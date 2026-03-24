2026. március 24. kedd Gábor, Karina
9 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A tél közepi szürkületben, telihold alatt jéghegyek úsznak el a tengeren a grönlandi Ilulissat színes házai mellett. Ilulissat az északi sarkkörtől 200 km-re északra fekszik, Qaasuitsup településen, Nyugat-Grönlandon.
Világ

Olyan helyen kezdődtek ma választások Európában, ami Donald Trumpnak is életbevágó: egy nem várt eredmény mindent boríthat

Pénzcentrum
2026. március 24. 20:15

Dániában megkezdődött a parlamenti választás, amelyet Grönland miniszterelnöke a terület történetének legfontosabb voksolásának nevezett. Az eseményre Donald Trump amerikai elnök Grönland megszerzésére irányuló törekvéseinek árnyékában kerül sor - tudósított a The Guardian.

A grönlandi fővárosban, Nuukban a szavazóhelyiségek megnyitásakor Jens-Frederik Nielsen, a középjobboldali Demokraták pártjának miniszterelnöke hangsúlyozta, hogy a terület továbbra is kritikus helyzetben van. "Olyan időszakban élünk, amikor egy szuperhatalom megpróbál megszerezni, elfoglalni és ellenőrzése alá vonni minket" - nyilatkozta az AFP hírügynökségnek.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A dán autonóm terület szempontjából Nielsen szerint ez a történelem legfontosabb dán parlamenti választása. A kormányfő ezzel arra a geopolitikai nyomásra utalt, amelyet Washington gyakorol a sarkvidéki szigetre.

Kerek perec kimondta a magyar Amerika-szakértő: őrült tervet eszelt ki Trump, Grönland és Venezuela csak a kezdet
Az viszont nem valószínú, hogy egymás után sok katonai akciót fognak végrehajtani, mert azzal szemben nem annyira toleráns az amerikai közvélemény.

Julie Rademacher, a dániai grönlandiak nemzeti szervezetének (Uagut) elnöke felhívta a figyelmet arra, hogy a fokozott nemzetközi figyelem ellenére a hétköznapi problémák mit sem változtak. Kiemelte: az egészségügyi és a szociális ellátórendszerben, az oktatásban, valamint az igazságszolgáltatásban eddig csak töredékes és rövid távú megoldások születtek, amin sürgősen változtatni kell.

A nuuki eseményen a résztvevők elénekelték a felkelő napról szóló, Silarsuaq takuiuk című dalt. Ezt követően kézműves ékszereket ajándékoztak Mette Frederiksen dán miniszterelnöknek, megköszönve eddigi támogatását.
Címlapkép: Getty Images
#parlament #világ #miniszterelnök #usa #donald trump #választás #politika #dánia #geopolitika #külpolitika #grönland

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
21:01
20:52
20:44
20:33
20:15
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 24. kedd
Gábor, Karina
13. hét
Március 24.
A tuberkulózis elleni küzdelem világnapja
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kettős biztosítás
ugyanazon vagyontárgyra vagy személyre kötött, egyidejűleg fennálló, azonos kockázatokra vonatkozó két szerződés. Vagyonbiztosítás esetében a második szerződés általában túlbiztosítást okoz, és így semmissé válik.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
