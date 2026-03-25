2026. március 25. szerda Irén, Írisz
14 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Közeli felvétel egy nőről, aki a kétfaktoros hitelesítéssel (2FA) ellátott mobileszközt használja, miközben biztonságosan bejelentkezik a laptopjára. Adatvédelem, internet- és mobilbiztonság
Világ

Csendben hízik több millió ember adóssága: súlyos vagyonokat buknak, akik nem lépnek időben

Pénzcentrum
2026. március 25. 08:07

Több millió amerikai diákhitel-adós került bizonytalan helyzetbe a SAVE törlesztési program megszűnése után. A kamatok ismét növelik a tartozásokat, miközben sokan nem léptek át más konstrukcióba, írja a CNBC.

Egy szövetségi fellebbviteli bíróság megszüntette az Egyesült Államokban a Biden-kormányzat által bevezetett SAVE diákhitel-törlesztési programot, amelyben mintegy 7,2 millió adós maradt benn. Az érintettek tartozása így lassan, de folyamatosan növekszik.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Saving on a Valuable Education (SAVE) program célja eredetileg az volt, hogy csökkentse az adósok havi terheit. A jogi viták miatt azonban 2024 júliusától kamatmentes törlesztési moratórium lépett életbe, amely tavaly augusztusig tartott. Azóta a kamatok ismét halmozódnak a tartozásokon.

Kapcsolódó cikkeink:

A helyzetet súlyosbítja, hogy sok adós nem lép ki a megszűnt programból. Ennek oka, hogy egyesek nem tudnák kigazdálkodni egy új konstrukció magasabb törlesztőrészleteit, mások nincsenek tisztában a jogi helyzettel, vagy már benyújtották az átjelentkezési kérelmüket, de azokat még nem dolgozták fel.

A szakértők szerint jelenleg a jövedelemarányos törlesztési program (IBR) lehet a legjobb alternatíva, amely a jövedelemhez igazítja a havi részleteket, és idővel akár adósságelengedést is biztosíthat. Ugyanakkor ez a konstrukció magasabb arányban veszi figyelembe a jövedelmet, mint a korábbi SAVE program.

A számítások szerint az átlagos tartozás mintegy 57 ezer dollár, amelyre 6,7 százalékos éves kamat rakódik. Ez azt jelenti, hogy az adósok tartozása tavaly augusztus óta fejenként több mint 2500 dollárral nőtt.

A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy aki kivár, az a későbbiekben tömeges átjelentkezési hullámmal és hosszabb ügyintézési idővel szembesülhet. Azok viszont, akik időben lépnek, előnybe kerülhetnek, és mérsékelhetik a további kamatterheket.
Címlapkép: Getty Images
#hitel #adósság #pénzügyek #bíróság #diákok #világ #usa #lakossági pénzügyek #hitelek #kamatok #amerikai egyesült államok

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:35
09:28
09:13
09:08
09:02
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 25.
Elindult a lemondási hullám, egyre több magyar fújja le a nyaralást: ezzel kevesen számoltak 2026-ban
2026. március 24.
Azok járhatnak most nagyon jól, akiknek ilyen végzettsége van: szó szerint kapkodnak értük a cégek, jó pénzt fizetnek
2026. március 24.
Tovább dagad a magyar Fanta-botrány: már négyszer kevesebb benne a gyümölcs, mint az olaszban - tényleg ezzel itatják itt az embereket?
2026. március 24.
Trump aggódhat, Netanjahu hatalmát is elsöpörheti a háború: óriási fordulat érik a legfontosabb választásokon 2026-ban
2026. március 24.
Fájó titok derült ki a hazai építőiparról: elképesztő pénzek vándorolnak ki Magyarországról, de már körvonalazódik a kiút
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 25. szerda
Irén, Írisz
13. hét
Március 25.
A magzatgyermek világnapja
Március 25.
Gyümölcsoltó Boldogasszony
Március 25.
A gofri világnapja
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
5 napja
Kemény kijelentést tett Ursula von der Leyen az Ukrajnának szánt 90 milliárdos hitelről: erre számíthat Zelenszkij
2
2 hete
Súlyos hír érkezett Vlagyimir Putyin egészségi állapotáról: így néz ki az orosz elnök rejtélyes betegsége
3
1 hete
Elszakadt a cérna Donald Trump-nál: kimondta, amitől sokan féltek - kiléphet az USA a NATO-ból?
4
4 napja
Végre megnyitották a csapokat: újraindult a kulcsfontosságú gázszállítás
5
6 napja
Egyre biztosabb: rekordsebességgel csatlakozhat az Európai Unióhoz a világ egyik leggazdagabb országa
PÉNZÜGYI KISOKOS
Pénzügyi lízing
a lízingbe adó azért vásárol meg valamit, hogy azt határozott időre szóló szerződésben átadja használatra a lízingbe vevőnek, aki ezért díjat fizet. Egy idő elteltével a lízingbe vevő joga maradványértéken megvásárolni a lízing tárgyát. Ha nem él ezzel a jogával a lízing tárgya visszakerül a lízingbe adóhoz. Addig azonban az érték a lízingbe vevő könyvelésében szerepel, ő viseli közvetlen terheit, kárait és élvezi hasznát.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 25. 08:40
Hivatalos, újfajta lottó indul Magyarországon: ilyet még nem látott a világ, ekkortól lehet szelvényt feladni
Pénzcentrum  |  2026. március 25. 06:30
Gazként írtjuk dédanyáink titkos elixírét: ingyen terem a tavasz köptetője, ami szuper hajnövesztő is
Agrárszektor  |  2026. március 25. 08:12
Olyan vihar jön Magyarországra, hogy itt már figyelmeztetést adtak ki