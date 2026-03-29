Kíméletlen adok-kapok vette kezdetét az éjjel: már az Egyesült Államok is támad, hatalmas lehet a baj a fővárosban

Vasárnap hajnalban újabb légicsapások érték Iránt, miközben Teherán is támadásokat indított Izrael ellen.

Izrael és az Egyesült Államok több iráni várost vett célba. Robbanásokról érkeztek jelentések Teherán déli és nyugati részeiről, valamint Iszfahánból és a déli Sirázból. A főváros környékén fekvő kisebb településeken is támadásokról számoltak be. A Fars hírügynökség szerint egy teheráni, a Forradalmi Gárdához köthető létesítmény közelében is több robbanás történt. Az áldozatokról egyelőre nem közöltek adatokat.

Irán közben rakétákat indított Izrael déli térségei felé, azonban az izraeli hadsereg közlése szerint ezeket sikerült elfogni.

A konfliktus a térség más pontjaira is átterjedt. A bahreini Alba alumíniumipari vállalat megerősítette, hogy egyik létesítményét szombaton iráni támadás érte, amelyben két dolgozó könnyebb sérüléseket szenvedett. A cég jelenleg a károk felmérését végzi.

Az Alba a világ egyik legnagyobb alumíniumkohóját üzemelteti. Az iráni Forradalmi Gárda azzal indokolta a támadást, hogy a vállalat kapcsolatban áll az amerikai iparral.