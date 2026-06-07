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Döntött az Egyesült Államok: megvan az engedély a Molnak felvásárlásra
A Mol-nak most újabb tíz napja van nyélbe ütni a NIS felvásárlását, korábban ugyanis komoly akadály lépett közbe.
Újabb haladékot kapott az amerikai hatóságoktól a Mol, így 2026. június 16-ig véglegesítheti a szerb Naftna Industrija Srbije (NIS) olajipari vállalat többségi tulajdonrészének felvásárlását - ezt a hazai olajcég közleményben tudatta. A sikeres tranzakció révén az orosz háttere miatt amerikai szankciókkal sújtott cég egy olyan befektetőhöz kerülhetne, akit minden érintett fél elfogad.
A magyar olajipari vállalat azután fordult ismét az amerikai pénzügyminisztérium Külföldi Eszközök Ellenőrzési Hivatalához (OFAC), hogy a tárgyalásokra vonatkozó korábbi engedélye a hétvégén lejárt. A hatósági jóváhagyás értelmében a Molnak további tíz napja maradt a tranzakciós dokumentáció lezárására: a vállalat tájékoztatása szerint az egyeztetések a legutóbbi, május 22-i hosszabbítás óta is jelentős előrelépést mutattak a NIS jelenlegi többségi tulajdonosával, az orosz Gazprom Nyefftyel.
Az ügylet lebonyolítása rendkívül érzékeny folyamat, és azért igényel amerikai jóváhagyást, mert a szerb vállalat az orosz tulajdonosi háttér miatt 2025 októbere óta washingtoni büntetőintézkedések hatálya alatt áll. A felvásárlás azért jelenthet megnyugtató kiutat a jelenlegi helyzetből, mert a Mol belépésével a cég irányítása egy olyan szereplőhöz kerülne, akit az amerikai, a szerb és az orosz fél egyaránt elfogad. Korábban többször is írtunk a felvásárlás hátteréről, itt olvashatod újra ezeket a cikkeket:
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