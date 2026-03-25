Most érkezett: mégis van remény a HÉV-szerelvények felújítására?

Új közbeszerzési eljárást indított a MÁV-csoport az elöregedett HÉV-szerelvények cseréjére. A vállalat lépcsőzetesen 54 új járművet szerezne be, hogy elkerülje a flotta kora miatt fenyegető menetrendi összeomlást. Bíznak abban, hogy a folyamat még az uniós források felhasználási határidején belül lezárulhat - számolt be a Telex.

Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója bejelentette, hogy a szükséges dokumentumok már felkerültek az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerbe. A tervek szerint 2030-ig egy komplex, az infrastruktúrát és a járműparkot egyaránt érintő felújítás valósul meg a HÉV-vonalakon. A fejlesztés a szentendrei vonalon indulna, ahová első körben 18 új szerelvény érkezne. Ezt követné a többi szakasz modernizálása.

A járműcserére égető szükség van, mivel a jelenlegi flotta rendkívül elavult. Tavaly decemberben már hatvanéves szerelvényeket is ki kellett vonni a forgalomból. Jelenleg mindössze 91 darab, még az NDK-ban 1971 és 1983 között gyártott jármű szállítja az utasokat. Ha a meglévő állományból továbbiak hibásodnak meg és esnek ki a forgalomból, a jelenlegi menetrend tarthatatlanná válik.

A mostani eljárást egy idén februárban lezárult, eredménytelen közbeszerzés előzte meg, amelyre egyetlen gyártó sem tett ajánlatot. A kudarc oka a túlságosan egyedi kiírás volt. A MÁV olyan járműveket kért, amelyek a metrók, a villamosok és a nagyvasút tulajdonságait ötvözték volna. Emellett egy indokolatlanul drága svájci biztosítóberendezést is megköveteltek a pályázóktól. Az Építési és Közlekedési Minisztérium a hibákból tanulva ígérte meg a feltételek módosítását és a tender újraindítását.

A mintegy 325 milliárd forintra becsült beruházás finanszírozása körül ugyanakkor éles viták zajlanak. A minisztérium és a MÁV bízik abban, hogy a beszerzés fedezhető a rendelkezésre álló európai uniós forrásokból. Vitézy Dávid fővárosi képviselő azonban határozottan állítja, hogy az erre szánt 114 milliárd forintos támogatást már nem lehet felhasználni. A szaktárca korábban jelezte, hogy nem mondanak le az uniós pénzekről, de szükség esetén hazai forrásból is hajlandóak biztosítani a HÉV-ek megújításához szükséges összeget.

Címlapkép: Koszticsák Szilárd, MTI/MTVA