2026. március 24. kedd Gábor, Karina
9 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
füst száll fel egy erőmű kéményeiből, Zaporozsje, Ukrajna, 2017. július
Világ

Vészhelyzet Európa legnagyobb atomerőművében: elvesztette a fő áramellátását, egyetlen vezetéken lóg a biztonság

Pénzcentrum
2026. március 24. 19:01

Elvesztette elsődleges külső áramellátását a zaporizzsjai atomerőmű. Európa legnagyobb nukleáris létesítménye így jelenleg egyetlen tartalékvezetékre utalva működik. A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) azonnali tűzszünetet sürget az ukrán és az orosz fél között. Erre a kritikus javítások elvégzése és egy esetleges nukleáris baleset elkerülése érdekében van szükség - közölte a Portfolio.

A 750 kilovoltos Dnyiprovszka fővezeték kiesésével az erőmű áramellátása elvesztette a biztonságos működéshez elengedhetetlen redundanciát. Rafael Mariano Grossi, a NAÜ főigazgatója elfogadhatatlanul sebezhetőnek nevezte a kialakult állapotot.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A vezető bejelentette, hogy a szervezet megkezdte az egyeztetéseket a szembenálló felekkel egy helyi tűzszünetről. Ez a lépés elengedhetetlen ahhoz, hogy a szakemberek biztonságos körülmények között megközelíthessék és megjavíthassák a sérült szakaszt.

Kapcsolódó cikkeink:

A helyzet azért rendkívül veszélyes, mert ha a jelenlegi, egyetlen megmaradt tartalékvezeték is megsérül, a létesítmény ismét teljesen külső áramellátás nélkül marad. Ebben az esetben a reaktorok létfontosságú hűtését már csak a vészhelyzeti dízelgenerátorok lennének képesek biztosítani. Ezek megbízhatósága és üzemanyag-ellátása azonban korlátozott.

A fegyveres konfliktus miatt az elmúlt években már többször is előfordult teljes áramkimaradás az erőműben. Ez a helyzet minden alkalommal súlyos nukleáris kockázatot jelentett. A helyszínen tartózkodó állandó NAÜ-misszió továbbra is folyamatosan monitorozza a biztonsági állapotokat, és igyekszik közvetíteni a felek között a katasztrófa megelőzése érdekében.
Címlapkép: Getty Images
#katasztrófa #ukrajna #áramellátás #világ #áramkimaradás #atomerőmű #nukleáris energia #orosz-ukrán háború #fegyveres konfliktus #tűzszünet #energiaellátás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
PÉNZÜGYI KISOKOS
Ajánlati ársáv
A legmagasabb és a legalacsonyabb árra tett ajánlatok közötti sáv a tőzsdei határidős (futures) piacon.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
