Berlaymont épület, az Európai Bizottság, az Európai Unió végrehajtó szervének székhelye a Robert Schuman körforgalomban, a brüsszeli európai negyedben, Belgiumban 2025. július 16-án.
Világ

Történelmi megállapodást írt alá Von der Leyen: ez várhat az EU-ra, mi lesz Magyarországgal?

MTI
2026. március 24. 14:03

Átfogó kereskedelmi megállapodást kötött Ausztrália és az Európai Unió Canberrában. A felek a védelmi együttműködés erősítéséről is döntöttek.

Anthony Albanese ausztrál miniszterelnök kiemelte, hogy a világ egyik legnagyobb gazdaságával jött létre az egyezség. Ursula von der Leyen szerint a földrajzi távolság ellenére a két fél hasonlóan látja a világ működését, ami megkönnyíti az együttműködést.

A megállapodás célja a kétoldalú kereskedelem további liberalizálása. Az EU arra számít, hogy az Ausztráliába irányuló exportja a következő években mintegy egyharmaddal nő. Ausztrália a mezőgazdasági termékei nagyobb arányú európai piacra jutását várja.

A megállapodás még az uniós tagállamok kormányait képviselő tanács jóváhagyására vár. A felek a biztonsági együttműködést is bővítik. A hangsúly a tengeri biztonságon, a kibervédelemen, a hibrid fenyegetések elleni fellépésen és a félretájékoztatás visszaszorításán lesz.
#biztonság #európai unió #kereskedelem #export #eu #világ #együttműködés #külkereskedelem #kiberbiztonság #ursula von der leyen #ausztrália

