arra, hogy a kerozinhiány akár három héten belül bekövetkezhet. Ez a nyári csúcsszezont is súlyosan megzavarhatja. A légiközlekedés évente 851 milliárd euróval járul hozzá az európai gazdasághoz, emellett 14 millió munkahelyet biztosít. A korlátozások Ázsiában, különösen Vietnámban és Thaiföldön már éreztetik a hatásukat. A globális piac szoros összefonódása miatt ez a válság hamarosan Európába is átgyűrűzik.

A február 28-án kezdődött konfliktus hordónként 100 dollár fölé hajtotta az olajárakat. A Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség (IATA) adatai szerint a kerozin ára márciusra havi összevetésben 103 százalékkal ugrott meg. Az Egyesült Államokban a repülőgép-üzemanyag gallononkénti ára a február végi 2,50 dollárról április elejére 4,88 dollárra, vagyis közel a duplájára emelkedett. A Brent típusú nyersolaj hordónkénti jegyzése kedden 99 dollár körül mozgott.

Az európai légitársaságok már elkezdték a felkészülést a válságra. A skandináv SAS áprilisban ezer járatát törölte. Michael O'Leary, a Ryanair vezérigazgatója pedig a nyári kapacitások csökkentését helyezte kilátásba arra az esetre, ha a kerozinhiány tartósnak bizonyul.

A Wizz Air 50 millió eurós eredménycsökkenéssel számol a 2026-os pénzügyi évben. Corneel Koster, a Virgin Atlantic vezérigazgatója a Financial Timesnak elmondta, hogy az üzemanyag-felárak bevezetése ellenére is nehezen tudják nyereséggel zárni az idei évet. Koster hangsúlyozta: bármi is történik a továbbiakban a Perzsa-öböl térségében, az események globális energiaárakra gyakorolt hatásának egy része tartósan velünk marad.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #repülés #irán #olajár #járattörlés #légiforgalom #kőolaj #Közel-Kelet #energiaárak #izraeli-iráni háború

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
16:13
16:04
15:31
15:14
15:02
NAPTÁR
Tovább
2026. április 15. szerda
Anasztázia, Tas
16. hét
PÉNZÜGYI KISOKOS
Nostro számlák
Hazai kereskedelmi banknak egy külföldi banknál vezetett számlája, melynek segítségével külföldi átutalásait bonyolítja.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
