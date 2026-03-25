Riadót fújtak a hatóságok, visszatér a tél: ekkor csap le a havazás az országra

Mediterrán ciklon éri el csütörtökön Magyarországot, amely elsősorban a Dunántúlon hozhat télies időjárást. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. tájékoztatása szerint eleinte havaseső, majd egyre többfelé havazás várható.

A késő délelőtti óráktól először a Soproni- és a Kőszegi-hegység térségében jelenhet meg a megmaradó hó, majd délutántól a Dunántúl nyugati felén és a Bakonyban is egyre több helyen alakulhat ki összefüggő hótakaró. Éjfélig síkvidéken legfeljebb 2 centiméter hó hullhat, a Bakonyban viszont 5–15 centiméter tapadó hó is összegyűlhet.

Péntek reggelig a Dunántúl nyugati kétharmadán sík területen akár 6 centiméter hó is lehet, a Bakonyban 15–25 centiméter, míg a Soproni- és a Kőszegi-hegységben 10–20 centiméter is lehullhat. Pénteken a Balatontól nyugatra havas eső várható, a magasabban fekvő térségekben pedig újabb havazás érkezhet, helyenként további 5–20 centiméterrel.

A havazást többfelé erős, időnként viharos szél kísérheti. A Nyugat-Dunántúlon már délelőtt megerősödik az északi szél, délutánra nagy területen viharossá válik. A legerősebb széllökések 80–90 km/h körül alakulnak, egyes helyeken ezt is meghaladhatják.

A várható helyzet miatt a Magyar Közút Nonprofit Zrt. az érintett vármegyékben, Győr-Moson-Sopron, Vas, Veszprém és Zala területén minden mérnökségen visszaállította a téli üzemet. Összesen 117 téli munkagép áll azonnal bevethető állapotban, teljes személyzettel.

Emellett országosan további 64, teljesen felszerelt munkagép is rendelkezésre áll, amelyeket szükség esetén szintén be tudnak vetni. A síkosságmentesítéshez szükséges anyagokból is jelentős készletek állnak rendelkezésre. Az érintett térségekben több mint 17 ezer tonna só, több mint 417 ezer liter kalcium-klorid oldat és közel 100 ezer kilogramm granulátum áll készenlétben.

A társaság arra kéri a közlekedőket, hogy fokozott óvatossággal vezessenek, indulás előtt tájékozódjanak az aktuális útviszonyokról, és készüljenek a gyorsan változó téli körülményekre.