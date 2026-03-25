Váratlan fordulat a devizapiacon: hatalmasat hajrázott a magyar fizetőeszköz estére

Erősödött szerdán a forint a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi devizapiacon.

Az eurót este hat órakor 386,44 forinton jegyezték a kora reggeli 389,36 forint után. A dollár jegyzése 334,02 forintra ment le 335,94 forintról, a svájci franké pedig 422,05 forintra 425,26-ról.

Szerda esti jegyzésén a forint erősebben áll a hétfői kezdésnél mindhárom devizával szemben, 1,8 százalékkal az euró, 2 százalékkal a dollár és 2,3 százalékkal a svájci frank ellenében.

A márciusi kezdésnél a forint gyengébben áll, az euróval szemben 2,5 százalékkal, a dollár ellenében 4,7 százalékkal, a svájci frankkal szemben pedig 1,7 százalékkal.