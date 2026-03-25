2026. március 25. szerda Irén, Írisz
12 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
havazás, hó, hóesés
Világ

Riadót fújtak a hatóságok, visszatér a tél: ekkor csap le a havazás az országra

Pénzcentrum
2026. március 25. 21:01

Mediterrán ciklon éri el csütörtökön Magyarországot, amely elsősorban a Dunántúlon hozhat télies időjárást. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. tájékoztatása szerint eleinte havaseső, majd egyre többfelé havazás várható.

A késő délelőtti óráktól először a Soproni- és a Kőszegi-hegység térségében jelenhet meg a megmaradó hó, majd délutántól a Dunántúl nyugati felén és a Bakonyban is egyre több helyen alakulhat ki összefüggő hótakaró. Éjfélig síkvidéken legfeljebb 2 centiméter hó hullhat, a Bakonyban viszont 5–15 centiméter tapadó hó is összegyűlhet.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Péntek reggelig a Dunántúl nyugati kétharmadán sík területen akár 6 centiméter hó is lehet, a Bakonyban 15–25 centiméter, míg a Soproni- és a Kőszegi-hegységben 10–20 centiméter is lehullhat. Pénteken a Balatontól nyugatra havas eső várható, a magasabban fekvő térségekben pedig újabb havazás érkezhet, helyenként további 5–20 centiméterrel.

A havazást többfelé erős, időnként viharos szél kísérheti. A Nyugat-Dunántúlon már délelőtt megerősödik az északi szél, délutánra nagy területen viharossá válik. A legerősebb széllökések 80–90 km/h körül alakulnak, egyes helyeken ezt is meghaladhatják.

Csütörtöktől erős lehűlés, havazás és viharos szél várható a Dunántúl nyugati részein és a Bakonyban.

A várható helyzet miatt a Magyar Közút Nonprofit Zrt. az érintett vármegyékben, Győr-Moson-Sopron, Vas, Veszprém és Zala területén minden mérnökségen visszaállította a téli üzemet. Összesen 117 téli munkagép áll azonnal bevethető állapotban, teljes személyzettel.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Emellett országosan további 64, teljesen felszerelt munkagép is rendelkezésre áll, amelyeket szükség esetén szintén be tudnak vetni. A síkosságmentesítéshez szükséges anyagokból is jelentős készletek állnak rendelkezésre. Az érintett térségekben több mint 17 ezer tonna só, több mint 417 ezer liter kalcium-klorid oldat és közel 100 ezer kilogramm granulátum áll készenlétben.

A társaság arra kéri a közlekedőket, hogy fokozott óvatossággal vezessenek, indulás előtt tájékozódjanak az aktuális útviszonyokról, és készüljenek a gyorsan változó téli körülményekre.
Címlapkép: Getty Images
#havazás #vihar #szél #időjárás #veszély #hó #katasztrófavédelem #világ #csapadék #dunántúl #időjárás előrejelzés

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 25. szerda
Irén, Írisz
13. hét
Március 25.
A magzatgyermek világnapja
Március 25.
Gyümölcsoltó Boldogasszony
Március 25.
A gofri világnapja
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kockázatviselés
a biztosításoknál használt kifejezés, azt az időszakot jelenti, amelyben az első nap 0 órájától az utolsó nap 24. órájáig a biztosító a biztosítás szerint vállalja a biztosítási események alapján történő biztosítási összeg kifizetését

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
