A magyar visszaesés mértéke és tartóssága kizárja, hogy pusztán módszertani eltérésekről legyen szó.
Mérgező föld került a magyar szántókra: a teljes termést meg kell semmisíteni a BYD-beruházásnál
Komoly agrár- és környezetvédelmi következményekkel járhat a Szeged térségében zajló BYD-beruházáshoz kapcsolódó földmozgatás ügye. A hatósági információk szerint több tízezer köbméter szennyezett talaj került ki termőföldekre, ahol emiatt a már elvetett vagy fejlődésben lévő növények megsemmisítését is elrendelték. Az érintett gazdálkodók kártérítési igényeiket várhatóan polgári peres úton érvényesíthetik.
A Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal tájékoztatása alapján a BYD szegedi gyárépítéséhez kapcsolódó munkálatok során jelentős mennyiségű kitermelt földet szállítottak ki a térségben található mezőgazdasági területekre - erről korábban a Pénzcentrum itt írt. A hivatal közlése szerint összesen mintegy 325 ezer köbméter föld került ki több helyrajzi számra, amelyből laborvizsgálatok alapján körülbelül 31 ezer köbmétert szennyezettnek minősítettek - írta a Délmagyar.
A hatósági adatok szerint a szennyezett talaj több különálló ingatlanon is megjelent, összesen mintegy tíz helyszínen terítve el. A vizsgálatok alapján a talajban alkilbenzol jelenlétét is kimutatták, amely miatt a hatóság az érintett területeken azonnali intézkedéseket rendelt el.
Terménymegsemmisítés az érintett földeken
A hatóság szerint a szennyezett talajon és termesztőközegben élelmiszer- és takarmánycélú növénytermesztés nem folytatható, ezért ahol már növényállomány is van, ott a termény megsemmisítését rendelték el még az aratás előtt. A döntésről a földtulajdonosokat és földhasználókat 2026. május 29-én értesítették. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy az érintett gazdálkodók a teljes idei termésüktől eleshetnek, miközben a már felmerült költségek – vetőmag, műtrágya, művelés – megtérülése bizonytalan.
A hatóság egyúttal eljárást is indított az ügyben, és feljelentést tett a rendőrségen is a szennyezés körülményeinek tisztázása érdekében.
Kártérítés: várhatóan peres úton kell érvényesíteni
A hivatalos tájékoztatás szerint a gazdálkodók kárigényeiket polgári jogi úton, a feltételezett szennyezővel szemben érvényesíthetik. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a károsodott termés és az elmaradt haszon megtérítése csak hosszabb jogi eljárásban rendeződhet. A térségben érintett földek jelentős része korábban jó minőségű, magas aranykorona-értékű termőterület volt, így a mostani intézkedések nemcsak az idei szezonra, hanem a térség mezőgazdasági szerkezetére is hatással lehetnek.
JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 105 965 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 10,39%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A szakértői álláspontok szerint ugyanis az ilyen jellegű talajszennyezések hosszabb távon nemcsak gazdasági, hanem agrárszerkezeti hatással is járhatnak, mivel a kieső területek művelése átmenetileg ellehetetlenülhet. A hatósági eljárások jelenleg is zajlanak, a pontos felelősségi viszonyok és esetleges kártérítési kötelezettségek később tisztázódhatnak.
A témában korábban megszólalt Gajdos László élő környezetért felelős miniszter is, aki közösségi oldalán arról írt: tudomására jutott, hogy a vállalat súlyosan megszeghette a környezetvédelmi előírásokat. A miniszter felszólította a céget, hogy azonnal hagyjon fel minden környezetkárosító tevékenységgel, és teljesítse a hatósági kötelezettségeket.
Súlyos természetvédelmi problémára figyelmeztetnek Sándorfalva és Szeged között: az elmúlt napokban tömegesen pusztultak el mocsári teknősök a Sándorfalvi úton.
Megrázó rongálás borzolja a kedélyeket Tatabányán: ismeretlenek több védett platánfa törzsébe is lyukakat fúrtak a Komáromi utcában.
Összedőlt egy bontás alatt álló négyemeletes épület Székesfehérváron: egy ember a romok alatt rekedt
Súlyos baleset történt Székesfehérváron: egy bontás alatt álló, négyemeletes épület részben összeomlott, egy ember pedig a romok alatt rekedt.
Aggasztó jelenségre figyeltek fel a Tihanyi-félsziget egyik legismertebb természeti területén: tömeges halpusztulás kezdődött a Belső-tóban.
Rossz hírt kaptak a Balatonnál strandoló autósok: fizetőssé válik a Balatonfüredi Füred Kemping előtti nagy parkoló.
Váratlan bejelentést tett Vitézy Dávid: teljesen átalakul a közlekedés az egyik legnépszerűbb hazai térségben
Az átalakítás sűrűbb járatokat, jobb csatlakozásokat és kényelmesebb átszállást biztosít.
Kóstoltátok már az őrségi tatárkakását sült újhagymás vargányával, a tetején egy kis tökmagolajjal megcsorgatva? Ha nem, akkor itt az ideje hozzálátni.
Évtizedekig elzárták a magyarok elől ezt a vadregényes vidéket: lenyűgöző, mi fogadott minket a rettegett Vasfüggöny helyén
Keresve sem találhatnánk vadregényesebb helyszínt, mint az ország legnyugatibb csücskét: a Vendvidéket. Egy karnyújtásnyira Szlovénia és Ausztria, de még a határ innenső felén járunk.
Másfél év után pótlóbuszok helyett mától ismét járnak a vonatok Veszprém és Ajka között.
A Szentjakabi nyári esték idén három júliusi csütörtökön kínálnak szórakozást Kaposváron - adta hírül az Együd Árpád Művelődési Központ a Facebook-oldalán.
Kié a Balaton-part? Puskaporos a hangulat az aligai magasparton a lezárt lejárók miatt. A helyiek most attól tartanak, hogy teljesen elveszíthetik a szabad vízpartot.
Vége az ingyenes csobbanásnak: bezárják az évtizedes múltú magyar szabadstrandot, kemény tiltás lép életbe
Lezárul egy korszak Szolnokon: idén nem nyit ki a város Tisza-parti szabadstrandja, és a folyó érintett szakaszán a fürdőzés jogszabály szerint is tilos lesz.
Hatalmas Lidl épülhet a Balatonnál: megérkezett az engedély, bármikor indulhatnak a munkagépek Siófokon.
Vészjósló, ami a Velencei-tónál történik: menekülnek a horgászok, nyár végére leállhat a hajóforgalom + Videó
Az extrém alacsony vízállás nemcsak a természetes élővilágot, hanem a turizmust és a horgászatot is súlyosan érinti. Gyakorlatilag a tó vizének kétharmada hiányzik.
Ilyenkor, tavasz végén már alig várjuk, hogy virágozni kezdjen a bodza – de úgy igazán. De mit készítsünk belőle, ha már tele a spájz bodzaszörppel?...
Világraszóló magyar siker: a legnevesebb brit utazási magazin is rajong ezért a két hazai úti célért
Újabb jelentős nemzetközi turisztikai elismerés érkezett Északkelet-Magyarország számára. A brit Wanderlust Magazine 2026-os Travel Green List válogatásába Miskolc és Tokaj-hegyalja is bekerült.
Évtizedekig lapult a pince mélyén az aranyérmékkel teli befőttesüveg: elképesztő, mit találtak a vidéki palotában
A különleges helyszínt borkóstolókon és más eseményeken a látogatók is megismerhetik.
A Szolnoki úti bérlakások mögötti területen egy nagyobb földrészt ástak ki, majd azt több köbméternyi vízzel töltötték fel. A munkálatokhoz traktor és lajtoskocsi segítségét is...
-
Az egészségbiztosítással megelőzhetjük a bajt és megőrizhetjük az egészségünket (x)
A megfelelő egészségbiztosítás nemcsak anyagi védelmet nyújthat, hanem az egészségügyi ellátások megszervezésében és finanszírozásában is segítséget adhat.
-
Több mint 4400 termék árát csökkentette tavasszal a dm (x)
Miközben a drogériákban sokan még mindig azt érzik, hogy „minden drágább”, a dm tavasszal látványosan belenyúlt az árakba.