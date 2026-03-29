Iráni zászló leng, háttérben városkép Teheránban, Iránban
Világ

Kíméletlen adok-kapok vette kezdetét az éjjel: már az Egyesült Államok is támad, hatalmas lehet a baj a fővárosban

Pénzcentrum
2026. március 29. 08:15

Vasárnap hajnalban újabb légicsapások érték Iránt, miközben Teherán is támadásokat indított Izrael ellen.

Izrael és az Egyesült Államok több iráni várost vett célba. Robbanásokról érkeztek jelentések Teherán déli és nyugati részeiről, valamint Iszfahánból és a déli Sirázból. A főváros környékén fekvő kisebb településeken is támadásokról számoltak be. A Fars hírügynökség szerint egy teheráni, a Forradalmi Gárdához köthető létesítmény közelében is több robbanás történt. Az áldozatokról egyelőre nem közöltek adatokat.

Irán közben rakétákat indított Izrael déli térségei felé, azonban az izraeli hadsereg közlése szerint ezeket sikerült elfogni.

Mindenkit megtéveszt a rettegett olajhatalom: lerántották a leplet Irán gyengepontjáról, ez döntheti el a háborút?
Irán súlya eddig is meghatározta a Közel-Kelet erőviszonyait, az elmúlt napok fejleményei azonban új szintre emelték a konfliktust.

A konfliktus a térség más pontjaira is átterjedt. A bahreini Alba alumíniumipari vállalat megerősítette, hogy egyik létesítményét szombaton iráni támadás érte, amelyben két dolgozó könnyebb sérüléseket szenvedett. A cég jelenleg a károk felmérését végzi.

Az Alba a világ egyik legnagyobb alumíniumkohóját üzemelteti. Az iráni Forradalmi Gárda azzal indokolta a támadást, hogy a vállalat kapcsolatban áll az amerikai iparral.
