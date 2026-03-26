Így restaurálja Putyin a szovjet-típusú diktatúrát: már a külföldi filmekre is kvótarendszert vezetnek be az oroszok

Vlagyimir Putyin orosz elnök a külföldi filmek visszaszorítását és a hazai alkotások előtérbe helyezését sürgeti. Mindeközben Oroszországban épp betiltottak egy háború- és hatalomkritikus, Oscar-díjas dokumentumfilmet.

A Meduza beszámolója szerint az orosz államfő arra utasította a kulturális minisztert, hogy mielőbb vezessék be a külföldi filmekre vonatkozó kvótarendszert. Putyin azzal érvelt, hogy Kínához és Franciaországhoz hasonlóan Oroszországnak is szigorúbban kellene szabályoznia a hazai filmpiacát. Ezzel akarják megakadályozni a "teljesen felesleges" tartalmak beáramlását a hazai filmgyártás kárára.

Az elnök hangsúlyozta, hogy nem teljes betiltásról van szó, csupán az állami támogatások hazai alkotások felé tereléséről. Olga Ljubimova miniszter azonban jelezte, hogy a lépés jogilag rendkívül összetett. A szabályozás során ugyanis a szerzői jogtulajdonosok, a forgalmazók és a moziüzemeltetők érdekeit egyaránt figyelembe kell venni.

Az orosz filmpiac szigorításával párhuzamosan egy helyi bíróság betiltotta a Senki tanár úr Putyin ellen című dokumentumfilmet. A hivatalos indoklás szerint az alkotás hangvétele túlságosan kritikus a háborúval és a hatalommal szemben. A tiltás további oka, hogy a jelenetekben feltűnik egy szélsőségesnek minősített szervezethez köthető zászló is.

A film kendőzetlenül mutatja be, hogyan kebelezi be a háborús propaganda az orosz oktatási rendszert és az iskolák mindennapjait. A főszereplő, Pavel Talankin az ügy kapcsán úgy fogalmazott, hogy a történet egy nagyon fontos dologra világít rá. Bemutatja, milyen megdöbbentően rövid út vezethet az iskolapadtól a halálig, vagy éppen a tanári katedrától egy Oscar-jelölésig. Csupán az a kérdés, ki melyik irányba indul el.

