Történelmi bejelentést tett Magyar Péter: Orbán Viktor sosem lehet többé Magyarország miniszterelnöke!

A nem hivatalos végeredmény szerint a Tisza Párt több mint 3 millió szavazattal 138 mandátumot szerzett a vasárnapi választáson, így kétharmados többséggel alakíthat kormányt. A párt elnöke, Magyar Péter hétfőn délután első nemzetközi sajtótájékoztatóját is megtartotta, ahol beszélt az új kormány összetételéről, valamint ismertette az első intézkedések és a gazdasági, intézményi irányváltás főbb elemeit is.

Magyar Péter a sajtótájékoztatón sürgette az átadás-átvétel felgyorsítását, hangsúlyozva, hogy nincs vesztegetni való idő. Elmondta, hogy a választás eredménye legkésőbb május 4-én válik jogerőssé, és azt kérte, hogy Sulyok Tamás köztársasági elnök már május 4–5-re hívja össze az Országgyűlés alakuló ülését.

A politikus hangsúlyozta, hogy a jogállamiság helyreállításához széles társadalmi támogatást kaptak, ugyanakkor elismerte: hibák előfordulhatnak, amelyekért felelősséget vállalnak. Kiemelte, hogy Magyarország helye továbbra is Európában van.

Magyar Péter jelezte, hogy az új kormány azonnal munkához lát, és már egyeztetett, illetve további tárgyalásokat tervez Ursula von der Leyennel a mintegy 20 milliárd eurónyi befagyasztott uniós forrás felszabadításáról. Beszélt arról is, hogy Magyarország szuverén országként a NATO és az Európai Unió tagja, és más államoktól is a kölcsönös tiszteletet várja el.

Az első intézkedések között az Alaptörvény módosítását említette: bevezetnék a miniszterelnöki ciklusok korlátozását két, összesen nyolc évre. Emellett helyreállítanák a fékek és ellensúlyok rendszerét, létrehoznák a vagyonvisszaszerzési hivatalt, és kezdeményeznék Magyarország csatlakozását az Európai Ügyészséghez.

Magyar Péter szerint a Tisza Párt külpolitikája egyértelműen EU-párti lesz, ugyanakkor úgy látja, hogy bár az unió biztosította a békét a tagállamok között, a döntéshozatal nehézkes és erősen befolyásolják lobbiérdekek, ezért kompromisszumokra van szükség. Hangsúlyozta, hogy Magyarország minden nagyhatalommal határozottan képviseli majd saját érdekeit, miközben konstruktív partner kíván lenni.

A Tisza Párt elnöke jelezte, hogy több területen – például a nemzetközi szerződések és a Orbán Viktor kormánya által kötött hitelmegállapodások ügyében – még nem látják át teljesen a helyzetet. Ezért egyeztetést kezdeményez a leköszönő kormányfővel, és ahol lehet, nyilvánosságra hoznák a releváns dokumentumokat. Hozzátette: a jelentős hiány miatt a költségvetést azonnal módosítani fogják a kormányváltás után.

Azt is elmondta, hogy a készülő Tisza Párt-kormány szerkezete eltér majd a korábbitól: a csúcsminisztériumok helyett külön szakterületi tárcák működnek majd. A tervek szerint külön miniszterelnökség jön létre, a titkosszolgálatok pedig újra megosztva működnek, az elhárítás a belügyhöz, a hírszerzés a külügyhöz kerülne. Emellett önálló pénzügyminisztérium, valamint vidékfejlesztési, környezetvédelmi, oktatási és egészségügyi tárcák is felállnának.

Magyar Péter kérdésre válaszolva azt is kijelentette, hogy benne lesz az Alaptörvényben, hogy egy ember legfeljebb kétszer lehet miniszterelnök, így Orbán Viktor többé nem lehet Magyarország miniszterelnöke.

Magyar Péter közölte, hogy az Európai Ügyészséghez való csatlakozás lesz az egyik első lépésük, ami várhatóan körülbelül fél évig tartó folyamat lenne. Emellett egy új korrupcióellenes és vagyonvisszaszerzési hivatalt is létrehoznak, és a tervek szerint több állami szervnél is leváltják a politikai kinevezetteket. A közigazgatásról azt mondta, hogy nem várható tömeges leépítés, mert szerinte sok jól képzett szakember dolgozik a rendszerben. Hangsúlyozta a jegybanki függetlenség fontosságát is, kijelentette, hogy ha a jegybanki vezetés ellátja a feladatát, nincs indok Varga Mihály leváltására sem.

JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 106 053 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,39%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,61%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Magyar Péter szerint a készülő Tisza Párt egyik fő célja az energiaellátás diverzifikálása, mert ez egyszerre növeli a biztonságot és az árversenyen keresztül csökkentheti a költségeket. Úgy látja, hogy a túlzott egyoldalú függés – például az orosz energiahordozóktól – kockázatos, ezért több forrás bevonása szükséges.

A Tisza Párt elnöke azt is bejelentette, hogy Magyarország visszalép a Nemzetközi Büntető Bíróságba.

Magyar Péter kérdésre arról is beszélt, hogy a Tisza Párt célja, hogy Magyarország minden szomszédos országgal szövetséges, együttműködésen alapuló kapcsolatot alakítson ki. Kiemelte, hogy Ukrajnával kiegyensúlyozott viszonyra törekednének, és rendezni kívánják a fennálló vitás kérdéseket Ausztriával, Szlovákiával, Szerbiával és Romániával is.

Az euró bevezetéséról szólva Magyar Péter elmondta, hogy hosszabb távon ez stabilitást adhat Magyarország gazdaságának. A konkrét bevezetési időpontról még nem tudtak célt kitűzni, mert előbb a költségvetési helyzetet és a maastrichti feltételek teljesítését kell felmérni. Kiemelte az uniós források mielőbbi hazahozatalának fontosságát is, amelyhez többek között korrupcióellenes lépésekre, a hatóságok függetlenségének erősítésére, valamint a sajtó- és akadémiai szabadság biztosítására van szükség. Ezek teljesítése szerinte kulcs lehet a mintegy 20 milliárd eurónyi forrás megmentéséhez.

Magyar Péter szerint a Tisza Párt meg fogja találni a módot, hogy rendezze a menekültügyi jogvitát is. Mint ismert, az Európai Unió Bírósága súlyos pénzügyi szankciókat szabott ki Magyarországra, mert az nem teljesítette a közös menekültügyi szabályokkal kapcsolatos korábbi ítéletben foglalt kötelezettségeit. A politikus úgy fogalmazott, hogy olyan megoldást keresnek, amely mellett az ország nem kényszerül kötelező migránsbefogadásra, ugyanakkor megfelel az uniós szabályoknak is. Példaként említette, hogy más tagállamok is képesek voltak összeegyeztetni a nemzeti álláspontjukat az uniós előírásokkal.

A Tisza Párt elnöke azt is közölte, hogy a jövőben nem évente egyszer tartanak majd „kontrollált” sajtótájékoztatót, hanem rendszeresebb és nyitottabb tájékoztatást terveznek. Hangsúlyozta, hogy a Tisza nem kíván közpénzt költeni propagandacélokra, és visszafogják az állami hirdetésekre, illetve médiatámogatásokra fordított kiadásokat. Emellett jelezte, hogy a közmédia hírszolgáltatását ideiglenesen felfüggesztenék, amíg annak objektivitását és kiegyensúlyozottságát a parlamenti pártokkal közösen nem sikerül garantálni.

Magyar Péter hangsúlyozta, hogy a Tisza Párt nyitott a külföldi, így a kínai vállalatok beruházásaira is, amennyiben azok betartják a magyar jogszabályokat. A politikus ugyanakkor jelezte, hogy a túlzott állami támogatásokat nem tartják elfogadhatónak, különösen akkor, ha a beruházások környezeti vagy egészségügyi kockázatokat jelentenek. Hozzátette, hogy a nagy multinacionális cégek mellett kiemelt cél lesz a hazai kis- és középvállalkozások helyzetbe hozása és megerősítése.