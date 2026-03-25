2026. március 25. szerda Irén, Írisz
12 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Peking, 2024. január 8.Hszi Csin-ping kínai elnök, a Kínai Kommunista Párt Központi Bizottságának fõtitkára, a központi katonai bizottság elnöke (k) a KKP korrupcióellenes ügyekben is illetékes központi fegyelmi bizottságának harmadi
Világ

Lépett az ázsiai szuperhatalom: alattomos módszerrel használják ki az Egyesült Államok lekötöttségét

Pénzcentrum
2026. március 25. 20:33

Tajvan egyre jobban tart attól, hogy Kína a saját javára fordítja az Egyesült Államok közel-keleti lekötöttségét. Peking a fokozódó katonai nyomásgyakorlás mellett célzott propagandával és kognitív hadviseléssel igyekszik aláásni a tajvani lakosság biztonságérzetét. Emellett a védelemhez elengedhetetlen amerikai fegyverek hatékonyságába vetett bizalmat is próbálja megingatni.

A Reuters tudósítása szerint a kínai légierő március közepe óta ismét nagyszabású berepüléseket hajt végre a sziget légvédelmi azonosító övezetében. Tajvani tisztségviselők szerint Peking ezzel egyértelműen azt demonstrálja, hogy képes instabilitást gerjeszteni a térségben, miközben Washington a Közel-Keletre összpontosítja katonai erőit. Bár az amerikai külügyminisztérium sietett leszögezni, hogy az Egyesült Államok egyszerre több globális fenyegetést is képes kezelni, és elkötelezett a Tajvani-szoros békéje iránt, az ázsiai szigetország aggodalmai nem csillapodnak.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A fizikai fenyegetés mellett Kína kommunikációs offenzívát is indított. A pekingi állami média a közel-keleti konfliktusokra hivatkozva próbálja hitelteleníteni a Tajvan által is használt amerikai haditechnikát. A hivatalos narratíva szerint a tajvani radarállomások egy tömeges rakétatámadás esetén azonnal megsemmisülnének. Ezt a propagandát a kognitív hadviselés új eszközei is kiegészítik.

A közelmúltban például mesterséges intelligenciával generált videók kezdtek terjedni az interneten. Ezek azt sugallják, hogy egy esetleges kínai tengeri blokád azonnali és végzetes energiaválságot okozna a szigeten. A cél egyértelműen az, hogy megtörjék a lakosság ellenállásba és az ellátásbiztonságba vetett hitét.

Biztonságpolitikai elemzők arra is figyelmeztetnek, hogy a közel-keleti konfliktus kiváló alkalmat nyújt Kínának. Peking így éles harctéri körülmények között figyelheti meg a legmodernebb amerikai fegyverrendszereket, például az F-35-ös vadászgépeket és a légvédelmi rendszereket. Egy elhúzódó háború ráadásul kimerítheti az amerikai fegyverkészleteket. Ez pedig kedvezőbb helyzetet teremthet Hszi Csin-ping számára a Tajvanra nehezedő nyomás további fokozásához.

A szigetország vezetése tisztában van a geopolitikai folyamatok kockázataival. Tajpej jelenleg is egy nagyszabású védelmi csomag előkészítésén dolgozik. A vezetés hangsúlyozza: bár a külső támogatás rendkívül fontos, a szuverenitás megőrzésében elsősorban a saját védelmi képességeikre kell támaszkodniuk.

Címlapkép: Pang Hszing-lej, MTI/MTVA 
#internet #fegyver #világ #kína #mesterséges intelligencia #hadsereg #amerikai egyesült államok #geopolitika #Közel-Kelet #fegyveres konfliktus #katonai

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
20:33
20:14
20:04
19:43
19:35
NAPTÁR
Tovább
2026. március 25. szerda
Irén, Írisz
13. hét
Március 25.
A magzatgyermek világnapja
Március 25.
Gyümölcsoltó Boldogasszony
Március 25.
A gofri világnapja
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
PÉNZÜGYI KISOKOS
Biztosítási időszak
a szerződésben megjelölt időszak, amelyre a biztosítási díj vonatkozik. Általában egy év, de lehet ettől eltér (általában rövidebb) is.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
