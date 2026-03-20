Endometriózis Világnapi konferencia Budapesten (x)

A világszerte elterjedt, gyomorégés elleni gyógyszerek – különösen az omeprazol hatóanyagú készítmények – hosszú távú szedése súlyos egészségügyi kockázatokkal járhat.
Világszerte minden tizedik termékeny korú nő érintett endometriózisban, mégis gyakran hosszú évek telnek el a diagnózisig. A betegség súlyos fájdalmat, termékenységi problémákat és jelentős életminőség-romlást okozhat, miközben a tüneteket sokszor félreértik vagy bagatellizálják.
Az Endometriózis Világnap alkalmából, immáron 11. alkalommal a Női Egészségért Alapítvány kétnapos szakmai és közösségi eseményt szervez Budapesten, amelynek célja, hogy vezető orvosok, kutatók és egészségügyi szakemberek segítségével a legfrissebb kutatási eredményeket, terápiás lehetőségeket és életmódbeli megközelítéseket egyaránt bemutassa az érintettek és az érdeklődők számára.
A budapesti konferencia első napján elismert hazai szakértők – nőgyógyászok, kutatók, dietetikusok és egészségügyi szakemberek – tartanak előadásokat az endometriózis komplex megközelítéséről. A program során szó lesz többek között:
- az endometriózis mint rendszerbetegség kérdéséről,
- a mikrobiom és a gyulladásos folyamatok kapcsolatáról,
- a legújabb kutatási és gyógyszerfejlesztési irányokról,
- a serdülőkori endometriózis felismeréséről,
- valamint az életmód, a táplálkozás és a holisztikus megközelítések szerepéről.
A program egyik kiemelt eleme a „Mikrobiom és endometriózis: a hiányzó láncszem?” című kerekasztal-beszélgetés, amelyen nőgyógyászok, gasztroenterológusok és dietetikusok közösen keresik a választ arra, hogy a bél- és reproduktív mikrobiom milyen szerepet játszhat a betegség kialakulásában és kezelésében.
Az endometriózis nem egyetlen szakterület problémája, sokkal több, mint szimplán egy nőgyógyászati betegség. A kutatás, a klinikai gyakorlat és az életmódbeli támogatás együtt adhat valódi segítséget az érintetteknek” – mondta Salamon Adrienn, a Női Egészségért Alapítvány kuratóriumi elnöke és a World Endometriosis Society vezetőségi tagja.
A rendezvény keretében adják át az Endometriózis Nagykövete Díj 2026 elismerést. A pályázatra nemcsak érintettek, hanem újságírók, tartalomkészítők és podcasterek is jelentkezhetnek olyan cikkekkel, videókkal vagy podcastokkal, amelyek hitelesen mutatják be az endometriózissal élők történeteit és segítik a betegség társadalmi láthatóságát. Az Endometriózis Nagykövete pályázattal az alapítvány célja, hogy a történetek erejével törjék meg a csendet a betegség körül. A legjobb pályaművek alkotói értékes díjakban részesülnek, az elismeréseket a konferencia zárásakor adják át.
A konferencia napját egy kötetlen social event zárja, amely lehetőséget teremt a résztvevőknek a személyes találkozásra, tapasztalatcserére és kapcsolatépítésre. A szervezők célja, hogy a szakmai program mellett közösségi tér is létrejöjjön, ahol az érintettek, szakemberek és érdeklődők egymást támogatva folytathatják a párbeszédet a női egészség kérdéseiről.
A rendezvény második napján, vasárnap interaktív workshopok várják a résztvevőket, ahol gyakorlati tudást szerezhetnek többek között a műtéti felkészülésről, az életmódbeli támogatásról, valamint az endometriózissal való mindennapi együttélésről.
A kétnapos esemény célja, hogy hidat képezzen a tudományos kutatás, az orvosi gyakorlat és az érintettek mindennapi tapasztalatai között, és erősítse a női egészséggel kapcsolatos társadalmi párbeszédet és hozzájáruljon ahhoz, hogy a betegség felismerése és kezelése gyorsabb és hatékonyabb legyen.
A Női Egészségért Alapítványról:
A Női Egészségért Alapítvány célja, hogy hiteles információval, szakmai együttműködésekkel és közösségi programokkal támogassa a nőket életük különböző szakaszaiban. Az alapítvány kiemelt területe az endometriózis és a krónikus kismedencei fájdalommal élők támogatása, valamint a női egészség társadalmi és munkahelyi szemléletének fejlesztése.
(x)
Újabb fordulat a Nyírő-botrányban: inkább a létszámhiány, minthogy visszavegyék a felmondott szakembereket?
A 19 pszichiáter visszatérne dolgozni, de hogy erre lesz-e lehetőségük, az csak a mai napon dől el.
Novák Hunor a kamu oltások miatt letartóztatott doktornőről: Az orvos maga sem hitte el, hogy a kötelező védőoltások feleslegesek.
Brutális túlterheltség miatt álltak fel a kórház orvosai – súlyos következményei lehetnek a tömeges felmondásnak
Áprilistól tizenkettőből mindössze öt orvos marad a budapesti Bajcsy-Zsilinszky Kórház legnagyobb belgyógyászati osztályán.
Csendben és lassan elsorvad több tízezer magyar: őket ebből semmi sem rántja ki, láthatatlan a munkájuk
A 40 és 75 év közötti magyarok harmada küzd rendszeres magánnyal, miközben rengeteg időt fordítanak mások gondozására.
A nitrát- és baktériumtartalom láthatatlan kockázatot jelent a kerti kutak vizében, a rendszeres laborvizsgálat elengedhetetlen.
Életmentő gyógyszerek transzportja is elakadhat az iráni helyzet miatt: sok ártatlan halhat így bele ebbe a konfliktusba
A fokozódó közel-keleti fegyveres konfliktus súlyosan megzavarja az életmentő gyógyszerek, különösen a szigorú hűtést igénylő rákellenes készítmények légi szállítását.
A közel-keleti háború súlyosan megzavarta a gyógyszeripari logisztikát is.
Sok magyar, aki ilyen betegségben szenved, már lemondott a gyógyulásról: a háttérben már érik a hatalmas fordulat
Az egészségügyi technológiai fejlődés az elmúlt években olyan fordulatszámra kapcsolt, amelyhez hasonlót korábban legfeljebb évtizedes léptékekben lehetett látni.
Sokáig titkolták a csodagyógyszernek hitt fogyasztószer brutális mellékhatásait: ezrek perlik a gyártót, belerokkantak a kezelésbe
Több mint négyezer amerikai indított pert a GLP-1-receptor-agonista típusú fogyókúrás gyógyszerek, köztük az Ozempic és a Wegovy gyártói ellen.
Halottnak hiszi magát, szeretteit pedig hasonmásokra cserélték: ezek az emberi agy leghátborzongatóbb betegségei
Egyes ritka neurológiai és pszichiátriai zavarok annyira furcsa tüneteket okoznak, hogy elsőre inkább filmjelenetnek tűnnek, mint a valóságnak.
Komoly gond lehet Donald Trump egészségével: megdöbbentő hibát vétett az amerikai elnök a közönség előtt
A közösségi médiában azonnal elindultak a találgatások.
Megjött a friss felmérés: elképesztő a szakadék a magyarok között, ebben az országrészben a legjobb élni 2026-ban
Hol élnek a legelégedettebb magyarok? Térképre került az anyagi és egészségi elégedettség. Mutatjuk!
Egy friss amerikai kutatás szerint a palackos víz háromszor annyi nanoműanyagot tartalmaz, mint a kezelt ivóvíz.
Ennyivel lélegzünk be több mérgező anyagot a budapesti belvárosban, mint amennyit a hivatalos mérések mutatnak
A civil szféra friss, akkreditált mérései rávilágítottak arra, hogy a nagy forgalmú utcakanyonokban a nitrogén-dioxid koncentrációja a hivatalos adatok többszörösét mutatja.
Sötét felhők lepték el a főváros egét a megsemmisítő csapások után: gyerekek és az idősek vannak a legnagyobb veszélyben
A WHO figyelmeztetése szerint komoly egészségügyi kockázatot jelenthet az iráni olajlétesítmények elleni légicsapások nyomán kialakuló úgynevezett fekete eső
Láthatatlan gyilkos lapul sok magyar hűtőjében: ez a baktérium ott is szaporodik, ahol más elpusztul
Bár a liszteriózis viszonylag ritka fertőzés, az Európai Unióban évente mégis a legsúlyosabb élelmiszer-eredetű betegségek közé tartozik.
Jogi diplomáját 1975-ben szerezte meg a pécsi egyetemen.
Friss hírek a kórházban fekvő Galla Miklós állapotáról: vizsgálják a betegségeit, "súlyosabbakat és kevésbé súlyosakat is találnak"
Jelenleg is vizsgálják, hányféle betegsége van. A családja eközben kitakarítja az otthonát, hogy egészségesebb körülmények között lábadozhasson majd.
-
A fehérjeárak elszálltak, mégis rekordot döntött a BioTechUSA: ezek váltak a vásárlók kedvenc termékeivé
Lévai Bálintot, a cég tulajdonosát kérdeztük.
-
