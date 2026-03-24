Elvesztette elsődleges külső áramellátását a zaporizzsjai atomerőmű. Európa legnagyobb nukleáris létesítménye így jelenleg egyetlen tartalékvezetékre utalva működik.
Olyan helyen kezdődtek ma választások Európában, ami Donald Trumpnak is életbevágó: egy nem várt eredmény mindent boríthat
Dániában megkezdődött a parlamenti választás, amelyet Grönland miniszterelnöke a terület történetének legfontosabb voksolásának nevezett. Az eseményre Donald Trump amerikai elnök Grönland megszerzésére irányuló törekvéseinek árnyékában kerül sor - tudósított a The Guardian.
A grönlandi fővárosban, Nuukban a szavazóhelyiségek megnyitásakor Jens-Frederik Nielsen, a középjobboldali Demokraták pártjának miniszterelnöke hangsúlyozta, hogy a terület továbbra is kritikus helyzetben van. "Olyan időszakban élünk, amikor egy szuperhatalom megpróbál megszerezni, elfoglalni és ellenőrzése alá vonni minket" - nyilatkozta az AFP hírügynökségnek.
A dán autonóm terület szempontjából Nielsen szerint ez a történelem legfontosabb dán parlamenti választása. A kormányfő ezzel arra a geopolitikai nyomásra utalt, amelyet Washington gyakorol a sarkvidéki szigetre.
Julie Rademacher, a dániai grönlandiak nemzeti szervezetének (Uagut) elnöke felhívta a figyelmet arra, hogy a fokozott nemzetközi figyelem ellenére a hétköznapi problémák mit sem változtak. Kiemelte: az egészségügyi és a szociális ellátórendszerben, az oktatásban, valamint az igazságszolgáltatásban eddig csak töredékes és rövid távú megoldások születtek, amin sürgősen változtatni kell.
A nuuki eseményen a résztvevők elénekelték a felkelő napról szóló, Silarsuaq takuiuk című dalt. Ezt követően kézműves ékszereket ajándékoztak Mette Frederiksen dán miniszterelnöknek, megköszönve eddigi támogatását.
Átfogó kereskedelmi megállapodást kötött Ausztrália és az Európai Unió Canberrában. A felek a védelmi együttműködés erősítéséről is döntöttek.
Trump aggódhat, Netanjahu hatalmát is elsöpörheti a háború: óriási fordulat érik a legfontosabb választásokon 2026-ban
2026-ban több mint 40 országban tartanak választásokat, de a nemzetközi figyelem három országra összpontosul
Megszólalt az Európai Központi Bank vezetője a Magyarországon lefoglalt ukrán pénzekről: nem kertelt, a következmények súlyosak
Bár az Európai Bizottság már megkapta az ukrán jegybank levelét, a testület egyelőre nem reagált nyilvánosan a magyar hatóságok fellépésére.
Nagyon komoly fordulat a háborúban: kész a mesterterv, ettől az országtól területeket csatolhatnak el
Becalél Szmotrics izraeli pénzügyminiszter nyílt területi követeléssel állt elő. Kijelentette, hogy Izraelnek a libanoni Litáni folyóig kellene kitolnia az északi határát.
Bebizonyosodott, hogy Teherán az eddig vélt kétezer kilométernél jóval nagyobb hatótávolságú, akár Európát is elérő rakétákkal rendelkezik.
Ukrán források szerint a primorszki kikötő éves szinten mintegy 60 millió tonna kőolaj forgalmát bonyolítja le.
Irán megerősítette továbbá, hogy álláspontjuk továbbra is teljesen változatlan maradt.
Beütött az olajkatasztrófa keleti szomszédunknál: válsághelyzetet hirdetett a kormány - ennek a fele se tréfa
A hat hónapra szóló válsághelyzet idején maximalizálják a haszonkulcsot a benzin, a gázolaj és az előállításukhoz szükséges alapanyagok teljes kereskedelmi láncában.
Trump brutális megtorlásától félnek a NATO-országok: a lépés mégis Zelenszkijnek és Ukrajnának fájna a legjobban
Több uniós diplomata szerint az európai kormányok attól tartanak, hogy Trump megtorlásként megvonja a Kijevnek nyújtott maradék amerikai segítséget.
Donald Trump ébresztheti fel Európát az éber kómából: a NATO felbomlása lehet a járulékos veszteség?
urópa egyre kevésbé hajlandó automatikusan követni az amerikai külpolitikai döntéseket.
Óriási meglepetést hozott az urnáknál a generációs szakadék: ezen a helyen durván máshogy szavaztak a fiatalok, mint a nyugdíjasok
A Rajna-vidék–pfalzi tartományi választás előzetes eredményei a CDU győzelmét és az SPD visszaesését mutatják.
Kemény figyelmeztetést küldött a világnak Zelenszkij: a háttérben Putyin óriásit nyerhet az iráni háborún
A nyilatkozat egy újabb súlyos orosz támadássorozat után hangzott el.
Váratlan bejelentést tett Donald Trump: napokra lefújta a pusztító katonai csapásokat, itt a magyarázat
Donald Trump amerikai elnök hétfőn öt napra felfüggesztette az iráni energialétesítmények elleni katonai csapásokat a Teheránnal zajló konstruktív egyeztetésekre hivatkozva.
Kiderült az igazság a magyar üzemanyagárokról: hiába Trump dominanciája, brutál drágulást hozhat egy rossz lépés
A közel-keleti konfliktus és a Hormuzi-szoros lezárása ismét rámutatott, mennyire sérülékeny a világ olajellátása.
Magyarországot kizárják az uniós külügyi döntésekből a kormány Oroszországgal ápolt „túl közeli” kapcsolatai miatt
Egyre nyíltabban fejezik ki bizalmatlanságukat az uniós és a NATO-szövetségesek a magyar kormánnyal szemben.
Közel-keleti háború: a világ már a legrosszabbra készül az olajárak kapcsán - nagyon fájni fog, ha ezt meglépi Irán
Szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a közel-keleti energetikai infrastruktúrában esett károk miatt a válság gazdasági hatásai hosszú távon érezhetők maradnak.
Egy 120 éves gát is veszélybe került Hawaiin, miközben extrém mennyiségű eső okozott villámárvizeket a szigeteken.
Donald Trump 48 órás ultimátumot adott Iránnak, ezt történik a közel-keleti államban, ha lejár a határidő
Donald Trump 48 órás ultimátumot adott Iránnak a Hormuzi-szoros megnyitására.
