A Skandináv lottó nyerőszámai a 13. játékhéten, 2026-ban

Pénzcentrum
2026. március 25. 21:26

Kihúzták a Skandináv lottó 13. játékhetének nyerőszámait, a tét 70 millió forint volt. Lássuk, rámosolygott-e valakire a szerencse, lett-e telitalálatos szelvény ezen a héten?

A Skandináv lottón egy adott játékmezőn 7 számot kell megjelölnünk a lehetséges 35-ből. Pénznyereményre akkor vagyunk jogosultak, ha a hét, általunk megjelölt számból legalább négyet kihúznak. Ha pedig mind a hetet eltaláltuk, akkor miénk a főnyeremény, ami ezen a héten 70 millió forint volt. 

A Skandináv lottó nyerőszámai a 13. héten a következők (emelkedő sorrendben):

Gépi sorsolás:

4; 8; 9; 12; 18; 22; 23.

Kézi sorsolás:

7; 10; 17; 20; 22; 23; 29.

Ezen a játékhéten (13.) ismét volt egy telitalálatos szelvény a skandináv lottón, egy szerencsés nyertes több mint 73 millió forintot vihet haza.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,9%, a Magnet Banknál 7,03%, a Raiffeisen Banknál 7,22%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29% . Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A következő héten (14.) ismét 140 millió forintért játszhatnak majd a lottójátékosok.

További nyeremények a Skandináv lottón:

  • 4 találat: 2 055 Ft
  • 5 találat: 5 470 Ft
  • 6 találat: 213 400 Ft

