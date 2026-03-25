Lépett az ázsiai szuperhatalom: alattomos módszerrel használják ki az Egyesült Államok lekötöttségét

Tajvan egyre jobban tart attól, hogy Kína a saját javára fordítja az Egyesült Államok közel-keleti lekötöttségét. Peking a fokozódó katonai nyomásgyakorlás mellett célzott propagandával és kognitív hadviseléssel igyekszik aláásni a tajvani lakosság biztonságérzetét. Emellett a védelemhez elengedhetetlen amerikai fegyverek hatékonyságába vetett bizalmat is próbálja megingatni.

A Reuters tudósítása szerint a kínai légierő március közepe óta ismét nagyszabású berepüléseket hajt végre a sziget légvédelmi azonosító övezetében. Tajvani tisztségviselők szerint Peking ezzel egyértelműen azt demonstrálja, hogy képes instabilitást gerjeszteni a térségben, miközben Washington a Közel-Keletre összpontosítja katonai erőit. Bár az amerikai külügyminisztérium sietett leszögezni, hogy az Egyesült Államok egyszerre több globális fenyegetést is képes kezelni, és elkötelezett a Tajvani-szoros békéje iránt, az ázsiai szigetország aggodalmai nem csillapodnak.

A fizikai fenyegetés mellett Kína kommunikációs offenzívát is indított. A pekingi állami média a közel-keleti konfliktusokra hivatkozva próbálja hitelteleníteni a Tajvan által is használt amerikai haditechnikát. A hivatalos narratíva szerint a tajvani radarállomások egy tömeges rakétatámadás esetén azonnal megsemmisülnének. Ezt a propagandát a kognitív hadviselés új eszközei is kiegészítik.

A közelmúltban például mesterséges intelligenciával generált videók kezdtek terjedni az interneten. Ezek azt sugallják, hogy egy esetleges kínai tengeri blokád azonnali és végzetes energiaválságot okozna a szigeten. A cél egyértelműen az, hogy megtörjék a lakosság ellenállásba és az ellátásbiztonságba vetett hitét.

Biztonságpolitikai elemzők arra is figyelmeztetnek, hogy a közel-keleti konfliktus kiváló alkalmat nyújt Kínának. Peking így éles harctéri körülmények között figyelheti meg a legmodernebb amerikai fegyverrendszereket, például az F-35-ös vadászgépeket és a légvédelmi rendszereket. Egy elhúzódó háború ráadásul kimerítheti az amerikai fegyverkészleteket. Ez pedig kedvezőbb helyzetet teremthet Hszi Csin-ping számára a Tajvanra nehezedő nyomás további fokozásához.

A szigetország vezetése tisztában van a geopolitikai folyamatok kockázataival. Tajpej jelenleg is egy nagyszabású védelmi csomag előkészítésén dolgozik. A vezetés hangsúlyozza: bár a külső támogatás rendkívül fontos, a szuverenitás megőrzésében elsősorban a saját védelmi képességeikre kell támaszkodniuk.

