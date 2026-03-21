Egy ismeretlen csoport vállalta a cseh hadiüzem elleni támadást, amely mögött nemzetközi szálak is felmerültek.
Végre megnyitották a csapokat: újraindult a kulcsfontosságú gázszállítás
Néhány napos leállás után ismét megindult az iráni földgázszállítás Irak irányába. A kiesés komoly zavarokat okozott az iraki energiaellátásban, amely nagymértékben függ az iráni importtól, írja a Reuters.
Újraindult a földgázszállítás azon a vezetéken, amely Iránból Irakba juttatja az energiahordozót. Az iraki villamosenergia-ügyi minisztérium közlése szerint a szállítás napi ötmillió köbméteres mennyiséggel folytatódik.
A szállítás néhány nappal korábban szakadt meg, miután Izrael csapást mért Irán legnagyobb földgázmezőjére, a Dél-Parszra. A támadás következtében az ellátás megszakadt, ami komoly fennakadásokat okozott Irak villamosenergia-hálózatában.
Irak energiaellátása jelentős mértékben függ az iráni gázimporttól, amely az ország áramtermelésének fontos alapját biztosítja. A most újraindított napi ötmillió köbméteres szállítás azonban továbbra is elmaradhat a korábbi volumenektől, így az ellátás teljes helyreállása még időt vehet igénybe.
AI vagy Excel? Most megmutatjuk, hol tart a céged a digitális versenyben
Töltsd ki a kérdőívet – csak 5 perc!
A fehérjeárak elszálltak, mégis rekordot döntött a BioTechUSA: ezek váltak a vásárlók kedvenc termékeivé
Lévai Bálintot, a cég tulajdonosát kérdeztük.
Endometriózis Világnapi konferencia Budapesten (x)
Endometriózis Világnapi konferencia Budapesten: Akár 8–10 év is eltelhet a diagnózisig – Budapesten keresik a megoldásokat az endometriózis kihívásaira.