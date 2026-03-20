Woman hands holding uterus, female reproductive system , woman health, PCOS, gynecologic and cervix cancer concept
Egészség

Endometriózis Világnapi konferencia Budapesten (x)

PR
2026. március 20. 10:27

Világszerte minden tizedik termékeny korú nő érintett endometriózisban, mégis gyakran hosszú évek telnek el a diagnózisig. A betegség súlyos fájdalmat, termékenységi problémákat és jelentős életminőség-romlást okozhat, miközben a tüneteket sokszor félreértik vagy bagatellizálják.

Az Endometriózis Világnap alkalmából, immáron 11. alkalommal a Női Egészségért Alapítvány kétnapos szakmai és közösségi eseményt szervez Budapesten, amelynek célja, hogy vezető orvosok, kutatók és egészségügyi szakemberek segítségével a legfrissebb kutatási eredményeket, terápiás lehetőségeket és életmódbeli megközelítéseket egyaránt bemutassa az érintettek és az érdeklődők számára.
A budapesti konferencia első napján elismert hazai szakértők – nőgyógyászok, kutatók, dietetikusok és egészségügyi szakemberek – tartanak előadásokat az endometriózis komplex megközelítéséről. A program során szó lesz többek között:

  • az endometriózis mint rendszerbetegség kérdéséről,
  • a mikrobiom és a gyulladásos folyamatok kapcsolatáról,
  • a legújabb kutatási és gyógyszerfejlesztési irányokról,
  • a serdülőkori endometriózis felismeréséről,
  • valamint az életmód, a táplálkozás és a holisztikus megközelítések szerepéről.

A program egyik kiemelt eleme a „Mikrobiom és endometriózis: a hiányzó láncszem?” című kerekasztal-beszélgetés, amelyen nőgyógyászok, gasztroenterológusok és dietetikusok közösen keresik a választ arra, hogy a bél- és reproduktív mikrobiom milyen szerepet játszhat a betegség kialakulásában és kezelésében.

Az endometriózis nem egyetlen szakterület problémája, sokkal több, mint szimplán egy nőgyógyászati betegség. A kutatás, a klinikai gyakorlat és az életmódbeli támogatás együtt adhat valódi segítséget az érintetteknek” – mondta Salamon Adrienn, a Női Egészségért Alapítvány kuratóriumi elnöke és a World Endometriosis Society vezetőségi tagja.

A rendezvény keretében adják át az Endometriózis Nagykövete Díj 2026 elismerést. A pályázatra nemcsak érintettek, hanem újságírók, tartalomkészítők és podcasterek is jelentkezhetnek olyan cikkekkel, videókkal vagy podcastokkal, amelyek hitelesen mutatják be az endometriózissal élők történeteit és segítik a betegség társadalmi láthatóságát. Az Endometriózis Nagykövete pályázattal az alapítvány célja, hogy a történetek erejével törjék meg a csendet a betegség körül. A legjobb pályaművek alkotói értékes díjakban részesülnek, az elismeréseket a konferencia zárásakor adják át.

A konferencia napját egy kötetlen social event zárja, amely lehetőséget teremt a résztvevőknek a személyes találkozásra, tapasztalatcserére és kapcsolatépítésre. A szervezők célja, hogy a szakmai program mellett közösségi tér is létrejöjjön, ahol az érintettek, szakemberek és érdeklődők egymást támogatva folytathatják a párbeszédet a női egészség kérdéseiről.

A rendezvény második napján, vasárnap interaktív workshopok várják a résztvevőket, ahol gyakorlati tudást szerezhetnek többek között a műtéti felkészülésről, az életmódbeli támogatásról, valamint az endometriózissal való mindennapi együttélésről.

A kétnapos esemény célja, hogy hidat képezzen a tudományos kutatás, az orvosi gyakorlat és az érintettek mindennapi tapasztalatai között, és erősítse a női egészséggel kapcsolatos társadalmi párbeszédet és hozzájáruljon ahhoz, hogy a betegség felismerése és kezelése gyorsabb és hatékonyabb legyen.

A Női Egészségért Alapítványról:

A Női Egészségért Alapítvány célja, hogy hiteles információval, szakmai együttműködésekkel és közösségi programokkal támogassa a nőket életük különböző szakaszaiban. Az alapítvány kiemelt területe az endometriózis és a krónikus kismedencei fájdalommal élők támogatása, valamint a női egészség társadalmi és munkahelyi szemléletének fejlesztése.

