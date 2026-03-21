arany naplemente a nyersolaj-finomítóban csővezetékrendszerrel
Világ

Végre megnyitották a csapokat: újraindult a kulcsfontosságú gázszállítás

2026. március 21. 17:03

Néhány napos leállás után ismét megindult az iráni földgázszállítás Irak irányába. A kiesés komoly zavarokat okozott az iraki energiaellátásban, amely nagymértékben függ az iráni importtól, írja a Reuters.

Újraindult a földgázszállítás azon a vezetéken, amely Iránból Irakba juttatja az energiahordozót. Az iraki villamosenergia-ügyi minisztérium közlése szerint a szállítás napi ötmillió köbméteres mennyiséggel folytatódik.

A szállítás néhány nappal korábban szakadt meg, miután Izrael csapást mért Irán legnagyobb földgázmezőjére, a Dél-Parszra. A támadás következtében az ellátás megszakadt, ami komoly fennakadásokat okozott Irak villamosenergia-hálózatában.

Irak energiaellátása jelentős mértékben függ az iráni gázimporttól, amely az ország áramtermelésének fontos alapját biztosítja. A most újraindított napi ötmillió köbméteres szállítás azonban továbbra is elmaradhat a korábbi volumenektől, így az ellátás teljes helyreállása még időt vehet igénybe.
Címlapkép: Getty Images
#gáz #energia #import #áramellátás #világ #földgáz #konfliktus #izrael #irán #Közel-Kelet #energiaellátás

