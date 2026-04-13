Friss! Rendkívüli bejelentést tett Orbán Viktor: elárulta, mire készül a Fidesz április 28–án

A vasárnapi választáson a Tisza Párt kétharmados többséget szerzett, így ők alakíthatnak majd kormányt. Orbán Viktor miniszterelnök a vereség után először posztolt a TikTokon. A videóban a kormányfő arról beszélt, hogy mi a tervük a jövőben, és hogy mire készül a Fidesz április 28–án.

A kormányfő megköszönte a szavazóiknak a támogatást, de elmondta azt is, hogy ez csak most csak a vereséghez volt elég.

Kifejtette, hogy a következő hetekben újjászervezik magukat, elmennek minden választókerületbe, összehívják az önkénteseiket, aktivistáikat, képviselőiket és jelöltjeiket, majd április 28–án országos választmányi ülést tartanak.

„Ma a munka elindult” – tette még hozzá a kormányfő.