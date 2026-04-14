Budapest, 2026. április 7.A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (b) fogadja J.D. Vance amerikai alelnököt a Karmelita kolostorban 2026. április 7-én.MTI/Miniszterelnöki Kommuni
Világ

Megszólalt az amerikai alelnök: már a kampány alatt számoltak Orbán bukásával

Pénzcentrum
2026. április 14. 09:14

J.D. Vance amerikai alelnököt nem érte váratlanul Orbán Viktor választási veresége. A politikus úgy fogalmazott, budapesti látogatásuk nem a győzelem biztos tudatában történt, hanem egy régi szövetséges melletti kiállás volt, írta a Politico.

J.D. Vance amerikai alelnök „szomorúan”, de nem különösebben meglepve fogadta, hogy Orbán Viktor elveszítette a választást. Egy televíziós interjúban arról beszélt, hogy a múlt heti budapesti látogatásuk nem a biztos győzelem reményében történt, hanem azért, hogy kiálljanak egy olyan szövetséges mellett, aki hosszú ideig támogatta az Egyesült Államokat.

Mint fogalmazott, tisztában voltak azzal, hogy reális esélye van Orbán vereségének, és nem azért érkeztek Magyarországra, mert félreolvasták volna a közvélemény-kutatásokat. Szerinte a magyar miniszterelnök azon kevés európai vezetők közé tartozott, akik hajlandók voltak szembeszállni a brüsszeli bürokráciával.

A választási eredmény jelentős politikai fordulatot hozott: a magyar szavazók kétharmados többséggel Magyar Pétert és a Tisza Pártot juttatták hatalomra, lezárva ezzel egy 16 éven át tartó időszakot. Vance szerint Orbán politikai öröksége meghatározó, hiszen másfél évtized alatt alapjaiban formálta át az országot.

Donald Trump az elmúlt napokban több alkalommal is nyilatkozott újságíróknak, azonban egyelőre nem kommentálta Orbán vereségét. A kampány során ugyan felmerült, hogy személyesen is ellátogat Magyarországra, de ez végül nem valósult meg.

A leglátványosabb amerikai támogatást J.D. Vance budapesti látogatása jelentette, aki egy kampányeseményen telefonon kapcsolta Trumpot is. Az amerikai elnök így, a mobiltelefonon keresztül szólt a közönséghez, és méltatta Orbán munkáját. Vance ugyanakkor már akkor jelezte: amennyiben nem a Fidesz nyeri a választást, az Egyesült Államok az új magyar vezetéssel is együtt fog működni.

Címlapi kép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán, MTI/MTVA
