A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 1579,88 pontos, 1,29 százalékos emelkedéssel 124 235,55 ponton zárt szerdán.
Váratlan fordulat a devizapiacon: hatalmasat hajrázott a magyar fizetőeszköz estére
Erősödött szerdán a forint a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi devizapiacon.
Az eurót este hat órakor 386,44 forinton jegyezték a kora reggeli 389,36 forint után. A dollár jegyzése 334,02 forintra ment le 335,94 forintról, a svájci franké pedig 422,05 forintra 425,26-ról.
Szerda esti jegyzésén a forint erősebben áll a hétfői kezdésnél mindhárom devizával szemben, 1,8 százalékkal az euró, 2 százalékkal a dollár és 2,3 százalékkal a svájci frank ellenében.
A márciusi kezdésnél a forint gyengébben áll, az euróval szemben 2,5 százalékkal, a dollár ellenében 4,7 százalékkal, a svájci frankkal szemben pedig 1,7 százalékkal.
A közel-keleti fegyveres konfliktus és a Hormuzi-szoros lezárása miatt tartósan magasan maradó energiaárak súlyos gazdasági válsággal fenyegetik Európát.
Az intézkedés nemcsak súlyos kártérítési pereket és uniós eljárásokat vonhat maga után, hanem a nemzetközi energiapiaci szabályozást is felboríthatja.
Baljós jelek a hazai munkahelyeken: kiderült, a vállalkozások mekkora része készülhet hamarosan leépítésre
A vállalkozások foglalkoztatási hajlandósága gyakorlatilag nem változott, az értékesítési árak várható alakulására vonatkozó kilátás enyhén emelkedett.
A vállalatcsoport hetek óta a fejlesztések átütemezésén dolgozik, és csak az oktatási intézményeket érintő, valamint a sürgős és halaszthatatlan munkákat végzi el.
Az első szavazók idén nemzeti színű karkötőt kapnak, a szavazólapokat pedig speciális vízjellel védik.
Súlyos árat fizethet Magyarország az ukrán szállítások leállításáért: hiába a teli tárolók, óriási feszültség jöhet
Összességében a döntés rövid távon Ukrajnát hozza nehezebb helyzetbe, de hosszabb távon Magyarország is veszíthet a stratégiai pozíciójából.
A Brent olaj ára mintegy 5%-kal esett a reggeli kereskedésben, miután Washington tárgyalási javaslatot küldött Iránnak.
Nagyot ugrott a magyar olajóriás részvénye: sorsdöntő szintekhez értek a legkedveltebb hazai papírok
Námileg javult a nemzetközi befektetői hangulat, így a pozitív tartományban nyithat a BUX index.
Az eurót hét órakor 389,36 forinton jegyezték, alacsonyabban a kedd esti 391,57 forint után.
Az Amerikai Egyesült Államok pénzügyminisztériumának Külföldi Eszközöket Ellenőrző Hivatala (OFAC) elfogadta a Mol beadványát.
Hidegzuhany a csökkenő árak után: fenyegető veszély miatt kellett azonnal behúznia a kéziféket a jegybanknak
A döntés elsőre meglepőnek tűnhet, mert az infláció jelentősen mérséklődött az elmúlt időszakban.
Kedden gyengült a magyar fizetőeszköz a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 8,23 pontos, 0,01 százalékos emelkedéssel, 122 655,67 ponton zárt kedden.
Kiderült a hazai benzinkutak nagy titka: erre jutottak az ellenőrök, miután több töltőállomást vizsgáltak át
Az ellenőrzések alapján a benzinkutak többsége betartja a védett árú üzemanyagokra vonatkozó előírásokat, közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.
Brutálisan lehúzta az idei kilátásokat az MNB: megint lenullázódhat a magyar gazdaság, ha ez így megy tovább
A friss előrejelzések szerint a GDP-növekedés a korábban vártnál jóval alacsonyabb lesz, az infláció pedig érezhetően felgyorsul.
Varga Mihály: kulcsfontosságú a stabil forintárfolyam, nincs akkora bajban Magyarország, mint 2022-ben volt
A kamatfolyosó szélei sem módosultak, a döntés megfelelt a piaci várakozásoknak.
Brutálisat zuhant a befektetők kedvenc menedékeszköze: több mint egy évtizede nem láttak ilyet a piacon
A befektetők folyamatosan leépítik a pozícióikat, miközben az erősödő dollár és az emelkedő amerikai államkötvényhozamok egyaránt csökkentik az arany vonzerejét.
A Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa nem változtatott az alapkamaton, amely így továbbra is 6,25 százalékon maradt.
-
