2026. március 25. szerda Irén, Írisz
12 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Forint - A magyar fizetőeszköz
Gazdaság

Váratlan fordulat a devizapiacon: hatalmasat hajrázott a magyar fizetőeszköz estére

Pénzcentrum
2026. március 25. 20:51

Erősödött szerdán a forint a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi devizapiacon.

Az eurót este hat órakor 386,44 forinton jegyezték a kora reggeli 389,36 forint után. A dollár jegyzése 334,02 forintra ment le 335,94 forintról, a svájci franké pedig 422,05 forintra 425,26-ról.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Szerda esti jegyzésén a forint erősebben áll a hétfői kezdésnél mindhárom devizával szemben, 1,8 százalékkal az euró, 2 százalékkal a dollár és 2,3 százalékkal a svájci frank ellenében.

A márciusi kezdésnél a forint gyengébben áll, az euróval szemben 2,5 százalékkal, a dollár ellenében 4,7 százalékkal, a svájci frankkal szemben pedig 1,7 százalékkal.
Címlapkép: Getty Images
#árfolyam #euró #forint #deviza #svájci frank #gazdaság #dollár #usd #forintgyengülés #forintárfolyam #gazdasági hírek #devizaárfolyamok #devizapiac #forint gyengülés #forint árfolyam #eur huf #CHF #EUR #HUF

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
21:45
21:26
21:01
20:51
20:33
NAPTÁR
Tovább
2026. március 25. szerda
Irén, Írisz
13. hét
Március 25.
A magzatgyermek világnapja
Március 25.
Gyümölcsoltó Boldogasszony
Március 25.
A gofri világnapja
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kockázatviselés
a biztosításoknál használt kifejezés, azt az időszakot jelenti, amelyben az első nap 0 órájától az utolsó nap 24. órájáig a biztosító a biztosítás szerint vállalja a biztosítási események alapján történő biztosítási összeg kifizetését

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
