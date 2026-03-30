Elszabadult a pokol a puskaporos térségben: olyan történt az olajjal, amire évek óta nem volt példa

Két éve nem látott csúcsra, hordónként 115 dollár fölé ugrott a Brent kőolaj ára. A jelentős drágulást a Közel-Keleten fokozódó geopolitikai feszültség, az egyre szélesedő iráni konfliktus, valamint a lehetséges amerikai katonai beavatkozásról szóló hírek fűtik.

A Brent típusú kőolaj mintegy háromszázalékos emelkedéssel indította a hetet, amivel 2022 júliusa óta a legmagasabb szintjét érte el. A piacokon egyre nő a bizonytalanság. A már ötödik hete tartó iráni háború békés és gyors lezárására ugyanis egyre kevesebb az esély. A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy az Irán által támogatott jemeni húszi lázadók is aktívan bekapcsolódtak a konfliktusba - tudósított a Portfolio.

A fegyveresek a hétvégén rakétákat lőttek ki Izraelre. Egyértelművé tették azt is, hogy mindaddig folytatják a támadásokat, amíg az Irán és szövetségesei elleni csapások véget nem érnek. A húszik ráadásul komoly fenyegetést jelentenek a Vörös-tenger hajóforgalmára, valamint Szaúd-Arábia kulcsfontosságú energetikai infrastruktúrájára is.

Mindeközben az Egyesült Államok újabb csapatokat vezényelt a térségbe. Sajtóértesülések szerint az amerikai hadsereg akár többhetes iráni szárazföldi műveletre is készülhet. A piaci aggodalmakat tovább fokozta Donald Trump kijelentése, miszerint Amerika akár "elvehetné Irán olaját", és ellenőrzése alá vonhatná a Harg-szigeti exportközpontot. Ez a lépés erősen emlékeztet az Egyesült Államok közelmúltbeli venezuelai akcióira.