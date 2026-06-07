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Sport

Elképesztő ostobaságot csinált a portugálok sztárja az edzőmeccsen: eltilthatja a FIFA a vb-nyitányról

Pénzcentrum
2026. június 7. 13:32

A 2026-os labdarúgó-világbajnokság rajtja előtti utolsó felkészülési mérkőzéseken Anglia, Argentína, Brazília, Németország, Portugália és Belgium is győzelmet aratott. A találkozók azonban nem múltak el botrány nélkül, a portugál Rafael Leão kiállítása miatt ugyanis akár a vb-nyitányról is lemaradhat - írta meg a BBC Sport.

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A vb-címvédő Argentína 2–0-ra múlta felül Hondurast Texasban, a meccsen Lionel Messi nem lépett pályára. A 38 éves klasszis május 24-e óta harcképtelen, miután az Inter Miamiban combizom-fáradtság miatt le kellett cserélni. Lionel Scaloni szövetségi kapitány elmondta, hogy Messi állapota kielégítő, ám óvatosságból inkább pihentették: a felkészülési találkozón Lautaro Martínez büntetőből, míg Giuliano Simeone akcióból talált be. Argentína június 9-én, Izland ellen játssza utolsó felkészülési mérkőzését.

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Portugália 2–1-es győzelmet aratott Chile felett, a találkozón pedig a Messihez hasonlóan már a hatodik világbajnokságára készülő Cristiano Ronaldo is pályára lépett az első félidőben. A szünet előtt azonban elszabadultak az indulatok, a kialakult tömeges dulakodás végén pedig Rafael Leão és a chilei Iván Román is a kiállítás sorsára jutott. Az eset itt van videón:

A portugál játékos büntetése súlyos következményekkel járhat, hiszen egymeccses eltiltás esetén csak a Nigéria elleni barátságos meccset hagyja ki, míg egy szigorúbb, három találkozóra szóló szankció miatt a Kongói Demokratikus Köztársaság és Üzbegisztán elleni csoportmérkőzésekről is lemaradna. A portugálok góljait Gonçalo Guedes és Bruno Fernandes szerezte.

Nemzetközi  |  2026
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Németország 2–1-re diadalmaskodott a társházigazda Egyesült Államok felett, amivel sorozatban a kilencedik győzelmét könyvelhette el. Kai Havertz korai találatát Antonee Robinson egyenlítette ki egy látványos kapáslövéssel, a győztes gólt pedig Leroy Sané szerezte meg. Az amerikaiak szövetségi kapitánya, Mauricio Pochettino a vereség ellenére elégedett volt csapata teljesítményével. Az Egyesült Államok június 12-én Paraguay ellen kezdi meg szereplését a világbajnokságon, míg a németek június 14-én Curaçao ellen lépnek először pályára.

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Brazília 2–1-es győzelmet aratott Egyiptom felett. A vezetést a Newcastle középpályása, Bruno Guimarães szerezte meg a braziloknak, majd az egyiptomiak egyenlítése után Raphinha gólpasszát követően Endrick döntötte el a találkozót. Az ellenfélnél a klubszezon végén izomproblémákkal küzdő Mohamed Szalah a második félidőben csereként állt be, és Hosszám Haszan szövetségi kapitány nyilatkozata alapján a Liverpool sztárja már teljesen játékra kész állapotban van.

Belgium kiütéses, 5–0-s győzelmet aratott Tunézia felett, a gólokon Leandro Trossard, Charles De Ketelaere, Kevin De Bruyne, Dodi Lukebakio és Nicolas Raskin osztozott. Rudi Garcia szövetségi kapitány a 66. percben cserélte be Romelu Lukakut, ügyelve a csatár fokozatos terhelésére. A tunéziaiak Ismaël Gharbi kiállítása miatt emberhátrányban fejezték be a találkozót. A belga válogatott június 15-én, Egyiptom ellen kezdi meg világbajnoki szereplését.
Címlapkép: Getty Images
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