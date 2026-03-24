Olyan helyen kezdődtek ma választások Európában, ami Donald Trumpnak is életbevágó: egy nem várt eredmény mindent boríthat

Dániában megkezdődött a parlamenti választás, amelyet Grönland miniszterelnöke a terület történetének legfontosabb voksolásának nevezett. Az eseményre Donald Trump amerikai elnök Grönland megszerzésére irányuló törekvéseinek árnyékában kerül sor - tudósított a The Guardian.

A grönlandi fővárosban, Nuukban a szavazóhelyiségek megnyitásakor Jens-Frederik Nielsen, a középjobboldali Demokraták pártjának miniszterelnöke hangsúlyozta, hogy a terület továbbra is kritikus helyzetben van. "Olyan időszakban élünk, amikor egy szuperhatalom megpróbál megszerezni, elfoglalni és ellenőrzése alá vonni minket" - nyilatkozta az AFP hírügynökségnek.

A dán autonóm terület szempontjából Nielsen szerint ez a történelem legfontosabb dán parlamenti választása. A kormányfő ezzel arra a geopolitikai nyomásra utalt, amelyet Washington gyakorol a sarkvidéki szigetre.

Julie Rademacher, a dániai grönlandiak nemzeti szervezetének (Uagut) elnöke felhívta a figyelmet arra, hogy a fokozott nemzetközi figyelem ellenére a hétköznapi problémák mit sem változtak. Kiemelte: az egészségügyi és a szociális ellátórendszerben, az oktatásban, valamint az igazságszolgáltatásban eddig csak töredékes és rövid távú megoldások születtek, amin sürgősen változtatni kell.

A nuuki eseményen a résztvevők elénekelték a felkelő napról szóló, Silarsuaq takuiuk című dalt. Ezt követően kézműves ékszereket ajándékoztak Mette Frederiksen dán miniszterelnöknek, megköszönve eddigi támogatását.