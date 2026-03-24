Vészhelyzet Európa legnagyobb atomerőművében: elvesztette a fő áramellátását, egyetlen vezetéken lóg a biztonság

Elvesztette elsődleges külső áramellátását a zaporizzsjai atomerőmű. Európa legnagyobb nukleáris létesítménye így jelenleg egyetlen tartalékvezetékre utalva működik. A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) azonnali tűzszünetet sürget az ukrán és az orosz fél között. Erre a kritikus javítások elvégzése és egy esetleges nukleáris baleset elkerülése érdekében van szükség - közölte a Portfolio.

A 750 kilovoltos Dnyiprovszka fővezeték kiesésével az erőmű áramellátása elvesztette a biztonságos működéshez elengedhetetlen redundanciát. Rafael Mariano Grossi, a NAÜ főigazgatója elfogadhatatlanul sebezhetőnek nevezte a kialakult állapotot.

A vezető bejelentette, hogy a szervezet megkezdte az egyeztetéseket a szembenálló felekkel egy helyi tűzszünetről. Ez a lépés elengedhetetlen ahhoz, hogy a szakemberek biztonságos körülmények között megközelíthessék és megjavíthassák a sérült szakaszt.

A helyzet azért rendkívül veszélyes, mert ha a jelenlegi, egyetlen megmaradt tartalékvezeték is megsérül, a létesítmény ismét teljesen külső áramellátás nélkül marad. Ebben az esetben a reaktorok létfontosságú hűtését már csak a vészhelyzeti dízelgenerátorok lennének képesek biztosítani. Ezek megbízhatósága és üzemanyag-ellátása azonban korlátozott.

A fegyveres konfliktus miatt az elmúlt években már többször is előfordult teljes áramkimaradás az erőműben. Ez a helyzet minden alkalommal súlyos nukleáris kockázatot jelentett. A helyszínen tartózkodó állandó NAÜ-misszió továbbra is folyamatosan monitorozza a biztonsági állapotokat, és igyekszik közvetíteni a felek között a katasztrófa megelőzése érdekében.