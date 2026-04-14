Váratlan bejelentést tett Volodimir Zelenszkij: heteken belül lezárulhat a súlyos magyar-ukrán viszály

Április végére újra üzemképes lesz a Barátság kőolajvezeték – jelentette be Volodimir Zelenszkij ukrán elnök. Bár a hálózat egyelőre nem éri el a teljes kapacitást, a javítás pontot tehet egy súlyos diplomáciai konfliktus végére. Ez a viszály korábban magyar és szlovák uniós vétóhoz, valamint ukrán banki eszközök magyarországi lefoglalásához vezetett.

Volodimir Zelenszkij egy sajtótájékoztatón erősítette meg, hogy az ígéreteknek megfelelően április végére helyreállítják a sérült vezetéket. Bár a tárolókapacitások javítása több időt vesz igénybe, a csővezetékrendszer már heteken belül újra működőképes lesz. Ez a határidő jelentősen rövidebb a Kijev által korábban becsült hathetes helyreállítási időnél - tudósított a Portfolio.

A vezeték leállása komoly feszültséget okozott a magyar és az ukrán kormány között. A leköszönő magyar miniszterelnök, Orbán Viktor februárban azzal vádolta Kijevet, hogy politikai okokból nem indítja újra a kőolajszállítást. Válaszul Robert Fico szlovák kormányfővel közösen megvétózták az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós uniós hitelcsomagot. Márciusban pedig az Európai Bizottság elnökénél is panaszt tettek, Ukrajna "energiafegyverének" semlegesítését kérve.

A konfliktus feloldása érdekében Ursula von der Leyen uniós tényfeltáró missziót, valamint technikai és pénzügyi segítséget ajánlott fel a helyreállításhoz. Az európai szakértői delegáció azonban végül nem jutott el a sérült szakaszhoz. Az ukrán hatóságok ugyanis a folyamatos orosz támadásokra hivatkozva nem tudták garantálni a biztonságukat.

A diplomáciai csatározások komoly gazdasági lépéseket is hoztak. Lázár János építési és közlekedési miniszter márciusban elismerte: a kőolajvezeték állítólagos ukrajnai blokkolására hivatkozva a magyar állam lefoglalta az ukrán Oscsadbank magyarországi pénzügyi eszközeit és aranytartalékait.

A Barátság vezetéken keresztül Ukrajna egy 2029 végéig érvényes tranzitszerződés alapján biztosítja az orosz kőolaj szállítását Európába. Kijev hosszú távon is számol az infrastruktúrával. A tervek szerint a jövőben más energiahordozók továbbítására használnák, a rendszer modernizálására pedig már ki is írták a tervpályázatot.