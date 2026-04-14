A lengyel piacvezető PKO Bank Polski a Tisza Párt választási győzelmét követően felgyorsította a magyarországi piacra lépés lehetőségének vizsgálatát.
Váratlan bejelentést tett Volodimir Zelenszkij: heteken belül lezárulhat a súlyos magyar-ukrán viszály
Április végére újra üzemképes lesz a Barátság kőolajvezeték – jelentette be Volodimir Zelenszkij ukrán elnök. Bár a hálózat egyelőre nem éri el a teljes kapacitást, a javítás pontot tehet egy súlyos diplomáciai konfliktus végére. Ez a viszály korábban magyar és szlovák uniós vétóhoz, valamint ukrán banki eszközök magyarországi lefoglalásához vezetett.
Volodimir Zelenszkij egy sajtótájékoztatón erősítette meg, hogy az ígéreteknek megfelelően április végére helyreállítják a sérült vezetéket. Bár a tárolókapacitások javítása több időt vesz igénybe, a csővezetékrendszer már heteken belül újra működőképes lesz. Ez a határidő jelentősen rövidebb a Kijev által korábban becsült hathetes helyreállítási időnél - tudósított a Portfolio.
A vezeték leállása komoly feszültséget okozott a magyar és az ukrán kormány között. A leköszönő magyar miniszterelnök, Orbán Viktor februárban azzal vádolta Kijevet, hogy politikai okokból nem indítja újra a kőolajszállítást. Válaszul Robert Fico szlovák kormányfővel közösen megvétózták az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós uniós hitelcsomagot. Márciusban pedig az Európai Bizottság elnökénél is panaszt tettek, Ukrajna "energiafegyverének" semlegesítését kérve.
A konfliktus feloldása érdekében Ursula von der Leyen uniós tényfeltáró missziót, valamint technikai és pénzügyi segítséget ajánlott fel a helyreállításhoz. Az európai szakértői delegáció azonban végül nem jutott el a sérült szakaszhoz. Az ukrán hatóságok ugyanis a folyamatos orosz támadásokra hivatkozva nem tudták garantálni a biztonságukat.
A diplomáciai csatározások komoly gazdasági lépéseket is hoztak. Lázár János építési és közlekedési miniszter márciusban elismerte: a kőolajvezeték állítólagos ukrajnai blokkolására hivatkozva a magyar állam lefoglalta az ukrán Oscsadbank magyarországi pénzügyi eszközeit és aranytartalékait.
JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 106 053 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,39%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,61%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A Barátság vezetéken keresztül Ukrajna egy 2029 végéig érvényes tranzitszerződés alapján biztosítja az orosz kőolaj szállítását Európába. Kijev hosszú távon is számol az infrastruktúrával. A tervek szerint a jövőben más energiahordozók továbbítására használnák, a rendszer modernizálására pedig már ki is írták a tervpályázatot.
-
Rugalmas díjazás, vállalkozásra szabott megoldások – az Ultrával új szintre emeli a céges bankolást az OTP Bank (x)
OTP Bank vállalkozói számlacsomagok: minden fejlődési szakaszban olyan megoldást kínál, amely az adott cégmérethez, forgalomhoz és igényekhez igazodik.