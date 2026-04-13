Prága, 2026. január 19.A Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) által közreadott képen Andrej Babis cseh miniszterelnök találkozóján Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel Prágában 2026. január 19-én.MTI/KKM
Világ

Orbán legnagyobb európai szövetségesei is megszólaltak a választásról: ezekkel a szavakkal gratuláltak Magyar Péternek

Pénzcentrum
2026. április 13. 11:02

Közép-európai vezetők, köztük Andrej Babiš volt cseh miniszterelnök és Aleksandar Vučić szerb elnök is gratuláltak Magyar Péter választási győzelméhez. Az Orbán Viktor korábbi szövetségeseiként ismert politikusok kifejezték együttműködési szándékukat. Emellett hangsúlyozták a jó kétoldalú kapcsolatok fenntartásának fontosságát.

Andrej Babiš az X közösségi oldalon közzétett üzenetében úgy fogalmazott, hogy egy olyan erős ellenféllel szemben, mint Orbán Viktor, sosem könnyű győzni. Kiemelte, hogy Magyar Péter elnyerte a választók többségének bizalmát. Ezért most óriási várakozásoknak kell megfelelnie, és nem okozhat csalódást a magyaroknak.

A cseh politikus megerősítette, hogy tiszteletben tartja a választás eredményét. A hagyományosan szoros cseh–magyar kapcsolatokra építve konstruktív közös munkára törekszik a választópolgárok által felhatalmazott új vezetővel.

Aleksandar Vučić szintén az X-en fejezte ki gratulációját. A szerb államfő hétfő reggeli bejegyzésében jelezte, hogy bízik a két ország közötti kiváló együttműködés folytatásában. Ugyanakkor háláját fejezte ki Orbán Viktornak az eddigi jó viszony megalapozásáért.

A szomszédos országok vezetőin túl külhoni magyar politikusok is reagáltak az eredményekre. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke szintén üdvözölte a Tisza Párt és Magyar Péter sikerét.
PÉNZÜGYI KISOKOS
Bizonyítási teher
eljárásjogi fogalom, amely azt szabályozza, hogy egyes tényeket kinek kell bizonyítani. A bizonyítás sikertelensége az igényérvényesítést kizárja. A biztosítási jogviszonyban a biztosítási esemény bekövetkezését, valamint a kár összegét mindig a biztosítottnak, a mentesülési ok fennállását pedig mindig a biztosítónak kell bizonyítania.

