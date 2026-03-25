A Skandináv lottó nyerőszámai a 13. játékhéten, 2026-ban

Kihúzták a Skandináv lottó 13. játékhetének nyerőszámait, a tét 70 millió forint volt. Lássuk, rámosolygott-e valakire a szerencse, lett-e telitalálatos szelvény ezen a héten?

A Skandináv lottón egy adott játékmezőn 7 számot kell megjelölnünk a lehetséges 35-ből. Pénznyereményre akkor vagyunk jogosultak, ha a hét, általunk megjelölt számból legalább négyet kihúznak. Ha pedig mind a hetet eltaláltuk, akkor miénk a főnyeremény, ami ezen a héten 70 millió forint volt.

A Skandináv lottó nyerőszámai a 13. héten a következők (emelkedő sorrendben):

Gépi sorsolás:

4; 8; 9; 12; 18; 22; 23.

Kézi sorsolás:

7; 10; 17; 20; 22; 23; 29.

Ezen a játékhéten (13.) ismét volt egy telitalálatos szelvény a skandináv lottón, egy szerencsés nyertes több mint 73 millió forintot vihet haza.

A következő héten (14.) ismét 140 millió forintért játszhatnak majd a lottójátékosok.

További nyeremények a Skandináv lottón:

4 találat: 2 055 Ft

5 találat: 5 470 Ft

6 találat: 213 400 Ft

