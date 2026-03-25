Csendben hízik több millió ember adóssága: súlyos vagyonokat buknak, akik nem lépnek időben

Több millió amerikai diákhitel-adós került bizonytalan helyzetbe a SAVE törlesztési program megszűnése után. A kamatok ismét növelik a tartozásokat, miközben sokan nem léptek át más konstrukcióba, írja a CNBC.

Egy szövetségi fellebbviteli bíróság megszüntette az Egyesült Államokban a Biden-kormányzat által bevezetett SAVE diákhitel-törlesztési programot, amelyben mintegy 7,2 millió adós maradt benn. Az érintettek tartozása így lassan, de folyamatosan növekszik.

A Saving on a Valuable Education (SAVE) program célja eredetileg az volt, hogy csökkentse az adósok havi terheit. A jogi viták miatt azonban 2024 júliusától kamatmentes törlesztési moratórium lépett életbe, amely tavaly augusztusig tartott. Azóta a kamatok ismét halmozódnak a tartozásokon.

A helyzetet súlyosbítja, hogy sok adós nem lép ki a megszűnt programból. Ennek oka, hogy egyesek nem tudnák kigazdálkodni egy új konstrukció magasabb törlesztőrészleteit, mások nincsenek tisztában a jogi helyzettel, vagy már benyújtották az átjelentkezési kérelmüket, de azokat még nem dolgozták fel.

A szakértők szerint jelenleg a jövedelemarányos törlesztési program (IBR) lehet a legjobb alternatíva, amely a jövedelemhez igazítja a havi részleteket, és idővel akár adósságelengedést is biztosíthat. Ugyanakkor ez a konstrukció magasabb arányban veszi figyelembe a jövedelmet, mint a korábbi SAVE program.

A számítások szerint az átlagos tartozás mintegy 57 ezer dollár, amelyre 6,7 százalékos éves kamat rakódik. Ez azt jelenti, hogy az adósok tartozása tavaly augusztus óta fejenként több mint 2500 dollárral nőtt.

A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy aki kivár, az a későbbiekben tömeges átjelentkezési hullámmal és hosszabb ügyintézési idővel szembesülhet. Azok viszont, akik időben lépnek, előnybe kerülhetnek, és mérsékelhetik a további kamatterheket.