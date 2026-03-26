Novo-Ogarjovo, 2024. augusztus 16.Vlagyimir Putyin orosz elnök (b) az orosz biztonsági tanács ülésén elnököl a Moszkva melletti, novo-ogarjovói vidéki elnöki rezidencián 2024. augusztus 16-án.MTI/AP/Szputnyik uszoda/Alekszej Babusk
Világ

Így restaurálja Putyin a szovjet-típusú diktatúrát: már a külföldi filmekre is kvótarendszert vezetnek be az oroszok

2026. március 26. 17:07

Vlagyimir Putyin orosz elnök a külföldi filmek visszaszorítását és a hazai alkotások előtérbe helyezését sürgeti. Mindeközben Oroszországban épp betiltottak egy háború- és hatalomkritikus, Oscar-díjas dokumentumfilmet.

A Meduza beszámolója szerint az orosz államfő arra utasította a kulturális minisztert, hogy mielőbb vezessék be a külföldi filmekre vonatkozó kvótarendszert. Putyin azzal érvelt, hogy Kínához és Franciaországhoz hasonlóan Oroszországnak is szigorúbban kellene szabályoznia a hazai filmpiacát. Ezzel akarják megakadályozni a "teljesen felesleges" tartalmak beáramlását a hazai filmgyártás kárára.

Az elnök hangsúlyozta, hogy nem teljes betiltásról van szó, csupán az állami támogatások hazai alkotások felé tereléséről. Olga Ljubimova miniszter azonban jelezte, hogy a lépés jogilag rendkívül összetett. A szabályozás során ugyanis a szerzői jogtulajdonosok, a forgalmazók és a moziüzemeltetők érdekeit egyaránt figyelembe kell venni.

Elképesztő filmek taroltak az idei Budapesti Dokumentumfilm Fesztiválon: a putyini diktatúráról szóló volt a csúcspont
EZ IS ÉRDEKELHET
Elképesztő filmek taroltak az idei Budapesti Dokumentumfilm Fesztiválon: a putyini diktatúráról szóló volt a csúcspont
A fesztivál Budapesten és 10 vidéki városban zajlott, 250-nél is több vetítéssel és háttérbeszélgetéssel.

Az orosz filmpiac szigorításával párhuzamosan egy helyi bíróság betiltotta a Senki tanár úr Putyin ellen című dokumentumfilmet. A hivatalos indoklás szerint az alkotás hangvétele túlságosan kritikus a háborúval és a hatalommal szemben. A tiltás további oka, hogy a jelenetekben feltűnik egy szélsőségesnek minősített szervezethez köthető zászló is.

A film kendőzetlenül mutatja be, hogyan kebelezi be a háborús propaganda az orosz oktatási rendszert és az iskolák mindennapjait. A főszereplő, Pavel Talankin az ügy kapcsán úgy fogalmazott, hogy a történet egy nagyon fontos dologra világít rá. Bemutatja, milyen megdöbbentően rövid út vezethet az iskolapadtól a halálig, vagy éppen a tanári katedrától egy Oscar-jelölésig. Csupán az a kérdés, ki melyik irányba indul el.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 26.
Félmilliós fizetéssel csábítja a jelentkezőket hazánk egyik legnagyobb vállalata: a legjobb, hogy még tapasztalat sem kell hozzá
2026. március 25.
Elindult a lemondási hullám, egyre több magyar fújja le a nyaralást: ezzel kevesen számoltak 2026-ban
2026. március 26.
Rengeteg magyar település meglépte a dolgot: ezzel a csodakártyával akár féláron is vásárolhatsz
2026. március 26.
Sorra nullázódnak a magyarok bankszámlái: döbbenet, ami történik, nagyon gyorsan terjed a kíméletlen kopasztás
2026. március 26.
Kiderült a kőkemény igazság a forintról: eljött az idő a 100 ezres bankó bevezetésére - mit fog lépni az MNB?
1
6 napja
Kemény kijelentést tett Ursula von der Leyen az Ukrajnának szánt 90 milliárdos hitelről: erre számíthat Zelenszkij
2
1 hete
Elszakadt a cérna Donald Trump-nál: kimondta, amitől sokan féltek - kiléphet az USA a NATO-ból?
3
5 napja
Végre megnyitották a csapokat: újraindult a kulcsfontosságú gázszállítás
4
1 hete
Egyre biztosabb: rekordsebességgel csatlakozhat az Európai Unióhoz a világ egyik leggazdagabb országa
5
1 hete
Újabb delegáció indul a Barátság vezetékhez: vizsgálódik Brüsszel, hamarosan újra érkezhet kőolaj Magyarországra
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 26. 18:03
Kvíz: Színház az egész világ? Lássuk, mit tudsz a színházakról, darabokról, drámaírókról!
Pénzcentrum  |  2026. március 26. 16:44
Hatalmas hiány lehet ebből a kritikus alkatrészből a háború miatt: nagyon gyorsan lépni kellene
Agrárszektor  |  2026. március 26. 17:32
Már látszik, mikor csap le nagy eső itthon: erre fel kell készülni