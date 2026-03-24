Történelmi megállapodást írt alá Von der Leyen: ez várhat az EU-ra, mi lesz Magyarországgal?

Átfogó kereskedelmi megállapodást kötött Ausztrália és az Európai Unió Canberrában. A felek a védelmi együttműködés erősítéséről is döntöttek.

Anthony Albanese ausztrál miniszterelnök kiemelte, hogy a világ egyik legnagyobb gazdaságával jött létre az egyezség. Ursula von der Leyen szerint a földrajzi távolság ellenére a két fél hasonlóan látja a világ működését, ami megkönnyíti az együttműködést.

A megállapodás célja a kétoldalú kereskedelem további liberalizálása. Az EU arra számít, hogy az Ausztráliába irányuló exportja a következő években mintegy egyharmaddal nő. Ausztrália a mezőgazdasági termékei nagyobb arányú európai piacra jutását várja.

A megállapodás még az uniós tagállamok kormányait képviselő tanács jóváhagyására vár. A felek a biztonsági együttműködést is bővítik. A hangsúly a tengeri biztonságon, a kibervédelemen, a hibrid fenyegetések elleni fellépésen és a félretájékoztatás visszaszorításán lesz.