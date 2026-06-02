Egy teknős megpróbál átkelni egy vidéki úton
Drámai pusztulás az egyik magyar útszakaszon: sürgős figyelmeztetést kaptak az autósok

2026. június 2. 10:45

Súlyos természetvédelmi problémára figyelmeztetnek Sándorfalva és Szeged között: az elmúlt napokban tömegesen pusztultak el mocsári teknősök a Sándorfalvi úton. A szakemberek szerint a szaporodási időszak miatt most különösen sok állat kel át az utakon, ezért fokozott figyelmet kérnek az autósoktól.

A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság (KNPI) figyelmeztése szerint az elmúlt napokban százas nagyságrendben találtak elütött mocsári teknősöket a Sándorfalva és Szeged közötti útszakaszon. A legtöbb elhullott példány felnőtt nőstény volt, de fiatal egyedek is áldozatul estek a forgalomnak.

A szakemberek felhívják a figyelmet: a mocsári teknősök most vannak a szaporodási időszak kritikus heteiben. A nőstények ilyenkor hagyják el a vizes élőhelyeket, hogy megfelelő, homokos talajú területeken rakják le tojásaikat, amelyek akár több száz méterre, de akár 2–3 kilométerre is lehetnek a víztől. Útjuk során gyakran keresztezik a forgalmas közutakat is.

A KNPI tájékoztatása szerint az érintett térségben – a Szegedi Fehér-tó és a sándorfalvi Új-halastavak (Sándorfalvi Fertő) környékén – különösen intenzív most az állatok mozgása. Ez a fokozott aktivitás vezetett a mostani tömeges gázolásokhoz is.

A nemzeti park arra kéri az autósokat, hogy az érintett útszakaszon tartsák be a 60 km/órás sebességkorlátozást, és fokozott figyelemmel közlekedjenek, mert így van esély az állatok kikerülésére.

A szakemberek hangsúlyozzák: amennyiben biztonságosan megoldható, az út közepére tévedt teknősöket át lehet segíteni a túloldalra – de mindig abba az irányba, amerre eredetileg haladtak. A kifejlett példányokat nem szabad visszavinni a vízbe, mivel újra megpróbálnak kijutni a tojásrakó helyre, és ismét veszélybe kerülnek.

A mocsári teknős Magyarország egyetlen őshonos teknősfaja, védett állat, természetvédelmi értéke 50 000 forint.

A hatóságok szerint a következő hetekben is fennmaradhat a fokozott veszély, ezért a közlekedők türelmét és odafigyelését kérik.
