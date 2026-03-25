Vészjósló találkozó a Távol-Keleten: Lukasenka és Kim Dzsongun egyezkedik, Oroszország a háttérben óriásit nyerhet ezzel

Észak-Koreába látogatott Aljakszandr Lukasenka, ahol tárgyalásokat folytatott Kim Dzsongunnel. A találkozó célja a kapcsolatok elmélyítése volt két olyan ország között, amelyek szoros szövetségesei Vlagyimir Putyinnek, írta a Reuters.

A Reuters beszámolója szerint Észak-Korea az elmúlt időszakban jelentős katonai támogatást nyújtott Oroszországnak. Lőszert szállított, és katonákat is küldött, akik részt vettek az ukrán erők elleni harcokban a kurszki térségben.

Fehéroroszország ezzel párhuzamosan kulcsszerepet játszott az orosz hadműveletekben. Területét felhasználták az Ukrajna elleni invázió során, később pedig orosz taktikai nukleáris fegyvereket is telepítettek az országba.

Lukasenka hivatalos látogatása során vörös szőnyeges fogadtatásban részesült Phenjanban. A program része volt egy ceremoniális esemény és látogatás a Kumszuszan-emlékpalotában, ahol az észak-koreai vezető dinasztia korábbi tagjai nyugszanak. A fehérorosz fél fotókat is közzétett a két vezető találkozójáról, amelyeken barátságos hangulatú egyeztetés látható.

Szankciók alatt, mégis közelednek

Mindkét ország hosszú ideje nemzetközi szankciók alatt áll. Észak-Korea nukleáris programja miatt, Fehéroroszország pedig az emberi jogi helyzet és az orosz háborús támogatás miatt került célkeresztbe. Ennek ellenére a két vezető az együttműködés erősítésére törekszik. A találkozó várhatóan gazdasági és politikai megállapodásokat is előkészít.

A Reuters szerint érdekes fejlemény, hogy mindkét vezető kapcsolatba került korábban Donald Trumppal. Trump több alkalommal is találkozott Kim Dzsongunnal korábbi elnöksége idején, míg az Egyesült Államok az utóbbi időben enyhített egyes szankciókon Fehéroroszországgal szemben, cserébe politikai foglyok szabadon bocsátásáért. A mostani phenjani találkozó azt jelzi, hogy a nyugati szankciók ellenére egyre szorosabb együttműködés alakul ki az Oroszországhoz köthető országok között.