Visszatért a rettegett drágulás az Egyesült Államokban: az elemzőket is meglepte a legújabb gazdasági hidegzuhany

Februárban jelentősen emelkedtek az amerikai importárak, elsősorban az energia drágulása miatt, írta a Reuters az amerikai munkaügyi minisztérium adatai alapján.

A mutató havi alapon 1,3 százalékkal nőtt, ami közel négy éve a legnagyobb emelkedés, és jóval meghaladta az elemzői várakozásokat. Éves összevetésben szintén 1,3 százalékos volt a drágulás, ami egy éve a legmagasabb érték.

A növekedést főként az üzemanyagárak hajtották. Az importált energia ára 3,8 százalékkal emelkedett, miközben az olaj ára több mint 30 százalékkal nőtt a közel-keleti konfliktus hatására. A Hormuzi-szoros körüli fennakadások miatt a szállítási költségek is emelkedtek, ami tovább növelte az importárakat.

A drágulás azonban nem korlátozódott az energiára. Az élelmiszerek ára 0,8 százalékkal nőtt, a tőkejavaké 1,3 százalékkal emelkedett, ami rekord a mérés kezdete óta. Az energia és élelmiszer nélküli importárak 1,2 százalékos növekedése azt jelzi, hogy a költségnyomás széles körben megjelent a gazdaságban.

Az adatok alapján az infláció ismét erősödhet az Egyesült Államokban. A Reuters szerint a Fed által figyelt alapinfláció éves szinten 3 százalék körül alakulhat februárban. A folyamatot a magas energiaárak, a gyengébb dollár és az ellátási láncok zavarai egyszerre hajtják.

A vállalatok már most magasabb költségekkel szembesülnek, amelyeket részben áthárítanak a fogyasztókra. A közel-keleti háború így közvetlenül is megjelenik az amerikai gazdaságban, és a jelenlegi trendek alapján rövid távon fennmaradhat az inflációs nyomás.