A webáruházak jelentős része megtévesztő árazási gyakorlatot alkalmaz az év végi leárazások, különösen a Black Friday idején - ez derült ki most egy átfogó vizsgálat...
Így restaurálja Putyin a szovjet-típusú diktatúrát: már a külföldi filmekre is kvótarendszert vezetnek be az oroszok
Vlagyimir Putyin orosz elnök a külföldi filmek visszaszorítását és a hazai alkotások előtérbe helyezését sürgeti. Mindeközben Oroszországban épp betiltottak egy háború- és hatalomkritikus, Oscar-díjas dokumentumfilmet.
A Meduza beszámolója szerint az orosz államfő arra utasította a kulturális minisztert, hogy mielőbb vezessék be a külföldi filmekre vonatkozó kvótarendszert. Putyin azzal érvelt, hogy Kínához és Franciaországhoz hasonlóan Oroszországnak is szigorúbban kellene szabályoznia a hazai filmpiacát. Ezzel akarják megakadályozni a "teljesen felesleges" tartalmak beáramlását a hazai filmgyártás kárára.
Az elnök hangsúlyozta, hogy nem teljes betiltásról van szó, csupán az állami támogatások hazai alkotások felé tereléséről. Olga Ljubimova miniszter azonban jelezte, hogy a lépés jogilag rendkívül összetett. A szabályozás során ugyanis a szerzői jogtulajdonosok, a forgalmazók és a moziüzemeltetők érdekeit egyaránt figyelembe kell venni.
Az orosz filmpiac szigorításával párhuzamosan egy helyi bíróság betiltotta a Senki tanár úr Putyin ellen című dokumentumfilmet. A hivatalos indoklás szerint az alkotás hangvétele túlságosan kritikus a háborúval és a hatalommal szemben. A tiltás további oka, hogy a jelenetekben feltűnik egy szélsőségesnek minősített szervezethez köthető zászló is.
A film kendőzetlenül mutatja be, hogyan kebelezi be a háborús propaganda az orosz oktatási rendszert és az iskolák mindennapjait. A főszereplő, Pavel Talankin az ügy kapcsán úgy fogalmazott, hogy a történet egy nagyon fontos dologra világít rá. Bemutatja, milyen megdöbbentően rövid út vezethet az iskolapadtól a halálig, vagy éppen a tanári katedrától egy Oscar-jelölésig. Csupán az a kérdés, ki melyik irányba indul el.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Fotó: Alekszej Babuskin, MTI/MTVA
-
Endometriózis Világnapi konferencia Budapesten (x)
Endometriózis Világnapi konferencia Budapesten: Akár 8–10 év is eltelhet a diagnózisig – Budapesten keresik a megoldásokat az endometriózis kihívásaira.